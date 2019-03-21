Не все так однозначно в нашем болоте

Историю про Тасю Перчикову из деревни Томсино раскопала моя коллега Людмила Савицкая. С тех пор я за ней слежу.

Удивительная отзывчивость далеких и незнакомых людей обернулась не менее удивительной завистью и злобой соседей. Перчиковых потихоньку стали затравливать

Светлана Прокопьева.

Сначала это была просто рождественская сказка про жизнерадостную деревенскую девочку, которая, сама того не желая, одним коротким письмом президенту описала всю гибель и безнадегу псковской провинции. Сказку поддержали читатели, выпросив реквизиты банковской карты Тасиной мамы — девочка же просила не подарков, а мотоблок, чтобы маме полегче было копать огород после двух дежурств в больнице за 30 км от дома. Почему бы не помочь людям, которые готовы вкладывать? Самое милое дело

Удивительная отзывчивость далеких и незнакомых людей обернулась не менее удивительной завистью и злобой соседей. Перчиковых потихоньку стали затравливать, преимущественно в соцсетях, но не только. Подробности об этом рассказала «Медуза», опубликовав репортаж из Томсино.

Уже с утра в воскресенье ни о чем другом в Псковской области не говорили. Тональность — печальная: стыдно, господа, вы — звери, ославили область на всю страну. Неловко было добропорядочным гражданам за жителей Томсино, которые всей гурьбой ополчились на маму с дочкой. Не буду пересказывать детали, но там действительно были некрасивые методы.

Впрочем, тему можно было счесть исчерпанной, если бы не реакция властей. У нашего губернатора режим работы 24/7, поэтому прямо в воскресенье ближе к вечеру была собрана комиссия в составе первого заместителя, председателей областных комитетов, детского омбудсмена и себежских районных чиновников до кучи. Вся эта толпа в понедельник отправилась в Томсино разбираться на месте, кто кого травит и до какой степени. Пока они ездили, неприятности Таси Перчиковой прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Нужно просто по-человечески разобраться в ситуации на месте».

Параллельно с официозом включился пиар-ресурс. Фоном для искреннего и естественного в такой ситуации беспокойства губернатора Ведерникова стали публикации в провластных СМИ и телеграм-каналах. И они все испортили.

На том и порешили: во-первых, травли не было, а во-вторых, сама виновата. Либеральные СМИ опять все наврали, как водится. Итог подвел глава района Леонид Курсенков, назвав всю Тасину историю «аферой»

Почему-то для губернаторского пула Тася Перчикова с мамой автоматически оказались «врагами» (в кавычках, конечно, врагами — в смысле, что не с той стороны баррикады). «Комсомольская правда» выпустила «сенсационное расследование» под заголовком: «Что не досказывает мама девочки из Псковской области, написавшей о мотоблоке президенту». Ключевая мысль, потом многократно продублированная в комментах: не все так однозначно.

«Сенсационного» в расследовании было только то, что журналист попросту встал на сторону коренных жителей Томсино. Все, на что Тасина мама жаловалась в репортажах «Свободы» и «Медузы», «Комсомолка» пересказывает с обвинительной интонацией. Общий смысл: «сама виновата». Заслужила. Дескать, мама у Таси такая, что не нравится соседям совершенно не зря.

Вторая линия обороны — показать, что травли не было. Прогубернаторскому телеграм-каналу хватило буквально полдня, чтобы найти все аккаунты, с которых лились помои на Перчиковых, и доказать, что аккаунты эти фейковые. То есть в деревне Томсино и в Себеже живут исключительно мирные и душевные люди, а тут понабежали интернет-тролли и испортили им репутацию. Откуда-то из ниоткуда понабежали, никто их не звал и в лицо знать не знает. (Этот текст перепечатали основные губернаторские СМИ и распространили в соцсетях губернаторские медиаменеджеры.)

На том и порешили: во-первых, травли не было, а во-вторых, сама виновата. Либеральные СМИ опять все наврали, как водится. Итог подвел глава района Леонид Курсенков, назвав всю Тасину историю «аферой». У семьи, мол, есть автомобиль и выход в интернет, а значит, никто их не гнобил.

Ладно, будем надеяться, что самолюбие властей теперь утешено, и Перчиковым, который из Томсино решили уехать, дадут спокойно переехать куда подальше.

