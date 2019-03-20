Государева милость

В конце 2018 года Совет по правам человека при президенте пожаловался Владимиру Путину на то, что в стране почти не работает институт помилования преступников. Президент обещал подумать, как это исправить. Предыдущая реформа помилования, совершенная Путиным в начале его президентства, привела к сомнительным результатам, пишут авторы исследования, посвященного институту помилования в России.
Каждый российский осужденный имеет право на президентское помилование. После распада СССР в России создали Комиссию по помилованию при президенте, которую возглавил писатель Анатолий Приставкин, автор книг о детдомовцах и военном детстве. В Комиссию вошли тринадцать человек — журналисты, писатели, юристы. В первый же год Комиссия помиловала 2726 человек, почти столько же, как в 80-е годы в СССР. С 1992 по 2001 год по рекомендации Комиссии президент помиловал 69 856 осужденных, из них 12 856 приговоренных к смерти. В 2001 году Владимир Путин решил, что Комиссия слишком милосердна, и заменил ее на региональные комиссии в каждом субъекте РФ, говорится в исследовании.
В 2011-2018 годах было удовлетворено всего 0,35% прошений от общего числа ходатайств. Всего за этот период о помиловании попросили 43 456 человека. Количество прошений уменьшается с каждым годом. В 2011 году в региональные комиссии обратились 8242 заключенных, в прошлом году — всего 3117. При этом только в 1999 году при работе старой Комиссии о помиловании просила почти 61 тыс. осужденных.
Авторы исследования отмечают несколько резонансных дел в отношении российских граждан, которые закончились помилованием. Среди фигурантов таких дел — три россиянки: Оксана Севастиди, Марина Джанджгава и Анник Кесян. Их суды приговорили по статье о госизмене к длительным срокам, от 6 до 12 лет. После того как о делах стало широко известно, Путин подписал указы о помиловании. Их прошения не рассматривала Комиссия — женщин неожиданно этапировали из колоний в московский изолятор «Лефортово», где начальник СИЗО приказал им писать прошение.С 2011 по 2018 год в России были помилованы 153 человека, Медведев помиловал большую их часть: 123 человека в 2011-2012 годах. Если Медведев миловал в основном воров, то Путин — убийц, говорится в докладе.