Приговор правозащитнику

Шалинский городской суд признал главу чеченского филиала «Мемориала» Оюба Титиева виновным в хранении наркотиков и приговорил к четырем годам колонии-поселения, сообщили в правозащитной организации.
Гособвинитель ранее просил назначить Титиеву наказание в виде четырех лет заключения в колонии общего режима и штрафа в 100 тыс. рублей.
В Москве у администрации президента прошли несколько одиночных пикетов в поддержку правозащитника.
Титиева задержали 9 января 2018 года. В чеченской полиции заявили, что в машине правозащитника нашли наркотики. Сам он утверждает, что их подбросили полицейские. Его родственники покинули республику в целях безопасности. О своей невиновности Титиев писал в том числе и президенту Владимиру Путину.
С момента ареста Титиева наградили франко-германской премией «За права человека и верховенство права», премией Парламентской ассамблеи Совета Европы имени Вацлава Гавела и премией Московской Хельсинкской группы за мужество, проявленное в защите прав человека. В защиту Оюба Титиева неоднократно выступали международные организации и деятели культуры. Amnesty International назвала его узником совести, а правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным.
Титиев работает в «Мемориале» с 2000 года. Он возглавил чеченский «Мемориал» сле убийства предыдущего руководителя Натальи Эстемировой. Он занимался в том числе делом о пропаже 27 чеченцев, которых никто не видел живыми после задержания зимой 2016–2017 годов.
Последнее слово Оюба Титиева на судебном процессе читайте здесь.