Спецпрокурор Мюллер доклад окончил

NT: В пятницу, 22 марта Спецпрокурор Мюллер представил Министерству юстиции США доклад о расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году и о воспрепятствовании правосудию со стороны Дональда Трампа. Согласно решению Генеральной прокуратуры США, полный текст доклада не был опубликован, но уже известно, что по итогам своей почти двухлетней работы г-н Мюллер рекомендовал никаких новых обвинений не выдвигать. Впрочем, суды не федеральной юрисдикции этой рекомендацией могут и пренебречь. О получении доклада Генпрокурор Барр уведомил Белый Дом и Конгресс. Он же в последствии решит, в каком объеме предоставлять данный документ Конгрессу. Демократы настаивают на публикации доклада спецпрокурора Мюллера без каких-либо купюр.

Мария Липман.

Мария Липман:

Самое главное в этом документе то, что по итогам не будет выдвинуто никаких новых обвинений. Это уже не слухи, а подтверждённый факт. За два года напряжённой работы расследователи не смогли выявить убедительных свидетельств того, что называется collusion, то есть, — сговора в ходе выборов между Трампом и руководителями его избирательной кампании с одной стороны, и Россией — с другой. Ожидания относительно этого доклада, особенно со стороны демократов, были очень серьёзными. Они предполагали, что свидетельства будут обнаружены, и это даст основания для того, чтобы начать процедуру импичмента. Но спикер американского Конгресса Нэнси Пелоси уже сказала, что считает идею импичмента неправильной, потому что для ее продвижения не будет поддержки со стороны обеих партий. И, получается, что, с определённой точки зрения, на протяжении этих двух лет расследователи работали впустую.

Конечно, это серьёзный доклад, в нём будут представлены какие-то документы, но там нет главного — материалов, убедительно изобличающих наличие сговора. Любопытно, что вначале к нему относились очень серьезно, но постепенно общественное доверие к расследованию Мюллера падало. Недавний опрос общественного мнения показал: половина американцев разделяет мнение президента Трампа, что расследование Мюллера — это «охота на ведьм». При этом не столько выросло доверие к самому Трампу — рейтинг у него по-прежнему низкий, — сколько сам Мюллер растерял «немало очков».

В юридическом поле нельзя исключать выдвижения дальнейших обвинений. Однако их можно сформулировать, но нельзя предъявить, так как без импичмента президента США невозможно подвергнуть никаким другим юридическим процедурам

Значит ли это, что нападки на президента Трампа закончатся? Конечно, нет. Политическая кампания со стороны демократического истеблишмента будет продолжаться, и у политиков имеется достаточно оснований обвинять его, даже не смотря на выводы доклада. В прессе уже есть заявления в духе «президент Трамп должен был бы сам уйти в отставку, хотя, конечно, не уйдёт». В юридическом поле нельзя исключать выдвижения дальнейших обвинений. Однако их можно сформулировать, но нельзя предъявить, так как без импичмента президента США невозможно подвергнуть никаким другим юридическим процедурам.

Обвинения в препятствовании правосудия, куда обычно входит дача заведомо ложных показаний, конечно, продолжают звучать. Но надо подчеркнуть, что это не юридические обвинения, они не могут привести ни к каким конкретным последствиям, пока Трамп остаётся президентом США. Так что все время до конца первого срока Трамп будет оставаться под огнём суровой критики и со стороны части прессы, и со стороны демократического истеблишмента. Что будет по окончанию первого срока, сказать трудно, но на сегодняшний момент республиканская партия своего ставленника поддерживает.

Доклад Мюллера на электоральные перспективы Трампа пока не повлиял. Прежде всего, электоральные перспективы вообще становятся понятны ближе к делу, и это касается не только такого скандального президента, как Трамп, а любого человека, который претендует на президентский пост. Ситуация часто меняется, политическая борьба очень суровая, поляризация между двумя партиями носит ожесточённый характер. В принципе, сама республиканская партия может решить выдвигать другого кандидата. Такое случается. Редко, правда, но случается.

Так что пока говорить о шансах рано. Тем более, что общественное мнение не очень доверяет этому расследованию, многие считают его предвзятым. Те, кто поддерживал Трампа, вряд ли от него отвернутся. Кроме того, этот доклад, к которому сейчас приковано пристальное внимание и в США, и в остальном мире, к выборам уже будет забыт. На электоральные перспективы влияет скорее то, что у Трампа сохраняются пока его избиратели. Грубо говоря — примерно половина от тех, кто вообще пришёл на выборы в последний раз.

Фото: postnews