Почему оппозиция путинскому режиму так слаба и постоянно терпит поражения? Почему в других постсоветских и постсоциалистических странах на акции протеста выходят миллионы, а в России в лучшем случае десятки тысяч? «Один из ответов — психология тех, кого можно назвать поколением сбитых летчиков и пешеходов», — считает Игорь Яковенко.

В каждой эпохе есть поколение, которое задает господствующее настроение в обществе и во многом определяет характер ответов на исторические вызовы. Среди многих причин, по которым Европа, не успев залечить раны Первой мировой, взорвалась Второй, еще более страшной, стало то, что господствующее настроение в европейским обществе задавало «потерянное поколение». Этот термин, введенный писательницей Гертрудой Стайн и растиражированный Хемингуэем, означает поколение тех молодых фронтовиков 1880–1899 годов рождения, которые, вернувшись после Первой мировой, не нашли себя в мирной жизни. Психология этих людей слишком хорошо описана Ремарком, Дос Пассосом и тем же Хемингуэем, чтобы можно было бы к их характеристикам добавить что-то существенное. Если одной строчкой, то это были люди, жившие затылком вперед, с лицами, обращенными в прошлую войну. Из четырех участников Мюнхенского сговора трое были на фронтах Первой мировой: Гитлер (1889 г.р.), Муссолини (1883 г.р.), Даладье (1884 г.р.). Единственного не воевавшего участника Мюнхена Чемберлена (1869 г.р) вскоре на посту британского премьера сменил фронтовик Черчилль…

Одной из многих причин, породивших путинизм и его триумфальное шествие по российским просторам, стало «поколение сбитых летчиков и пешеходов», поколение сторонников советской империи, которое в 90-е растерялось и забилось по щелям, в нулевые стало задавать тон и диктовать повестку дня, а в десятые устроило две имперские войны одновременно. В психологии «сбитых» немало общего с психологией «потерянных». Российским «сбитым» не так повезло с писателями, как западным «потерянным», хотя Алексей Балабанов в фильмах «Брат» и особенно «Брат-2» кое-что существенное об этом поколении смог сказать. Российское поколение «сбитых» и западное поколение «потерянных» разделяет почти век, но у них есть одно общее: они порождают фашизм и убивают иммунитет к нему.

В российском поколении «сбитых» есть две фракции, ненавидящие друг друга. Одних «сбили» девяностые, других — нулевые. У одной из них есть явный лидер, Владимир Путин, который в конце 80-х в полной мере пережил весь комплекс «сбитого летчика». Распад СССР, ставший, по его определению, «величайшей геополитической катастрофой 20-го века», оказался для подполковника ФСБ еще и личной катастрофой. Ощущение полета в небесах, чувство всевластия, которое давалось принадлежностью к секретной службе, сменилось унижением от жалкой должности помощника ректора ЛГУ. Пережив «проклятые девяностые», поколение «сбитых» имперцев пришло к власти и устроило реванш, пытаясь возродить империю, стереть из истории следы «величайшей геополитической катастрофы».

Одной из многих причин, породивших путинизм и его триумфальное шествие по российским просторам, стало «поколение сбитых летчиков и пешеходов», поколение сторонников советской империи, которое в 90-е растерялось и забилось по щелям, в нулевые стало задавать тон и диктовать повестку дня, а в десятые устроило две имперские войны одновременно

Сбитые в нулевые

В «проклятые девяностые» красно-коричневых, как правило, не сбивали, а мягко отстраняли от полетов. Борис Николаевич, несмотря на свой устрашающий рык и свирепое прошлое кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, допускал любые оскорбления в СМИ в свой адрес, никого за них при нем не преследовали, не сажали и не избивали. Личные враги Ельцина, устроившие вооруженный мятеж, были амнистированы и продолжили политическую деятельность. Александр Руцкой, призывавший летчиков «поднимать боевые машины» против «банды, засевшей в Кремле», при Ельцине стал губернатором Курской области и членом Совета Федерации. Альберт Макашов, возглавивший штурм «Останкино», при Ельцине стал депутатом Госдумы. Руслан Хасбулатов, главный организатор антиельцинского мятежа, продолжал заниматься политикой, организовывал «миротворческую миссию» в Чечне, пытался стать посредником между Москвой и Грозным. Нет ни малейших сомнений в том, что в случае их победы судьба Бориса Ельцина и его сторонников была бы существенно иной…

В нулевые и десятые сбивали жестко, иногда насмерть. Судьбы летчиков и пешеходов, сбитых в этот период, выстраивались по пяти основным сценариям.

