Центр «Э» заинтересовался спектаклем Театра.doc

Центр по борьбе с экстремизмом проверяет спектакль Театра.doc «Кантград», который основан на воспоминаниях советских спецпереселенцев.
Как сообщает «МБХ медиа», 20 марта артисты должны были играть пьесу на сцене театральной студии «Дети райка». Но накануне к руководителю студии Наталье Туровской пришел участковый и двое сотрудников центра «Э». Как рассказала режиссер спектакля «Кантград» Анастасия Патлай, они дали понять Туровской, что содержание «Кантграда» проверяют на экстремизм. Никаких документов они не показали, признались, что никаких экспертиз на экстремизм пьесы пока не проводилось и попросили показать им договор аренды помещения.
По словам Патлай, в Калининграде за два дня до спектакля хозяева площадки отказали в показе, объяснив это тем, что спектакль — «неблагонадежный». Играть спектакль пришлось на другой площадке, после чего в местных СМИ появились разгромные статьи, где авторов «Кантграда» критиковали за фальсификацию истории.Режиссер предполагает, что кто-то из «бдительных» жителей Калининграда написал в Москву донос на Театр.doc, после чего «эшники» пришли к арендаторам. Не желая подвергать «Дети райка» лишнему риску, Анастасия Патлай решила перенести спектакль в Музей и Центр имени Андрея Сахарова.
На сайте Театра.doc спектакль «Кантград» описывается так: «Мир после катастрофы, послевоенный Кёнигсберг, превратившийся в Калининград. Горе побеждённым, но счастливы ли победители? Жизнь на присоединенных в 1945 году территориях — как она есть, по документальным свидетельствам. Немцы, выселенные из своих домов, русские, приехавшие осваивать город. История любви двух врагов — роман советского офицера и немки, которую он спасает от выселения. Как строили новую жизнь и прощались со старой два мира: проигравшие и победители, коренные жители и переселенцы, военные и мирные, женщины и мужчины, дети и старики».