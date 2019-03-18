39 кандидатов — украинский рекорд амбициозности

31 марта пройдут выборы президента Украины. Точнее, их первый тур — никто не сомневается, что будет и второй. К тому же эти выборы — лишь часть большой электоральной кампании, которая к концу года может полностью поменять украинский политический ландшафт.

Не предрешено

Говоря о выборах президента Украины, нужно с самого начала понимать: там президент — далеко не такая значимая фигура, как в России, Белоруссии или Казахстане. В этих постсоветских странах президент — начальник всего, главный политик и вообще сакральный лидер нации. Однако украинцы давно изжили в себе подобное восприятие президента и сразу встают на дыбы, как только чувствуют, что номинальный глава государства слишком сильно перетягивает на себя одеяло полномочий.

А в Украине президент именно номинальный. В России часто забывают о том, что по конституции Украина — парламентско-президентская республика. Главный орган власти — Верховная Рада, она же выбирает премьера и министров его кабинета. Президент — главнокомандующий и руководит «силовыми» министрами. Он также отвечает за международную политику. Политический пейзаж дополняют влиятельные партии, действительно независимые от власти суды и сильная пресса.

Но при этом Украина — своего рода шахматная доска, на которой ведут игру десятка полтора олигархов разного калибра. Когда в Киеве с кем-то из коллег начинаешь обсуждать любое (абсолютно любое!) СМИ, политическую партию или конкретного политика, первое, что проговаривается — кто из олигархов пасет это издание, партию или политика. При этом интересы самих олигархов обычно не совпадают, и их бесконечная борьба обеспечивает Украине как высокий уровень демократии (пусть довольно специфической), так и реальную конкурентность политического процесса.

Большинство кандидатов участвуют в президентской гонке с прицелом на парламентские выборы в октябре. То есть, их задача сейчас — нагулять максимальный политический вес

Разумеется, далеко не все из 39 политиков, чьи фамилии внесут в бюллетени первого тура, рассчитывают на победу. Реальные шансы занять президентское кресло имеются у четверых. Среди остальных есть несколько технических кандидатов, задача которых — раздробить электорат и забрать голоса у кого-то из лидеров, либо наоборот — «слиться» перед самым голосованием, призвав своих сторонников голосовать за другого.

Однако большинство кандидатов участвуют в президентской гонке с прицелом на парламентские выборы в октябре. То есть их задача сейчас — нагулять максимальный политический вес.

«Большинство нынешних кандидатов на самом деле действуют по принципу: «Президентом не стану, но осенью депутатский мандат себе обеспечу». «Это логично: политическое будущее Украины будет определяться не в данный момент, а в конце года, — объяснил NT журналист украинского издания «Левый берег» Андрей Паливода, — а в России такое большое внимание к нынешним выборам в Украине потому, что в самой РФ политическая роль президента запредельно велика. Ну и, конечно, потому что за пять лет конфликта Москвы и Киева российские СМИ предельно демонизировали Порошенко. И теперь с этим им надо что-то делать».

4 из 39

Украинская политическая жизнь — это не только бесконечные ток-шоу по всем телеканалам, это еще и дебаты, постоянно идущие между людьми в повседневной жизни (политизированность украинского общества зашкаливает). Спор о том, кто победит в президентской гонке, может вспыхнуть в маршрутке, в офисе, в магазине, даже просто на улице. Главные политические эксперты в стране, разумеется, таксисты — они точно знают, кто победит и почему.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко долгое время занимала первую строчку рейтинга кандидатов. Однако в январе ее обошел включившийся в гонку комедийный актер и шоу-бизнесмен Владимир Зеленский, он уверенно занял лидерскую позицию. Третье место, согласно последним соцопросам, с небольшим отставанием занимает действующий президент Петр Порошенко. Стабильно четвертый во всех рейтингах — экс-министр обороны Анатолий Гриценко.

При этом на Тимошенко сыплются обвинения в популизме и подкупе избирателей (с соответствующими уголовными делами), на Порошенко — в коррупции его окружения и в том, что действующий президент получает прибыль от войны на востоке страны. Ну а Зеленского оппоненты обвиняют в отсутствии государственного мышления, легковесности, а главное — в полной подчиненности опальному украинскому олигарху Игорю Коломойскому, владельцу группы «Приват».

