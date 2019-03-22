Трамп призвал признать Голанские высоты израильскими

Кремль раскритиковал сделанное в Twitter заявление президента США Дональда Трампа о признании Голанских высот израильскими. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, «призыв президента США не способствует ближневосточному урегулированию».
«Подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. В любом случае сама по себе такая идея не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования, скорее наоборот. Будем надеяться, что призывом это и останется», — цитируют Пескова «Ведомости».
«С практической точки зрения заявление Трампа мало что меняет, — подчеркивает издание. — В настоящее время не ведется переговоров о статусе Голанских высот». Кроме того, Трамп отмел предположение о том, что он пытается таким образом помочь премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который горячо поддержал слова американского лидера, на намеченных на 9 апреля выборах.
Палестинские чиновники, в свою очередь, предсказывают, что заявление Трампа спровоцирует новую волну насилия в регионе. «Что принесет завтрашний день? — написал в Twitter ветеран-переговорщик Палестинской автономии Саэб Эрекат. — Неизбежную дестабилизацию и кровопролитие в нашем регионе».