Украинский транзит в Европу

Александр Морозов.

Украинские президентские выборы имеют разное значение для Украины, для стран постсоветского транзита, для Кремля и для глобальной политики. До первого тура осталось меньше недели, уже ясно, что Кремль не сделал никаких возможных шагов в адрес будущей администрации в Киеве: не обменял пленных при поддержке Медведчука, не обозначил никакой интриги с урегулированием в Донбассе в расчете на нового президента. И в целом не выразил ничего, кроме жестко негативного отношения Путина к Порошенко. Общее мнение аналитиков: у Кремля нет хорошей стратегии в поддержке того или иного кандидата на президентских выборах, не будет и хорошей стратегии на выборах в Раду осенью.

Можно пойти дальше и предположить: общий тренд развития украинского общества, с одной стороны, и политика Кремля с другой создают ситуацию, при которой кто бы ни оказался на посту президента Украины, этот человек во втором цикле после Евромайдана, будет проводить еще более жесткую политику в отношении Москвы, чем Порошенко. Те в Москве, кто очень ждет поражения Порошенко, будут обмануты в своих ожиданиях. Не исключено, что Путин это понимает. Ставка Кремля возможна только на послевыборные беспорядки, на дестабилизацию, на демонстрацию «украинской неудачи».

Украина — демократический лидер постсоветских стран. В отличие от Беларуси, Казахстана, России, Азербайджана, здесь нет режима персональной власти, сохраняется политическая конкуренция и открытые, свободные выборы

Украинское президентство — из самых брутальных в Восточной и Центральной Европе: одного президента обвиняли в убийстве, другой был отравлен, третий бежал из страны. Если Украина хочет двигаться в Европу, надо остановить длинную историю постсоветской тупиковой игры, фактически — zero-sum game и наказание побежденных тюремными заключениями. А такие угрозы уже публично звучат от разных штабов в адрес других кандидатов.

Украина — демократический лидер постсоветских стран. В отличие от Беларуси, Казахстана, России, Азербайджана здесь нет режима персональной власти, сохраняется политическая конкуренция и открытые, свободные выборы. Поэтому главный итог входа во вторую каденцию после крушения Януковича заключен в том, сможет ли Украина окончательно нормализовать выборы.

Это будет и важным доказательством того, что украинское общество и политический класс меняют свое качество и навсегда удаляются из мутной зоны «постсоветского транзита», в котором соседствуют «слабые демократии» с «авторитарными режимами».

Сейчас идет предвыборная борьба, трудно отличить искренние позиции от пропаганды штабов, и трудно оценить угрозы. Одни запугивают тем, что Порошенко пойдет на узурпацию власти, другие — угрожают новым майданом.

На мой взгляд, ничего этого не будет. Сторонники проигравшего во втором туре кандидата не смогут рассчитывать на такую же поддержку общества, как это было во время Евромайдана. Поэтому те, кто мог бы призвать к майдану, будут сильно взвешивать последствия провала этого хода. Порошенко не будет использовать чрезвычайные силы, поскольку это бы обнулило всю его стратегию «европейского курса». Европа заинтересована в том, чтобы, несмотря на весь драматизм предвыборной борьбы, инаугурация проходила в атмосфере благожелательного пожимания рук, а новая администрация — неважно будет ли это Зеленский, Тимошенко или Порошенко — не прибегала к брутальной мести.

Украинцы проходят сквозь тяжелый опасный опыт, и он является важным уроком для тех сил в России, которые хотели бы вернуться к республиканству, к свободным выборам, к политическим свободам. Украинская нормализация выборов очень важна для всех

Нормализация украинских выборов важна и в глобальном масштабе. Для обычного избирателя это мало имеет значения и никак не сказывается на антирейтинге Порошенко, но фактом является то, что он и его администрация в довольно плохой ситуации сумели добиться максимально возможной поддержки со стороны США, Канады, правительств и МИДов многих европейских стран. Кремль не изменил позиции, но этого трудно было и ожидать. У Кремля теперь совершенно отдельная, аутичная стратегия в глобальных делах. Но Киев в целом в 2014-2019, имея слабые возможности, тем не менее, оставался «гвоздем в ботинке» Путина. Санкции США, Канады, Евросоюза расширялись, разоблачения кремлевской токсичности наращивались, и, несмотря на отдельные заявления европейских политиков, таких как Меланшон или Сальвини, в целом в отношении к путинской политике, как к «unacceptable», твердо сохраняется на политическом уровне.

Украинцы проходят сквозь тяжелый опасный опыт, и он является важным уроком для тех сил в России, которые хотели бы вернуться к республиканству, к свободным выборам, к политическим свободам. Украинская нормализация выборов очень важна для всех. Это давало бы сильный исторический пример того, как общество, опираясь только на внутренние силы, в одиночку, и даже в условиях враждебного давления, не имея уже тех благоприятных условий, которые были сразу после распада двухблокового мира, развивается в направлении европейской модели власти.

Фото: rferl.org