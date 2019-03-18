Приговор правозащитнику

Шалинский городской суд признал главу чеченского филиала «Мемориала» Оюба Титиева виновным в хранении наркотиков и приговорил к четырем годам колонии-поселения, сообщили в правозащитной организации.

Гособвинитель ранее просил назначить Титиеву наказание в виде четырех лет заключения в колонии общего режима и штрафа в 100 тыс. рублей.

Поддержать Оюба Титиева сегодня в суд приехали его друзья и коллеги, представители посольств, журналисты. На приговоре присутствовали представители «Мемориала», «Общественного вердикта», «Комитета против пыток», МХГ, Amnesty International, «Гражданского содействия», Civil Rights Defenders, Frontline Defenders. Также в суд приехали сотрудники посольств Германии, Франции, Норвегии, Канады, представительства Европейского Союза в России, рассказали в «Мемориале».

В Москве у администрации президента прошли несколько одиночных пикетов в поддержку правозащитника.

Титиева задержали 9 января 2018 года. В чеченской полиции заявили, что в машине правозащитника нашли наркотики. Сам он утверждает, что их подбросили полицейские. Его родственники покинули республику в целях безопасности. О своей невиновности Титиев писал в том числе и президенту Владимиру Путину.

С момента ареста Титиева наградили франко-германской премией «За права человека и верховенство права», премией Парламентской ассамблеи Совета Европы имени Вацлава Гавела и премией Московской Хельсинкской группы за мужество, проявленное в защите прав человека. В защиту Оюба Титиева неоднократно выступали международные организации и деятели культуры. Amnesty International назвала его узником совести, а правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным.

Титиев работает в «Мемориале» с 2000 года. Он возглавил чеченский «Мемориал» сле убийства предыдущего руководителя Натальи Эстемировой. Он занимался в том числе делом о пропаже 27 чеченцев, которых никто не видел живыми после задержания зимой 2016–2017 годов.

Последнее слово Оюба Титиева на судебном процессе читайте здесь.