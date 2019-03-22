Трамп призвал признать Голанские высоты израильскими

Кремль раскритиковал сделанное в Twitter заявление президента США Дональда Трампа о признании Голанских высот израильскими. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, «призыв президента США не способствует ближневосточному урегулированию».

«Подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. В любом случае сама по себе такая идея не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования, скорее наоборот. Будем надеяться, что призывом это и останется», — цитируют Пескова «Ведомости».

The New York Times считает, что заявление Трампа, «хоть и популярное как в Израиле, так и среди некоторых законодателей в Конгрессе, вероятно, будет осуждено почти всеми остальными». ООН осуждает израильскую оккупацию Голанских высот с 1967 года, когда израильские войска захватили у Сирии 400 кв. миль скалистого нагорья во время арабо-израильской войны.

«С практической точки зрения заявление Трампа мало что меняет, — подчеркивает издание. — В настоящее время не ведется переговоров о статусе Голанских высот». Кроме того, Трамп отмел предположение о том, что он пытается таким образом помочь премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который горячо поддержал слова американского лидера, на намеченных на 9 апреля выборах.

Палестинские чиновники, в свою очередь, предсказывают, что заявление Трампа спровоцирует новую волну насилия в регионе. «Что принесет завтрашний день? — написал в Twitter ветеран-переговорщик Палестинской автономии Саэб Эрекат. — Неизбежную дестабилизацию и кровопролитие в нашем регионе».