Сценарий первый — смерть

Политические убийства случались и при Ельцине. В основном это была либо месть местных царьков (убийство Ларисы Юдиной в Калмыкии), либо месть ведомств (убийство военного журналиста Дмитрия Холодова), либо вообще убивали сторонника Ельцина (убийство Галины Старовойтовой). При Путине убийства критиков и политических оппонентов стали рутинной практикой. Сергей Юшенков и Анна Политковская, Юрий Щекочихин и Борис Немцов, Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова, Александр Литвиненко и Борис Березовский, Сергей Магнитский и Наталья Эстемирова — это только верхушка пирамиды убитых противников путинского режима, тех, чьи имена известны.

Убивают тех, кого иначе сбить невозможно, кто вопреки всему пытается продолжать летать или просто идти выбранным курсом. Политические убийства, помимо прямого эффекта устранения непримиримого оппонента, сеют страх в душах оставшихся, закручивают спираль молчания, которая, в свою очередь, создает абсолютно ложный миф о «14-процентном меньшинстве». Сталин убил и стер в лагерную пыль миллионы, чтобы запугать десятки миллионов. Путин доказал, что достаточно убить несколько десятков известных и несколько сотен менее известных, чтобы испугать всех остальных.

Сценарий второй — тюрьма

Наиболее яркие примеры — МБХ и «болотное дело». Главные эффекты — страх и спираль молчания — те же, что и в первом случае. Несколько сотен политзеков путинского режима — наглядный «урок» для оставшихся на свободе миллионов.

Сценарий третий — эмиграция

Гарри Каспаров и Аркадий Бабченко, Андрей Пионтковский и Илья Пономарев, Евгения Чирикова и Альфред Кох — можно зачитать почти целиком весь список спикеров Форума свободной России, который дважды в год собирается в Вильнюсе. Возможно, большинство из них не считают себя «сбитыми летчиками», возможно, кого-то из них обидит такая трактовка их судьбы. Возможно, они возразят, что именно из-за границы можно совершать успешные удары по путинскому режиму. Все так. И тем не менее в глубине души, наедине с собой каждый из них признает: да, мы потерпели поражение, а меня лично просто сбили…

Сценарий четвертый — предательство

Тут бесконечно длинный список и бесчисленное множество оттенков. От прямого перехода к обслуживанию фашистского режима с попыткой выбиться в «лучшие ученики» (Андрей Норкин, Эрнест Мацкявичус, Дмитрий Киселев) — до «либералов по вызову» типа Сергея Станкевича и Бориса Надеждина.

Сценарий пятый — российская партийная оппозиция

Типичные представители — Григорий Явлинский, Михаил Касьянов, Андрей Нечаев. Один — зампред Совмина РСФСР, другой — глава российского правительства, третий — министр экономики. Сегодня у каждого по партии. И ни одного места в парламенте. И полное понимание, что при данном режиме у них нет ни единого шанса. И полное отсутствие какой-либо внятной дорожной карты изменения режима и прихода во власть. Сбитые летчики…

Сегодня любой, пытающийся развеять миф о генетической склонности россиян к рабству, рискует быть причисленным к тем путинским ура-патриотам, которые любую критику путинизма называют русофобией

Все поколения сбитые, вопрос в том, как сбивают

Есть очень распространенная точка зрения, что российская оппозиция так слаба и беспомощна потому, что русские — это нация рабов, генетически не способных к сопротивлению власти. Этот нацистский миф очень популярен в либеральной тусовке. Любой, кто пытается оспорить этот миф, попадает в ловушку, которую была еще в девяностые сформулирована следующим образом: «Как сказать правду и не попасть в дурную компанию?» Тогда всякий, кто критиковал политику Ельцина, рисковал быть обвиненным в пособничестве красно-коричневым. Сегодня любой, пытающийся развеять миф о генетической склонности россиян к рабству, рискует быть причисленным к тем путинским ура-патриотам, которые любую критику путинизма называют русофобией.

