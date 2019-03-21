Избавятся от «мертвых душ»

NT: Замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявила, что в следующие два года в России будет серьёзно сокращено число госслужащих. В 2020-м количество сотрудников территориальных органов власти будет сокращено на 5%, в следующем — еще на 10%. Штат центрального аппарата за этот срок уменьшится на 10%. Нестеренко связывает эти меры с необходимостью повысить зарплату чиновникам, и признаётся, что система государственного управления слишком разрослась.

Олег Вьюгин

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Это хорошо знакомый манёвр, который предпринимается регулярно. Излагается идея сократить количество государственных служащих, чтобы за счёт освободившихся средств повысить оставшимся заработную плату. Это уже устоявшаяся практика. И наблюдения за ней показывают, что реально сокращают не людей, а пустые вакансии. Эти вакансии почему-то всегда есть. И в обычном режиме неиспользованные деньги, которые закладываются для этих вакансий, выплачиваются реальным сотрудникам, но в виде премий.

От реальных сокращений государственных расходов российское руководство будет уходить, пока экономика это выдерживает. А это зависит от двух факторов: от цены на нефть и от размеров ВВП

Теперь вакансии сократят, а те же фонды будут по-прежнему использоваться для выплат реальным служащим, но уже в качестве заработной платы. При этом фактическое число чиновников серьёзно не изменится. В чём смысл такого манёвра для властей, сказать трудно. Но можно заметить, что он приводит к формальному повышению фиксированной заработной платы, а это красиво и выглядит, и звучит.

От реальных сокращений государственных расходов российское руководство будет уходить, пока экономика это выдерживает. А это зависит от двух факторов: от цены на нефть и от размеров ВВП. Экономика ведь не сокращается, а стагнирует, но всё равно производит какое-то количество налогов. Их, к тому же, недавно повышали, что принесёт правительству ещё определенное количество денег. И пока такие источники средств есть, расходы будут поддерживать на прежнем уровне.

Рисунок: Сергей Алимов