В Варшаве объяснили нежелание приглашать Москву на годовщину начала Второй мировой

Россия упрекнула Польшу в предсказуемом «игнорировании исторической логики», после того как на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны, польские власти не пригласили представителей России.

Представитель президента Польши Кшиштоф Щерский в комментарии польскому агентству PAP сказал, что мероприятия по случаю 80-й годовщины «агрессии против Польши, которая стала началом Второй мировой войны, будут проходить с участием представителей группы стран, с которыми Польша сегодня тесно сотрудничает в целях установления мира на основе соблюдения международного права, уважения суверенитета государств и их территориальной целостности». «Нарушение этих правил было признаком агрессоров 1939 года и остается самой большой угрозой миру сегодня», — подчеркнул Щерский, передает РБК