Манифест ненависти

Брентон Харрисон Таррант, 28 лет, был схвачен и арестован в пятницу в Крайстчерче, где застрелил 50 человек в результате террористических атак на две мечети, расположенные на расстоянии нескольких километров друг от друга. Его обвинили в убийстве, Таррант предстал перед судом в субботу. До этого стрелок не имел судимости и ранее не был замечен как участник экстремистских групп, пишет The Washington Post.

Премьер-министр Австралии заявил, что власти изучают его манифест, ссылку на который он выложил в аккаунте в Twitter, созданном за три дня до массового убийства. В манифесте он подробно излагает идеологию, которой придерживается. До пятничной атаки у аккаунта не было фоловеров, чего нельзя сказать сейчас, когда имя Тарранта прогремело на весь мир. Стрелок хотел, чтобы все увидели то, что он сделал: он прикрепил камеру на голову и вел прямую трансляцию бойни в Facebook.

Судя по тексту манифеста, бойню в мечетях Таррант планировал в течение двух лет. Целью стрелка, по его словам, было защитить «наши земли» от «захватчиков», «снизить уровень иммиграции» и начать гражданскую войну в Соединенных Штатах.

После того как его отец умер в 2011 году, Таррант, бывший тренер по фитнесу, дававший бесплатные уроки детям в австралийском городке, где он вырос, начал путешествовать по всему миру. За несколько лет он посетил самые экзотические для белого австралийца места, такие как, например, Пакистан и Северная Корея.

В сообщении в Facebook Таррант назвал Пакистан «невероятным местом, где живут самые серьезные, добрые и гостеприимные люди в мире», а Китай страной с «политическими и социальными ценностями», наиболее близкими ему. Тем не менее Таррант в своем манифесте, где он собрал лозунги, стихи и резкие высказывания против иммигрантов, мусульман, евреев и верующих, объявил себя расистом и «этно-националистическим эко-фашистом».

Таррант, который описал себя как «обычного белого человека из обычной семьи», сказал, что он нормально относится к мусульманам, живущим на своей родине. Однако его отношение к ним резко меняется, когда иммигранты, по его мнению, становятся «захватчиками, которые колонизируют земли других народов».

Себя Таррант называет европейцем. «Истоки моего языка европейские, моя культура европейская, мои политические убеждения европейские, мои философские убеждения европейские, моя идентичность европейская и, самое главное, моя кровь европейская», — пишет он.

Сообщения в Twitter Тарранта, которые позже соцсеть удалила, наполнены сарказмом. В сообщении «Совещание советских и американских войск в Берлине 1945 года» приводятся ссылки на видео «Губка Боб квадратные штаны» с героями мультфильма в горящем городе. Другой твит ссылается на видео боевых вертолетов, стреляющих по ближневосточному городу. Таррент добавил подпись: «Скоро в иммигрантском пригороде рядом с вами».

В своем манифесте он снова и снова с отчаянием спрашивает о будущем. «Почему никто не делает хоть что-то?», затем спрашивает самого себя: «Почему я не делаю хоть что-то? — и заключает: Совершить насилие. Принять насилие».

Автор манифеста более чем, пожалуй, любой другой массовый убийца последнего времени подробно раскрывает корни своего экстремизма, отмечает WP. По его словам, его вдохновил британский фашист Освальд Мосли и другие стрелки, такие как, например, норвежский убийца Андерс Брейвик и Диланн Руф, который убил девять афроамериканцев на уроке изучения Библии в американском Чарльстоне, Южная Каролина, в 2015 году.

Таррант утверждал, что он связан с антииммиграционной группой под названием «Возрожденный тамплиер» и получил благословение на стрельбу в мечети от правого экстремиста Брейвика, который убил 77 человек в Осло и на соседнем острове в 2011 году. Адвокат Брейвика Ойстейн Сторрвик сказал в интервью норвежской газете VG, что его клиент, находящийся в тюрьме, «очень ограничен в контактах с окружающим миром, поэтому кажется маловероятным, что он общался» с новозеландским боевиком.

В своем манифесте Таррант цитирует поэтов Дилана Томаса и Редьярда Киплинга, противостоит «нигилистическим и вырожденным поп-иконам», таким как Майкл Джексон, Мадонна и Фредди Меркьюри. На вопрос, вдохновляли ли его видеоигры на насилие, он сам себе отвечает: «Spyro the Dragon 3 научил меня этно-национализму. Fortnite научил меня быть убийцей».

В манифесте грань между самораскрытием и троллингом никогда не бывает прямой: «Откуда вы получили/исследовали/развили свои убеждения?», — спрашивает Таррант. А потом с иронией отвечает: «Интернет, конечно. Вы не найдете правду нигде».

Его мировоззрение кажется сложенным из записей, которые он нашел в сети, другие подробности указывают на то, что он глубоко увлекается онлайн-субкультурами, которые привлекают различного рода экстремистов.

Таррант говорил знакомым, что путешествовал по всему миру, зарабатывая деньги на Bitconnect, криптовалюте, похожей на биткойн. Кроме того у него были деньги, унаследованные после смерти отца. Известные сторонники расовой теории, многим из которых запрещено пользоваться PayPal и другими крупными платежными системы, используют криптовалюты, тем более транзакции там полностью анонимны. Многие экстремисты не пользуются банками, потому что верят, что евреи контролируют международные банковские операции.

Задержанный стрелок, как и многие массовые убийцы, похоже, изучал опыт своих предшественников, копируя ходы, с помощью которых можно увеличить число погибших и сделать массовое убийство как можно более резонансным. Однако в отличие от других стрелков, которые стремились стать знаменитыми, Тарранту было, как он утверждал, все равно, будут помнить о нем или нет.

Тем не менее театральность ужасного поступка Тарранта была во всем: стрелок был одет как коммандос из голливудского боевика, на оружии, которое он использовал для массовой бойни, были написаны имена людей, которые убивали евреев и мусульман в Европе, наконец, он даже продумал саундтрек для своей атаки на мечети: на видео, когда он едет в машине, отчетливо слышна националистическая музыка из России, Сербии и Британии.

Трансляция новозеландским стрелком массового убийства в социальных сетях перекликается с убийством 2015 года в прямом эфире двух журналистов в американском городе Роанок, штат Вирджиния, когда недовольный бывший сотрудник телеканала застрелил журналистов во время интервью и снимал убийства с помощью своего телефона. Год назад боевик в Санта-Барбаре, который ненавидел женщин и меньшинства, загрузил на YouTube видео, в котором описал предстоящую бойню.

Таррант вырос в Графтоне, небольшом городке недалеко от юго-восточного побережья Австралии, к югу от Брисбена. О своем происхождении в манифесте он пишет, что принадлежит к рабочему классу, вырос «в семье с низким доходом». После окончания школы Таррант работал в спортзале в своем родном городе. Его бывший начальник Трейси Грей сказал сиднейскому телеканалу, что Таррант «никогда не проявлял никаких экстремистских взглядов или какого-либо неадекватного поведения».