Шиес: первая битва из-за мусора

Строительство мусорного полигона на границе Архангельской области и Республики Коми началось в конце июля 2018 года. Согласно презентации, которую представители компании-застройщика ООО «Технопарк» показывали жителям Архангельской области в октябре 2018 года, полигон займет 300 гектаров, на которые в течение 20 лет привезут 10,5 миллионов тонн мусора. С августа 2018 года в Архангельской области и Республики Коми усиливаются протестные настроения. Против открытия свалки на Севере организовываются многочисленные митинги и пикеты. Важно еще отметить, что мусорный полигон в Шиесе строят без проектной документации, государственной экологической экспертизы и общественных слушаний.

В ночь с 14 на 15 марта неподалеку от станции Шиес Архангельской области рядом со строящимся полигоном для московского мусора произошел конфликт между рабочими и противниками свалки. Пострадали два человека, ставшие первыми жертвами в противостоянии, которое длится уже восемь месяцев. Все это время ситуация вокруг стройки накалялась, и в конце концов взорвалась. Одной из основных причин стали финансовые потери подрядчиков из-за простоя техники.

И все же, несмотря на сопротивление активистов, экскаваторщику Алексею Козлову удалось снести вагончик. Предупреждения о том, что внутри находится человек, он либо не услышал, либо проигнорировал. Так появился первый пострадавший — Владимир Когут, которого прижало ковшом к стене вагончика

Весна близко

С 22 февраля поселок Шиес окружен четырьмя блок-постами, на которых, сменяя друг друга, круглосуточно дежурят активисты. Два блок-поста находятся непосредственно возле полигона, еще два — рядом с ближайшим к стройке поселком Мадмас. На дежурства люди ездят из разных населенных пунктов Архангельской области и соседней республики Коми. Главная задача — перекрыть дорогу бензовозам, везущим топливо на стройку. Кроме железной дороги к Шиесу ведут две полузаброшенные грунтовки, которые и дорогами-то не назовешь. Предприятий, у которых они раньше были на балансе, больше не существует, теперь ими пользуются только охотники и грибники. По этим дорогам сложно ездить и летом, а в распутицу здесь пройдет разве что ГАЗ-66. Заброшенные участки дорог наиболее пригодны для езды именно зимой. Тут главное — не забывать их чистить.

Поставками топлива, песка и гравия для стройки занимаются предприниматели Борис Сидоров и Сергей Байдин из Урдомы, а также Артём Васильев из города Микунь в Коми.В результате экологической блокады техника Васильева оказалась запертой на стройке, и каждый день простоя приносил ему существенные убытки. Другая проблема — скорый приход весны. Распутица на границе Коми и Архангельской области может начаться в ближайшие две недели, и дороги, ведущие к Шиесу, станут малопригодными для езды. Но даже если получится доехать по ним до нормальной трассы, потом могут возникнуть проблемы с ледовой переправой через реку Вычегда между поселками Мадмас и Межёг в Коми — ее вот-вот закроют для большегрузов, и тогда придется дожидаться начала навигации. После этого переправить полтора десятка крупных грузовиков через реку можно будет только на пароме, но это долго и дорого.

За несколько дней до конфликта кто-то из строителей полигона вызвал полицию, пожаловавшись на то, что вагончик активистов перегораживает проезжую часть. Полицейские приехали, но сделать ничего не смогли — вагончик стоял на ничейной обочине. Ближе к середине марта наступило похолодание, и у Васильева появился последний шанс вывезти свою технику со строящегося полигона.

Повезло, что никого не убили

Колонна появилась возле костра активистов, несущих вахту, 14 марта около 23 часов. Перед вереницей грузовиков двигался экскаватор. Активисты попытались преградить ему дорогу, но экскаватор не останавливался и продолжал ехать прямо на людей. Анастасия Обедина из Архангельска, дежурившая в тот день, рассказывает, что людям приходилось уворачиваться от ковша. По мнению активистов, водители были пьяны.

И все же, несмотря на сопротивление активистов, экскаваторщику Алексею Козлову удалось снести вагончик. Предупреждения о том, что внутри находится человек, он либо не услышал, либо проигнорировал. Так появился первый пострадавший — Владимир Когут, которого прижало ковшом к стене вагончика. Активисты сразу сообщили о случившемся по рации в Мадмас — поселок в Коми, который находится в двадцати километрах от Шиеса. Одна из местных жительниц дозвонилась до дежурной части полицейского участка поселка Яренск Архангельской области в 23 часа 18 минут. Женщина попросила полицейских приехать, а также вызвать скорую помощь. Вскоре в Шиес начали прибывать люди из Мадмаса и поселка Урдома, собралось более 70 человек. Они смогли удержать почти всю технику рядом с полигоном, прорваться удалось только двум большегрузам. В итоге экскаваторщику Козлову пришлось прекратить попытки пробить дорогу для грузовиков, потом его экскаватор и вовсе заглох. Козлов стал вторым пострадавшим в этой истории.

