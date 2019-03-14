Павлу Грудинину отдали депутатский мандат Жореса Алферова

В четверг президиум ЦК КПРФ решил отдать депутатский мандат в Госдуме умершего 1 марта Жореса Алферова Павлу Грудинину. «Это было коллективное решение», — пояснил агентству «Интерфакс» лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Мы пришли к единодушному мнению, что таким человеком должен быть Павел Грудинин», — сказал Зюганов. Он отметил, что рассматривались и другие кандидатуры. «Мы посоветовались со всеми регионами. Кадровая комиссия также изучала этот вопрос», — пояснил Зюганов.