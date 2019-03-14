Прячьте детей. На них объявлена охота

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Ижевске изложил комплекс мер, направленных на борьбу с «манипулированием сознанием подростков с помощью социальных сетей». В частности, он заявил, что в 2019 году полиция решила направлять «склонных к совершению правонарушений несовершеннолетних в лагеря военно-патриотической направленности». На вопрос NT, какие существуют правовые основания для подобных действий, отвечает юрист издания ОВД-инфо Елизавета Селезнёва

NT

Насильственное помещение несовершеннолетних подростков в военно-патриотические лагеря, если такая мера реально начнет применяться, станет беспрецедентным нарушением Конституции РФ и пятой статьи Европейской Конвенции по правам человека (Статья 5 защищает личную свободу и неприкосновенность граждан —). Потому что предполагается, фактически, действие, похожее на заключение или лишение свободы человека, который просто находится под профилактическим надзором. Речь идёт о возможном внесении изменения в федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», который, как раз, описывает и формирует границы профилактического надзора. И, боюсь, что все наши задержанные на митингах несовершеннолетние ребята будут практически автоматически подпадать под его действие. К ним уже сейчас приходят из полиции и ставят на учёт.

Речь Патрушева содержит в себе прямое утверждение о том, что полиция уже решила в 2019 года отправлять детей в лагеря военно-патриотической направленности. Но сейчас закона такого нет, и полиция не в праве самостоятельно, без соответственных решений судов, фактически лишать людей свободы

Нам предстоит увидеть, как подобного рода профилактические мероприятия станут осуществляться. Будет ли это принудительно, или по согласию родителей. Если добровольно, то родитель, как законный представитель несовершеннолетнего, сможет отказаться. А если речь идёт о каком-то виде наказания, которое почему-то включат в профилактические меры, то, боюсь, даже родители будут не в силах уберечь своего ребенка от подобной расправы. Речь Патрушева содержит в себе прямое утверждение о том, что полиция уже решила в 2019 года отправлять детей в лагеря военно-патриотической направленности. Но сейчас закона такого нет, и полиция не в праве самостоятельно, без соответственных решений судов, фактически лишать людей свободы. Посмотрим, как это будет сформулировано в законопроекте и, конечно же, всячески станем его оспаривать.

Можно предположить, что в ближайшее время власти инициируют быстрое продвижение нового закона, который ляжет в основу этой практики. Мы уже сталкивались со срочными изменениями законодательства, когда законопроект буквально в считанные дни превращается в Закон, подписанный президентом. Так было совсем недавно, когда ужесточалось законодательство в сфере регулирования митинговой активности граждан. Но, пока закона нет, в рамках действующих кодексов, у полиции нет никакого права каким бы то ни было способом ограничивать свободу несовершеннолетних подростков.

Что вообще это означает — «отправлять детей в лагеря»? Даже звучит жутко. И почему именно «военно-патриотическое воспитание»? А если семья и сам подросток против того, чтобы брать в руки оружие? Он же еще даже не призывного возраста. То есть, в такой постановке вопроса содержится прямое нарушение конституционных прав и самого ребенка, и его родителей.

Фото: mol.astrobl.ru