На следующий день под сообщениями о столкновении в соцсетях стали появляться комментарии от разных людей с одним и тем же текстом о том, что это противники строительства полигона избили Алексея Козлова и сломали ему позвоночник

Активисты утверждают, что Козлов разбил лицо, когда подскользнулся и упал, вылезая из экскаватора. Полиция приехала только в три часа ночи. Позже одна машина скорой помощи отвезла его в больницу Урдомы, а вторая — Владимира Когута в больницу поселка Жешарт в Коми. Последний в тот же день отказался от госпитализции.

Восставший водитель и несгораемый экскаватор

На следующий день под сообщениями о столкновении в соцсетях стали появляться комментарии от разных людей с одним и тем же текстом о том, что это противники строительства полигона избили Алексея Козлова и сломали ему позвоночник. «Экскаваторщик в реанимации! Активисты были пьяны и бросались на технику», — утверждалось в тексте. Характерно, что большинство аккаунтов, чьи владельцы оставляли эти комментарии, оказались липовыми. На сайте «Эхо Севера» появилось даже сообщение о том, что активисты закидали экскаватор «коктейлями Молотова».

Позже этот ресурс опубликовал заявление генерального директора ООО «Технопарк», ведущего работы на Шиесе, Евгения Пеняева, повторившего рассказ о зверствах активистов, сломанном якобы позвоночнике Козлова и бутылках с зажигательной смесью. Пеняев сообщил, что пострадавшего экскаваторщика перевезут вертолетом в Архангельск, и что руководство компании подало в Следственный комитет и прокуратуру заявления с требованием разобраться в инцеденте. Стоит добавить, что Евгений Пеняев занял свой пост две недели назад, став, согласно информации базы данных Спарк, уже четвертым руководителем «Технопарка», учрежденного в середине 2018 года.

В публикации «Эха Севера» о столкновении рядом с Шиесом есть ряд грубых несоответствий. На видео, опубликованном активистами отчетливо видно, что экскаваторщик ломает вагончик, а не аккуратно отодвигает его, как говорилось в статье. В Архангельской областной клинической больнице, куда Алексея Козлова доставили на вертолете из-за якобы сломанного позвоночника, пострадавший самостоятельно встал с кровати и ушел, чтобы не общаться с корреспондентами сайта «29.ru». Как сообщили в медучреждении, он выписался уже 16 марта. То ли медики чудесным образом смогли сломанный позвоночник менее чем за сутки починить, то ли информация о переломе была сильно преувеличена. И, наконец, активисты «Комитета защиты Вычегды» 15 марта обнаружили экскаватор Козлова, когда он проезжал все с той же колонной грузовиков мимо поселка Мадмас. Сгоревшим он не выглядел.

Спасти бизнесмена Васильева

Колонне техники, принадлежащей Артёму Васильеву, все-таки удалось покинуть Шиес в сопровождении большого количества полицейских машин. Один из дежурных, Иван, некоторое время следовавший с другими активистами за колонной, согласился рассказать, как отпускали транспорт. Молодой человек попросил не называть его фамилию, опасаясь за судьбу близких. «Выездом техники командовали сотрудники ГИБДД, там было 13 грузовиков и экскаватор. Экскаватор выглядел совершенно целым и невредимым, не было никаких следов того, что он горел. Колонну сопровождали три экипажа ДПС, хотя обычно у нас по району дежурит только один. А еще ехали начальник полиции Архангельской области, начальник полиции Ленского района и заместитель министра МВД по Коми. Рядовые сотрудники полиции время от времени ездили вперед — проверять дорогу, чтобы на ней не было никаких искусственных преград, а колонна стояла и ждала».

Чистота и спокойствие

17 марта на строящемся полигоне в Шиесе все было тихо. Рабочие чистили снег и скалывали лед с бетонных плит, так как строительные работы по-прежнему невозможны из-за отсутствия топлива. «Здесь спокойная обстановка только потому, что постоянно следаки из Архангельска работают. Всего их восемь человек, всех опрашивают», — рассказала активистка из Плесецка Анна Степанова. По ее словам, представители Следственного комитета говорят, что уже возбудили уголовное дело. Девушка предположила, что это дело против активистов, так как после инцидента никто из людей, пытавшихся не выпустить технику с полигона, заявлений в Следственный комитет не писал. Так что репрессивных действий со стороны властей, видимо, избежать не удастся. И тем ни менее, в нейтральной зоне рядом со стройкой активисты начали установку палаточного лагеря для протестующих.