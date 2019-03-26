Наш человек в тылу врага

NT: В Москве прошла пресс-конференция, на которой выступил некто Василий Прозоров, который утверждает, что он — бывший сотрудник СБУ Украины. В ходе общения с журналистами Прозоров заявил, что он уже четыре года сотрудничает с российскими спецслужбами, а передавать информацию Москве начал в апреле 2014 года после «майдана» по «идеологическим мотивам». В качестве подтверждения своих слов о работе на украинскую спецслужбу, Прозоров представил грамоту, выданную ему за «высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины» и удостоверение профсоюза ветеранов Украины, в котором говорится о награждении медалью «За службу государству». В своём выступлении Прозоров также рассказал о причастности украинских властей к крушению малазийского Боинга МН17 и к убийству целого ряда военных командиров ДНР и ЛНР. В том числе — Гиви и Моторолы

Алексей Кондауров:

Доверять утверждениям Прозорова и всем этим громким обвинениям и разоблачениям, разумеется, не стоит. Но на данный момент СБУ не опровергло самого факта его работы на эту организацию, так что можно считать, что он действительно в ней состоял. А значит, наши спецслужбы сработали профессионально. Его действительно когда-то сумели завербовать, работали с ним, а потом вывезли, и его не смогли раскрыть и арестовать. Другой вопрос, что именно он говорит сейчас. Хотя любая спецслужба в такой же ситуации повела бы себя, примерно, также, и любой агент говорил бы нечто подобное. Хотя, может быть, его слова могли бы быть более правдоподобными, а легенда выглядеть поубедительнее. Но тут, кстати, его вины нет — что написали, то и выучил.

Понятно, что ему вложили в уста определённые заявления, и теперь он рассказывает то, что от него потребовали. Быть в СБУ — не значит получить доступ ко всем секретам и планам. Темы, по которым он высказывался, раскрученные, они сейчас у всех на слуху. В истории с Боингом всё идёт к судебному процессу. Так что его выступление это вполне понятная и объяснимая «атака» со стороны наших спецслужб. Но это чисто пропагандистская акция, которая вряд ли сможет кого-то убедить.

Я полагаю, что до 14-го года наше влияние на украинские спецслужбы было довольно сильным. Несомненно, существовали очень тесные и разнообразные контакты с людьми, которые там служили, а российские спецслужбы умеют использовать такие возможности. С точки зрения вербовочной работы никаких сложностей не было — кто-то, наверняка, там и сам к нам тянулся. Но за 4 ода ситуация, конечно, кардинально изменилась. И удивляться тут нечему — когда две страны фактически, пусть и не формально, находятся в состоянии войны, осуществлять проникновения становится гораздо сложнее.

Фото: Михаил Синицын/РГ