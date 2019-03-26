Ингушетия против

Участники митинга против закона о референдуме выразили сегодня недоверие главе республики Юнус-Беку Евкурову и потребовали его отставки. На митинге выступают представители Ингушского комитета национального единства и Совета тейпов, заявляя о недоверии руководству республики и парламенту, сообщает «Кавказский узел».

По свидетельствам участников митинга, город заполнен машинами силовых структур. Многие митингующие жалуются на отсутствие связи. Глава правозащитной организации «Машр» Магомед Муцольгов сообщил об отключении мобильного интернета.

«Место митинга окружено полицией. На высотных зданиях разместились снайперы. С кем воевать собрался глава [республики] и силовики, непонятно», — написал он. По его оценке, на площади собралось уже «не менее 20 тысяч человек».

Жители Ингушетии собрались сегодня в центре Магаса, чтобы выступить против закона о референдуме. Законопроект республиканский парламент принял в первом чтении, планировалось, что 28 марта его рассмотрят во втором чтении с учетом поправок и дополнений. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отозвал документ из Народного собрания после критики оппозиции, которая считает, что в нем не указаны основания, при которых проведение референдума было бы обязательным. Законопроект был внесен после попытки инициировать референдум против соглашения о границе с Чечней, которое ранее стало поводом для массовых протестов, отмечает «Эхо Москвы».

«Народ продолжает собираться. Люди открыто выражают недоверие региональной власти. К заявленным ранее требованиям добавились требования введения прямых выборов главы республики и смешанной системы выборов депутатов Народного собрания Ингушетии и муниципальных советов. Вопрос о недоверии главе Ингушетии был вынесен на всеобщее голосование, и народ единогласно поддержал его», — написал Муцольгов.

Фото Магомеда Муцольгова