Большинство пунктов избирательных программ у кандидатов совпадают: посадить коррупционеров, повысить собираемость налогов, поднять зарплаты и пенсии, облегчить жизнь малому бизнесу, сделать все возможное, чтобы вернуть под контроль Киева территории нынешних ДНР и ЛНР

Принято считать, что электорат Порошенко — патриоты, силовики, жители центра и запада страны, люди средних лет, особо не рассчитывающие на помощь государства, сторонники движения в Европу. Электорат Зеленского — молодежь и русскоязычные жители юга и востока, не желающие становиться частью «русского мира». Электорат Тимошенко — по большей части женщины средних лет и старшего возраста, пенсионеры и бюджетники. То есть все те, кто сильно зависит от государства, а потому легче всего становится жертвой популизма. Электорат Гриценко — поклонники «сильной руки», те, кто желает «навести порядок» и «посадить всех воров и чиновников», а также многие жители Западной Украины.

Главная проблема Зеленского — то, что его потенциальные избиратели обычно на выборы вообще не ходят. Проблема Порошенко и Тимошенко — очень высокие антирейтинги (процент людей, которые гарантированно проголосуют против). Проблема Гриценко — спорное прошлое и отсутстие сильной команды.

Отношение к России

Большинство пунктов избирательных программ у кандидатов совпадают: посадить коррупционеров, повысить собираемость налогов, поднять зарплаты и пенсии, облегчить жизнь малому бизнесу, сделать все возможное, чтобы вернуть под контроль Киева территории нынешних ДНР и ЛНР. Но именно последний вопрос высвечивает позицию каждого кандидата по дальнейшим отношениям между Москвой и Киевом. «Кандидаты-ястребы» (Порошенко, Гриценко, Кошулинский, Ляшко) готовы решать проблему ЛНР-ДНР силовыми методами. Порошенко, например, говорит про «холодный мир» с Россией после возвращения контроля Киева над восточными территориями.

Более умеренные и относительно пророссийские политики (Зеленский, Тимошенко, Наливайченко) декларируют готовность к диалогу с Кремлем. Тимошенко уже заявила, что став главой Украины, сядет за стол переговоров с Владимиром Путиным. По ее словам, беседа будет проходить в Будапештском формате: «Я вам гарантирую, что этот разговор станет результативным, и результатом будет мир в Украине». О намерении вести переговоры с Россией в случае победы на выборах говорит и Зеленский. По словам шоумена, этот шаг необходим для «сохранения жизней людей».

Наконец, откровенно пророссийские кандидаты (Бойко, Мураев, Вилкул) вообще выступают за федерализацию Украины и максимальные уступки сепаратистам востока и юга Украины. Также они единственные, кто публично выступает против внесенных с подачи Порошенко изменений в Конституцию — о нацеленности Украины на вступление в ЕС и НАТО.

В Украине начальники, по сравнению с Россией, обладают крайне ограниченным административным ресурсом. Жесткой вертикали власти в Украине нет, главы региональных администраций поддерживают самых разных политиков

Неопределенность до последнего момента

Приезжающие в Киев белорусы шутят: «В Украине полный бардак, люди даже не знают, кто будет их следующим президентом». Действительно, не знают. Во-первых, из-за того, что от 20% до 30% избирателей (по разным опросам) до сих пор не определились, за кого они будут голосовать. Большинство этих людей, как показывает опыт всех предыдущих выборов, примут решение в последний момент, возле урны для голосования. Отсюда и весьма ограниченная возможность делать прогнозы на основании социологических исследований — все равно сюрпризы в последний момент неизбежны.

Кроме того, не будем забывать, что в Украине начальники, по сравнению с Россией, обладают крайне ограниченным административным ресурсом. Жесткой вертикали власти в Украине нет, главы региональных администраций поддерживают самых разных политиков. К тому же в предвыборный период не только органы власти, но и все значимые политические персоны находятся даже не под пристальным вниманием, а вообще под жестким прессингом СМИ и общества. Последняя череда скандалов вокруг коррупционных схем в окружении Порошенко — тому наглядное подтверждение. Конечно, некий административный ресурс у действующего президента есть. Но это вовсе не полное и беспрекословное подчинение чиновников всех уровней, какое мы видим в РФ или Белоруссии. Тут врачей и учителей на участки насильно не загонишь.

Наконец, третий фактор — практическая невозможность фальсифицировать результаты голосования. «В Украине на всех выборах работает очень четкое правило: за всем оборотом бюллетеней — а уж тем более за подсчетом голосов — имеют право наблюдать представители всех кандидатов. «Это не ЦИК решает, кого допустить к надзору, а кого — нет. Решает закон, — сказал NT украинский политолог Лев Нимбицкий, — поэтому на всех избирательных участках сидят команды кандидатов, круглые сутки волками смотрят друг на друга и на чиновников, порой даже в туалет, пардон, не выходят — только чтобы другим не позволить как-то мухлевать с голосами. И это — на всех уровнях подсчета голосов».

Фото: egemen.kz