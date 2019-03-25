В Якутии 17 марта было совершено преступление. Похищена и изнасилована молодая женщина, одинокая мать. Через несколько часов был задержан подозреваемый, 23-летний выходец из Кыргызстана. Вечером этого же дня на Комсомольской площади Якутска собрались тысячи на стихийный митинг. Перед собравшимися выступил руководитель администрации главы и правительства Якутии Федор Борисов, который сказал, что разделяет гнев собравшихся, но предлагает разойтись и собраться завтра на легальное мероприятие в спорткомплексе «Триумф».

На следующий день в Якутск ехали делегации из ближних улусов под республиканскими флагами. В сети появились видео с призывами «начать убивать» гастарбайтеров, на улицах угрожали владельцам фруктовых магазинов и кафе восточной кухни, требовали убираться домой. Мигранты массово отказывались выходить на работу. В Якутске резко сократилось количество маршрутных такси, закрылось большинство продуктовых киосков.

Чтобы понять масштаб долготерпения якутских властей и местных жителей, а также представить себе истинный размер угрозы, исходящей от гастарбайтеров, обратимся к цифрам. По данным полиции, в Якутии в 2018 году было совершено 296 изнасилований, из которых 4 совершили иностранцы. То есть, — 1,35%, каждое 74-е…

К назначенному часу спорткомплекс «Триумф» был переполнен. Среди собравшихся преобладали молодые мужчины, некоторые в состоянии алкогольного опьянения. Перед толпой выступил глава Якутии Айсен Николаев, слова которого полностью отразили настроения возмущенной публики и придали этим настроениям характер государственной линии. «Прошедший в эти выходные Кубок мира по вольной борьбе показал, как мы умеем принимать гостей», — заявил глава Якутии. И продолжил: «Но когда приезжие нагло попирают наши якутские традиции и наши российские законы, мы не будем это терпеть! Гость, оскорбляющий хозяина в его доме — уже не гость, а враг. Многонациональный народ Якутии избрал меня защитником его интересов, и я буду стоять на их страже».

В том же ключе выступила и мэр Якутска Сардана Авксентьева. «Вроде бы, мы терпели, терпели, но думаю, наше терпение лопнуло. Надо нам всем вместе собраться, навести порядок. Мы у себя на родине, у себя в городе, как хозяева нашей земли, и надо это донести», — заявила мэр Якутска.

Чтобы понять масштаб долготерпения якутских властей и местных жителей, а также представить себе истинный размер угрозы, исходящей от гастарбайтеров, обратимся к цифрам. По данным полиции в Якутии в 2018 году было совершено 296 изнасилований, из которых 4 совершили иностранцы. То есть, — 1,35%, каждое 74-е…

Ни одно из 292-х надругательств над женщинам, которые в прошлом году совершили представители многонационального народа Якутии не вызвало волну народного гнева. Не заставило жителей окрестных улусов в будний морозный день (температура воздуха утром 18 марта в Якутске — минус 26) бросить все дела и поехать в город митинговать и угрожать владельцам и работникам палаток и кафе. Не побудило главу Якутии и мэра Якутска произнести гневные слова о тех, кто «нагло попирает якутские традиции и российские законы». Все эти гроздья народного гнева накопились от 4 отвратительных преступлений из 296, каждое из которых не менее отвратительно.

Якутское издание «SakhaLife» собрало подборку высказываний столичных «экспертов» по поводу этой трагедии и того, что происходило в Якутии после нее. Все как один поддерживают руководство республики и настроения населения. Вот, например Григорий Тельнов, «журналист» телеканала РЕН-ТВ дает свою экспертную оценку: «У каждого мигранта в крови сидит идеология сверхчеловека: «Мы потомки Чингисхана». В принципе, так оно и есть». И далее «журналист» Тельнов делает важное обобщение: «ЧП с мигрантами в Якутии — сигнал тревоги не только для республики, но и для всей России. Столицу России, где я живу, в народе уже называют Москва-бадом. Грустная шутка, но она отражает ситуацию. Число мусульман в столице уже исчисляется миллионами». Конец цитаты.

В любом народе есть мерзавцы и преступники. В любом народе есть идиоты и провокаторы, готовые из единичного бытового преступления раздуть глобальную угрозу и подвести под нее целую расистскую теорию, докопаться до национальной почвы

Вы можете себе представить тот кошмар, в котором существует этот человек? Он живет в городе, в котором рядом с ним обитают миллионы потомков Чингисхана. Он проходит мимо них, когда они убирают двор, улыбаются, а сами смотрят своими «сверхчеловеческими» раскосыми глазами. Ездит с ними в метро, где они по причине своей азиатской хитрости и восточного коварства первыми вскакивают, уступая место женщинам. Покупает у них продукты, садится к ним в маршрутку, и в это время вспоминает века ига, сожженные деревни, разоренные города, дань, и прочие безобразия. Сердце «журналиста» Тельнова переполняет историческая печаль, и мысли о том, что пора устраивать Куликовскую битву, а еще лучше — стояние на Угре, невольно лезут в голову…

Тут, правда, есть одна проблема. Якуты, как и монголы, и буряты, и все иные коренные народы Центральной Азии и Южной Сибири (согласно распространенной гипотезе, предки современных якутов жили в Забайкалье, куда в свою очередь, переселились с берегов Енисея), включая и киргизов, относятся к центральноазиатскому антропологическому типу. То есть, являются родственными народами. А значит, по версии «журналиста» Тельнова, в крови якутов тоже должна сидеть «идеология сверхчеловека» и они тоже, видимо, все поголовно должны ощущать себя «потомками Чингисхана»…