Это история про уровень жизни на подведомственной территории. Про то, что деревня живет в нищет , а тех, кто хотел бы из нищеты выползти, свои же начинают тыкать палками

Так, о чем на самом деле эта история? Почему губернатор, который и ухом не повел, когда в его регионе координатора «Открытки» обвинили в торговле наркотиками или журналиста заподозрили в оправдании терроризма https://newtimes.ru/authors/detail/177067/ — а оба раза резонанс был не меньше! — тут вдруг проявил такую активность? Да потому что история про Томсино — это история ровно в рамках его полномочий и зоны ответственности.

Это история про уровень жизни на подведомственной территории. Про то, что деревня живет в нищете, а тех, кто хотел бы из нищеты выползти, свои же начинают тыкать палками. Неудобная, прямо скажем, тема для обсуждения, но где, как не в Псковской области она должна была всплыть? Зря что ли регион держит первое место в рейтинге бедности много лет подряд.

Давайте взглянем правде в глаза. Все рассуждения в духе «не все так однозначно» — не более чем отвлекающий маневр. Ни нравственный облик Елены Перчиковой, ни ее проблемы из прошлого, ни Тасино поведение никоим образом не влияет на фабулу этой истории. А фабула такова: переселенцы из города не захотели жить в нищете как вся деревня, и вся деревня на них ополчилась.

Ведь что звучит во всех претензиях к Перчиковым, что со стороны соседей, что от властей, что в соцсетях? «Все так живут. Никто помощи не просит. А этим больше всех надо». Провластные СМИ на полном серьезе в качестве компромата выставляют желание иметь дома новый телевизор и душевую кабину. Да, в русской деревне это преступление.

Семья Перчиковых действительно не нищая. Но и помощи-то не просила! Я напомню, что слать деньги и подарки люди стали по собственной инициативе. Тася в письме президенту просила только помочь с трактором, то есть недвусмысленно заявляла о семейной готовности работать. Работать — значит, зарабатывать и жить лучше. Можно сказать, «еще лучше», ведь и так не бедствуют же. Вот это желание — «жить лучше» —и встало баррикадой между Тасей с мамой и всей остальной деревней.

Можно понять, почему губернатор и глава района встали по ту сторону баррикады, где больше народа. Они не могут себе позволить поддержать это редкое, внезапное даже желание — жить лучше. Во-первых, это означало бы признать, что сейчас жизнь в деревне недостаточна хороша. Во-вторых, как пишут у нас в фейсбуке, если помогать — то всем сразу. Потому что, по большому счету, всем нужно, а раз так, то помощь кому-то одному — это провокация. Упрек не тем, кто завидует, а тем, кто вызывает зависть.

Но помогать всем сразу — не бюджетный вариант. Ни глава Себежского района, ни губернатор Псковской области не может вот так взять и побороть нищету в деревне. Даже в одной-единственной деревне, пусть это будет Томсино.

Потому что проблема системная, нищета эта нарастала — кто скажет, тридцать постсоветских лет, кто — все сто, начиная с революции. В деревне давным-давно нет рабочих мест, нет возможности легко и просто начать фермерское хозяйство, хороших дорог нет, воды, газа, канализации нет, школу — и ту закрыли. В Томсино хотя бы есть клуб, магазин и почта, а в сотнях деревень нет и этого. И не будет, учитывая состояние местного самоуправления и федерализма в стране.

Губернатор Ведерников в этом не виноват. И глава района Курсенков в этом не виноват. Никто не виноват, учитывая свежие законы Клишаса. Само так сложилось. Наросло вот. И стало уже казаться нормальным.

Эту норму и защищает теперь государственный пиар-пул, потому что нельзя отказаться от старой нормы без того, чтобы предложить взамен новую. А взамен предложить нечего. Так что, остается только поддерживать статус-кво, «улучшая» жизнь в медийном пространстве: Перчиковы не бедствуют, живут нормально, как все, и все живут нормально, не жалуются, писем Путину не пишут. Не надо портить репутацию селян. Не все так однозначно.

Или, как говорится в одном известном анекдоте: не гони волну, падла.

Фото: Людмила Савицкая (RFE/RL)