Тем более что причины задуматься о какой-то «ущербности» россиян есть. Вокруг России и по всему миру народы свергают диктаторские и авторитарные режимы или те режимы, которые угрожают стать авторитарными. Югославы в 2000-м снесли режим Милошевича в ходе Бульдозерной революции. Украинцы дважды за 10 лет совершили успешные революции: в 2004–2005 — Оранжевую, в 2013–2014 — Достоинства. У киргизов в 2005 была Революция тюльпанов, в 2010 — Дынная. Обе успешные. В Грузии — Революция роз (2003). В Ливане — Революция кедров (2005), в Египте — Революция лотосов (2011), в Тунисе — Революция фиников (2011), в Армении — Бархатная революция (2018). Во всех этих странах гражданам удавалось поставить власти на место. В России во время Болотной революции 2011–2012 годов власть указала оппозиции ее место.

Разгром протеста 2011–2012 годов, завершившегося «болотным делом», в ходе которого было задержано более 400 человек и возбуждено свыше 30 уголовных дел, и сформировал окончательно ту психологию сбитых летчиков и пешеходов, которая сегодня господствует среди противников путинского режима. Суть этой психологии в унынии и обреченности. В оппозиции господствуют настроения «выхода нет», «пора валить», выражаемые одним мемом — #безнадегаточкару. Большой популярностью пользуются тексты Аркадия Бабченко, которые сводятся к тому, что у человека в сегодняшней России есть только три варианта: эмигрировать, обслуживать режим или спиваться. Ну и естественно, все тот же припев про нацию «генетических рабов».

Может быть, не стоит противопоставлять антикоррупционные расследования Навального попыткам парнасовцев и яблочников провести хоть кого-то имеющего человеческий облик на любой уровень представительской власти, а попытки Форума свободной России устроить общественный трибунал над путинским режимом — попыткам Гудковых противостоять мусорной мафии

«Мятеж не может кончиться удачей. В противном случае его зовут иначе». В этой эпиграмме Харингтона, переведенной Маршаком, вся суть избирательного зрения, которое из массы событий выбирает те, которые подкрепляют изначальный миф. В данном случае победоносным народным движениям противопоставляется одно-единственное движение, потерпевшее поражение, для того чтобы доказать ущербность россиян. В действительности за тот же период были 2 (две) раздавленные попытки сменить режим в Китае: площадь Тяньаньмень (1989) и Жасминовая революция (2011), потерпевшие поражение Васильковая революция (2006) в Беларуси, Кактусовая революция в Мексике (2006), Шафрановая (2007) в Мьянме. Будем на этом основании считать мексиканцев и белорусов «генетическими рабами» наряду с россиянами, в отличие от гордых и свободных людей, населяющих те страны, где «цветные революции» прошли успешно? Помимо устойчивого запаха нацизма, который исходит от таких взглядов, принять их мешает то обстоятельство, что никаких успешных попыток вырваться из имперских объятий советской власти ни у каких народов не наблюдалось. По причине жесткости объятий.

В тех странах, где протест проиграл, процедура «сбивания летчиков и пешеходов» происходила с показательной жестокостью. Это не единственная, но существенная причина поражений оппозиции в этих странах.

На «послеболотных» митингах протеста поражает контраст между содержанием скандируемых лозунгов и реальностью. Идут люди по огороженному коридору под бдительным присмотром полиции, из коридора выйти не могут — полиция не позволит. И при этом скандируют: «Мы здесь власть!», «Раз, два, три — Путин уходи!», «Жулики и воры — пять минут на сборы!». Такой резкий разрыв между звуком и изображением только усугубляет «синдром сбитого летчика». Изображать стремительный «полет», когда еле ползешь — верный способ навсегда остаться «сбитым». Для преодоления «синдрома сбитости» российской оппозиции было бы неплохо, во-первых, признать наличие этого синдрома, а во-вторых, научиться поддерживать тех, кто в этих условиях пытается что-то делать для приближения конца путинского режима. Может быть, не стоит противопоставлять антикоррупционные расследования Навального попыткам парнасовцев и яблочников провести хоть кого-то имеющего человеческий облик на любой уровень представительской власти, а попытки Форума свободной России устроить общественный трибунал над путинским режимом — попыткам Гудковых противостоять мусорной мафии. Если осколки протеста перестанут столь яростно бороться друг с другом, то есть шанс, что путинский режим рухнет под тяжестью совершенных глупостей, а сравнительно слабые толчки оппозиции ему помогут упасть. Синдром «сбитого летчика и пешехода» лечится успехами. Российской оппозиции крайне нужен успех в любом направлении. Просто чтобы поверить в себя.

Фото: rusorel.info