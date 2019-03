Сайт для сбора пожертвований «Открытой России» заблокировали по требованию Генпрокуратуры

Роскомнадзор заблокировал сайт для сбора пожертвований на деятельность «Открытой России». Об этом «МБХ медиа» сообщил председатель движения Андрей Пивоваров. «Нам никто ничего не сообщал, зашли на сайт сегодня с утра, а он не открывается. Наши айтишники нашли ссылку на то, что заблокирован поддомен Татарстана. А если блокируют поддомен, то в итоге блокируется весь сайт, провайдеры не разбираются, блокировать поддомен или весь сайт», — рассказал он.

Решение о блокировке будет обжаловано, а пока движение будет искать другие пути работы в этом направлении, отметил Пивоваров. Сайт ordonate.ru заблокирован по требованию Генпрокуратуры.

26 апреля 2017 года Генпрокуратура признала нежелательными зарубежные организации OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») в Великобритании, а также Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») в США. Тогда Минюст заявил, что в России нет филиалов этих организаций. Таким образом, действующая на территории России «Открытая Россия» не имеет отношения к указанным организациям и не является нежелательной.