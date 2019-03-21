Александр Морозов: «Средний класс» исчез

Концепт «среднего класса» как субъекта политики незаметно за несколько лет сменился концептом «сословий». Видимо, и Кириенко опирается в своей работе по созданию «новой бюрократии» не на концепцию «прогрессивного среднего класса», а на что-то иное, Сурков просто публично зафиксировал в своей статье этот переход — там есть фрагмент про превосходство военно-полицейского сословия над купеческим.

Действительно, «средний класс» не может в таких режимах быть субъектом реформ, прогресса и социального порядка. А что может быть? Источником «надсословной» прогрессивной воли может быть либо сам «цезарь» (т.е.секулярный «самодержец»), либо что-то вроде die Volks, либо каким-то образом выделенное ядро общества в виде партии, либо все это вместе в разных пропорциях. «Народ» у Путина как концепт структурирован слабо, партия не в пример прошлому — тоже, поэтому источником всей созидательной воли является только «место короля». «Средний класс» исчез из общеупотребительного словаря.