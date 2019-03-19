Назарбаев покинул пост. Или не покинул?

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о добровольном сложении с себя полномочий главы государства. Об этом он заявил в прямом эфире во время обращения к народу Казахстана. Назарбаев руководил страной с 1989-го года. Временно исполняющим обязанности президента, в соответствии с Конституцией Казахстана, станет Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев. Сам Назарбаев сохраняет положение главы Совета Безопасности Казахстана, председателя правящей партии «Нур Отан» и титул «елбасы», лидера нации. Неожиданную отставку комментирует политолог и эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов

Уход Назарбаева уже сравнивают с аналогичным поступком Ельцина, но объединяет их только то, что они оба из когорты бывших членов Политбюро. Но Ельцин выдохся ещё к середине 90-х, может быть даже в 93-ем после гражданской войне в Москве. А Назарбаев, до сих пор, мобилен, дееспособен, красив и любим женщинами. Он переходит в состояние «Верховного рефери», каковым он будет на посту председателя Совета Безопасности страны, с конституционные полномочиями, оформленными законодательно и превышающими полномочия президента. Это очень мудрая попытка перевести режим авторитарного правления в переходное состояние электоральной демократии особого восточного типа.

Несомненно, произойдет какое-то политическое оживление, и хотя в ближайшие годы ничего принципиально не изменится, само по себе открытие возможности конкурентных выборов, даже если соревноваться будут только близкие и доверенные Назарбаеву члены его ареопага — уже некоторое движение вперед. На востоке быстро двигаться — значит, рисковать тяжёлыми взрывными катаклизмами, вплоть до кровавых междоусобиц.

Назарбаев вернул Токаева в страну несколько лет назад и представил в сенате, отвечая на призывы показать, каким может быть переходный облик власти. И Назарбаев давал понять, что вот второе лицо в государстве — это преемник. Так что всё получается очень грамотно

Это тот самый шаг, который готовился особенно активно после смены власти в Узбекистане. Там всё закончилось довольно счастливо, но прогнозировать это с самого начала было сложно. Ислам Каримов умер внезапно, и чёткого сценария перехода власти не оставил. Но сработали страховочные механизмы, обеспеченные службой безопасности, и всё прошло гладко.

Токаев — очень известный, опытный и близкий Назарбаеву политический старожил. По возрасту он Назарбаеву уступает, младшее его на 13 лет. Он был премьер-министром Казахстана, министром иностранных дел, председателем сената. С последнего поста он и переходит, в соответствии с Конституцией, на пост исполняющего обязанности президента. В своё время он был даже заместителем Генерального секретаря ООН в Женеве. Оттуда Назарбаев и вернул его в страну несколько лет назад и представил в сенате, отвечая на призывы показать, каким может быть переходный облик власти. И Назарбаев давал понять, что вот второе лицо в государстве — это преемник. Так что всё получается очень грамотно.

Не исключено, что в борьбе за власть будут участвовать и племянник Назарбаева Самат Абиш или его дочь Дарига Назарбаева. Все они не «подснежники», которые неожиданно появились на политической сцене страны. В тот или иной момент времени, в зависимости от политической конъюнктуры разные люди могут оказаться на «низком старте» в борьбе за власть. На это скорее среднесрочная перспектива, чем ближайшие события. А прямо сейчас всё будет аккуратно и спокойно. Пройдут выборы, может быть досрочные, а может быть и срочные, которые должны быть в следующем году. Тот же самый Токаев около года назад обмолвился, находясь за границей, что, по его мнению, Назарбаев принимать участия в выборах 20-го года не будет, чем ошеломил публику. Потом он постарался даже дезавуировать высказывание, сказав, что это было его личное мнение. Но это стало сигналом, говорящим, что и подобной сценарий существует.

Я более чем уверен, что Нурсултан Назарбаев приедет 12 апреля на саммит пяти стран Центральной Азии, где он будет уже в качестве чистого «национального лидера», елбасы, и привезёт с собой своего президента

Назарбаев — очень мудрый старик, который меньше всего хотел бы, чтобы в Кремле вздрогнули, испугавшись резкого крена Астаны от Москвы. Этого не будет, и именно такой человек, как Токаев, может гарантировать сохранение прежнего курса. Но Астана уже и сегодня «самостийный» субъект международного права, возможно, единственный в своём роде на постсоветском пространстве, который может себе позволить не соглашаться с Москвой и не быть в заложниках её политики, сделавшей Кремль изгоем в международном поле. Казахстан не хочет становиться жертвой санкций, накладываемых на Россию в результате Крымской и Восточно-Украинской компаний, и демонстративно не допускает ассоциирования своей политики с этим курсом Москвы. Так что уже и сегодня, при Назарбаеве, Москва не скрывает своей озабоченности поведением Астаны.

Но более сильного крена не предвидится. Назарбаев всё равно останется главным вершителем политики в Казахстане. Он будет курировать внешнюю политику. Я более чем уверен, что Назарбаев приедет 12 апреля на саммит пяти стран Центральной Азии, где он будет уже в качестве чистого «национального лидера», елбасы, и привезёт с собой своего президента. Но пока что он сам остаётся действующим руководителем страны.

Фото: informburo.kz