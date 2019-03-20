Центр «Э» заинтересовался спектаклем Театра.doc

Центр по борьбе с экстремизмом проверяет спектакль Театра.doc «Кантград», который основан на воспоминаниях советских спецпереселенцев.

Как сообщает «МБХ медиа», 20 марта артисты должны были играть пьесу на сцене театральной студии «Дети райка». Но накануне к руководителю студии Наталье Туровской пришел участковый и двое сотрудников центра «Э». Как рассказала режиссер спектакля «Кантград» Анастасия Патлай, они дали понять Туровской, что содержание «Кантграда» проверяют на экстремизм. Никаких документов они не показали, признались, что никаких экспертиз на экстремизм пьесы пока не проводилось и попросили показать им договор аренды помещения.

Театр.doc с осени прошлого года остался без помещения и играет на разных театральных площадках Москвы. Спектакль «Кантград» поставлен в декабре 2016 года, с тех пор был показан не только в Москве, но и в других городах. Последние показы прошли в Калининграде.

По словам Патлай, в Калининграде за два дня до спектакля хозяева площадки отказали в показе, объяснив это тем, что спектакль — «неблагонадежный». Играть спектакль пришлось на другой площадке, после чего в местных СМИ появились разгромные статьи, где авторов «Кантграда» критиковали за фальсификацию истории.