Якутско-киргизского конфликта не существует

В любом народе есть мерзавцы и преступники. В любом народе есть идиоты и провокаторы, готовые из единичного бытового преступления раздуть глобальную угрозу и подвести под нее целую расистскую теорию, докопаться до национальной почвы. Тот же «эксперт» Тельнов пугая в популярном якутском издании народ ужасами киргизского нашествия, предлагает вспомнить «банду GTA, которую возглавлял гражданин Киргизии Ибайдулло Субханов — ее участники, выходцы из Средней Азии убивали в Москве и в Подмосковье автомобилистов». Таким как Тельнов бесполезно приводить в качестве контрпримеров массу ОПГ, в которых преобладали славяне, например, цапковскую ОПГ, «тамбовских», «солнцевских», «измайловских» или «курганских»…

В реальности никакого глубинного якутско-киргизского национального конфликта не существует. Армяно-азербайджанский конфликт — есть, глупо отрицать. Узбекско-киргизский конфликт тоже есть. А якутско-киргизского — нет. Поэтому в Якутии все ограничилось выложенными в социальных сетях угрозами и попытками местной шпаны взять гастарбайтеров на испуг. Не было никаких погромов и сколько-нибудь массового насилия в отношении мигрантов. Через два-три дня все вернулось на свои места. Фруктовые палатки, восточные кафе продолжили работу, как и маршрутные такси, водителями которых в основном работают мигранты.

Что же это было? Откуда взялась мощная волна ксенофобии, захватившая множество людей и, в том числе, руководителей республики и столичного города, сделавших громкие публичные заявления вполне ксенофобского толка про «врагов», «лопнувшее терпение» и вот это все?

В основе прошлогодней истерики во время мундиаля и недавней волны народного гнева в Якутии лежит отношение к женщине как к мясу, которым может пользоваться только тот, у кого на это есть право коллективной собственности

«ЭТО — НАШЕ МЯСО!»

Есть одна особенность якутской антимигрантской волны, которая отличает ее от, например, беспорядков в Бирюлево в 2013 году, поводом к которым стало убийство местного жителя Егора Щербакова мигрантом-азербайджанцем Орханом Зейналовым. Для начала можно просто сравнить фотографии двух митингов: в Бирюлево есть представители обоих полов в отличие от митинга в Якутске, на котором практически нет женщин — одни мужчины, в основном — молодые.

Якутская ксенофобская волна имеет еще и ярко выраженное гендерное измерение. Помните прошлогодний мундиаль? Истерику в СМИ и социальных сетях по поводу того, что наши девушки гуляют и обнимаются с иностранными болельщиками? В социальных сетях были созданы специальные группы, где выкладывались фото россиянок с иностранцами, сопровождаемые бранью и оскорблениями, призывами найти в реале и покарать за распущенность, а главное за отсутствие патриотизма. «Концептуально» это мракобесие было изложено в опубликованной 27 июля 2018 года в «Московском комсомольце» статье Платона Беседина «Время шлюх» про то, как россиянки на мундиале «позорят себя и страну». Один из вариантов государственной позиции изложила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, которая потребовала, чтобы россиянки не вступали в интимные связи с иностранцами. Как стало известно Тамаре Васильевне, от таких связей бывают дети. «Хорошо, если одной расы, а если другой расы, то вовсе», — ужасалась председатель думского семейно-гендерного комитета.

Волна народного гнева в Якутии отличается от волны народного гнева во время мундиаля тем, что в первом случае поводом было отвратительное преступление, а во втором — «отвратительное», по мнению гневающихся, поведение. Объединяет эти гневные волны избирательная направленность гнева. В случае мундиаля осуждаемым поведением является не предполагаемая «доступность» девушек, а их «доступность» для иностранцев. В якутском случае маркером, который выделил преступление, ставшее спусковым крючком для всенародного гнева из почти 300 аналогичных преступлений, было то, что преступник, посягнувший на «нашу женшину», — чужак, гастарбайтер.

Тут ключевое слово «наша». В данном контексте это местоимение означает не только и не столько принадлежность к группе, в том смысле, что это — гражданка России. Поводом для гнева стало то, что она — «наша» в том смысле, что она принадлежит нам всем, ее тело — наша общая собственность, которой попользовался чужак, нарушивший тем самым право коллективного владения. В основе прошлогодней истерики во время мундиаля и недавней волны народного гнева в Якутии лежит отношение к женщине как к мясу, которым может пользоваться только тот, у кого на это есть право коллективной собственности.

«Это — наше мясо!» — вопило коллективное бессознательное в Якутии. «Руки прочь от предметов нашего общего потребления!» — надрывались поборники «патриотического секса» в группе Buceta rosa, созданной «ВКонтакте» во время чемпионата мира по футболу для обливания помоями россиянок, которые общаются с иностранными болельщиками…

Древние стереотипы и архаические инстинкты толпы — не повод для морализаторского осуждения. Вопрос не в их наличии — оно неизбывно — а в том месте, где они находятся и как проявляются. В современном нормальном обществе их место — в подвале. В больном обществе эти стереотипы и инстинкты разгуливают по СМИ и по коридорам власти, их рупором становятся депутаты и журналисты. Роль и ответственность элиты не столько за состояние общества, сколько за вектор движения. В России элита толкает страну вниз и назад, в архаику и ксенофобию. И события в Якутии это еще раз подтвердили…

Фото: facebook.com/sardanaavksentieva