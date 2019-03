Александр Морозов: нормализации американо-российских отношений не будет до страшного суда

Все это протекает как бы в «двух планах», на двух этажах, так сказать. Сегодня утром New York Times спросила, что я думаю про доклад Мюллера, и я ответил:



Alexander Morozov, a frequent Kremlin critic, noted that the report confirmed Russian interference in the election. The Kremlin can hope to either reset relations, wait until the damage fades or continue with business as usual, said Morozov, a researcher at the Boris Nemtsov Academic Center for the Study of Russia branch in Prague.

Moscow will likely chose to continue with its campaign of disinformation and disruption against US democracy, he said in an interview.

“It is difficult to imagine that relations can get better now,” he said. “So that means that the Kremlin will try to continue with the hybrid war and also attempt to push this event out of the Russian-American agenda with the help of some new ones.”

Но все это «дежурные слова». А реальный смысл в том, что вся эта хрень с «вмешательством» не создает никаких «опций» в будущем. Вся эта история настолько ломает российско-американские отношения на десятилетия, что невозможно вообще представить, как и при каких обстоятельствах последствия этой фантастической истории будут купированы в двухсторонних отношениях. Правильно утром написал проф. Эткинд: «Теперь радостный Трамп будет сам доказывать, что он вне подозрений. Свою стену он начнет строить не где придется, а там, откуда исходила самая большая в его жизни опасность. И будет ее строить со свойственными ему интеллектом и последовательностью». А проф. Филиппов практически воскликнул как я: «Да лучше бы он оказался российским агентом!» (потому что тогда «быстрее кончилось бы», а так — это будет на десятилетия полного недоверия к русским вообще и в частности). А проф. Курилле вообще можно «сворачивать удочки»))) Никакой нормализации американо-российских отношений не будет до Страшного суда.