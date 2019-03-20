Государева милость

В конце 2018 года Совет по правам человека при президенте пожаловался Владимиру Путину на то, что в стране почти не работает институт помилования преступников. Президент обещал подумать, как это исправить. Предыдущая реформа помилования, совершенная Путиным в начале его президентства, привела к сомнительным результатам, пишут авторы исследования, посвященного институту помилования в России.

Каждый российский осужденный имеет право на президентское помилование. После распада СССР в России создали Комиссию по помилованию при президенте, которую возглавил писатель Анатолий Приставкин, автор книг о детдомовцах и военном детстве. В Комиссию вошли тринадцать человек — журналисты, писатели, юристы. В первый же год Комиссия помиловала 2726 человек, почти столько же, как в 80-е годы в СССР. С 1992 по 2001 год по рекомендации Комиссии президент помиловал 69 856 осужденных, из них 12 856 приговоренных к смерти. В 2001 году Владимир Путин решил, что Комиссия слишком милосердна, и заменил ее на региональные комиссии в каждом субъекте РФ, говорится в исследовании.

Помилование начали применять только в исключительных случаях. В последний раз относительно массовое помилование было в 2011 году, когда бывший тогда президентом Дмитрий Медведев помиловал 109 человек. Путин с мая 2012 помиловал всего 30 человек, причем, как отмечают авторы доклада, за помилованием 13-ти из них стоит политическое решение. Это политические узники или люди, освобождение которых выгодно власти, например, по дипломатическим причинам, жертвы совсем очевидных ошибок судебной системы, освобождение которых было выгодно властям для улучшения имиджа. Среди них были Михаил Ходорковский и Надежда Савченко.

В 2011-2018 годах было удовлетворено всего 0,35% прошений от общего числа ходатайств. Всего за этот период о помиловании попросили 43 456 человека. Количество прошений уменьшается с каждым годом. В 2011 году в региональные комиссии обратились 8242 заключенных, в прошлом году — всего 3117. При этом только в 1999 году при работе старой Комиссии о помиловании просила почти 61 тыс. осужденных.

Авторы исследования отмечают несколько резонансных дел в отношении российских граждан, которые закончились помилованием. Среди фигурантов таких дел — три россиянки: Оксана Севастиди, Марина Джанджгава и Анник Кесян. Их суды приговорили по статье о госизмене к длительным срокам, от 6 до 12 лет. После того как о делах стало широко известно, Путин подписал указы о помиловании. Их прошения не рассматривала Комиссия — женщин неожиданно этапировали из колоний в московский изолятор «Лефортово», где начальник СИЗО приказал им писать прошение.

С 2011 по 2018 год в России были помилованы 153 человека, Медведев помиловал большую их часть: 123 человека в 2011-2012 годах. Если Медведев миловал в основном воров, то Путин — убийц, говорится в докладе.