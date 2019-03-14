Превентивная аннексия и ее последствия

Александр Гольц

Аргумент о том, что присоединение Крыма к России предотвратило развертывание там войск НАТО и прежде всего США, является одним из основных во всей системе доказательств, почему у Москвы не было-де другого выхода, кроме аннексии. «В Киеве уже прозвучали заявления о скорейшем вступлении Украины в НАТО. Что означала бы эта перспектива для Крыма и Севастополя? То, что в городе русской воинской славы появился бы натовский флот, что возникла бы угроза для всего юга России — не какая-то эфемерная, совершенно конкретная. Вот, что реально могло бы произойти… Мы против того, чтобы военный альянс, а НАТО остаётся при всех внутренних процессах военной организацией, мы против того, чтобы военная организация хозяйничала возле нашего забора, рядом с нашим домом или на наших исторических территориях. Вы знаете, я просто не могу себе представить, что мы будем ездить в Севастополь в гости к натовским морякам», — рассуждал Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию 18 марта 2014 года. Потом та же мысль — не пришли бы мы, пришли бы натовцы, — многократно звучала в его речах и интервью. Несть числа «аналитическим» материалам и публицистическим статьям, перепевающим этот тезис президента.

Вместо доказательств — фейки

Самое поразительное — нигде не удается найти хоть сколько-нибудь весомых доказательств того, что планы НАТО или США о размещении войск в Крыму хоть когда-либо существовали в действительности. В подтверждение своих рассуждений авторы ссылаются то на слова неведомого «экс-сотрудника ЦРУ», побывавшего в Крыму вскоре после присоединения, то на сербского журналиста, который в одной из статей приводил мнение неведомого натовского чиновника. Из текста в текст кочует «цитата», приписываемая американскому вице-президенту Джо Байдену о том, что Крым мог бы стать базой для войск США в случае вступления Украины в НАТО. Однако мне не удалось найти хоть сколько-нибудь авторитетный источник этой цитаты. Не оказалось его и в архивах ТАСС и РИА «Новости». Подлинной же звездой этой коллекции фейковых доказательств является объявление, найденное на американском сайте, который информирует о госзаказах. Оно сообщает о тендере на ремонт здания школы в Севастополе. Заказ был размещен инженерно-строительным командованием Военно-морских сил США. Отталкиваясь от названия структуры, объявившей тендер, разоблачители дали волю фантазии и тут же выдумали, что американцы собирались разместить в здании «инженерную базу ВМС США». При этом они проигнорировали тот факт, что данная структура по поручению американского правительства периодически оказывает гуманитарную помощь странам-партнерам НАТО. Ею были отремонтированы несколько школ на западе Украины. Никаких американских военных там не размещали. В данном контракте речь шла о ремонте крыше, восьми туалетных комнат, раздевалки и спортзала. Единственное, на что претендовали американцы, так это на установку памятной таблички…

В реальности же, в ситуации, когда Румыния, Болгария и Турция являются членами Североатлантического альянса, натовским стратегам не было решительно никакой необходимости размещать свои войска и вооружения в Крыму

Таким образом, реальных доказательств намерений США и НАТО разместить свои войска в Крыму приведено не было. Вместо этого была предложена цепочка рассуждений, базирующихся на логике Realpolitik XIX века. Кремль не сомневается, что Майдан был организован западными спецслужбами. В самом деле, с чего бы это украинцам самим начинать революцию против насквозь прогнившего режима Януковича. А выгода Запада в том, чтобы вовлечь Украину в НАТО и начать «хозяйничать» у российских границ, нацелив свои ракеты (которых, замечу, у США не было тогда и нет сейчас) на нашу территорию.

В реальности же в ситуации, когда Румыния, Болгария и Турция являются членами Североатлантического альянса, натовским стратегам не было решительно никакой необходимости размещать свои войска и вооружения в Крыму. Будь у них желание развернуть некие ударные вооружения, направленные против России, это можно сделать и без Крыма. Притом что 6-й флот США надежно контролирует Средиземноморье и в случае необходимости может перекрыть Босфор, наращивание группировки не имеет для них никакого смысла.

Виртуальные военные достижения

А вот в российских планах вставания с колен и военного противостояния с Западом милитаризация Крыма играла и играет важную роль. Хотя решение об аннексии Крыма было, судя по всему, путинским экспромтом, российский Генеральный штаб последовательно готовился к такой операции. Так, в апреле 2013 года в рамках внезапной проверки на Черноморское побережье силами военно-транспортной авиации были переброшены 45-й отдельный полк ВДВ, подразделения 106-й (Тульской) воздушно-десантной дивизии, а также 22-я бригада спецназа ГРУ. Одновременно приказ об оперативном развертывании был получен Черноморским флотом. Дислоцированные в регионе воинские части тоже стали выдвигаться в район сосредоточения. В печати упоминались подразделения 7-й воздушно-штурмовой (горной) дивизии и бригады управления. Именно этот сценарий развертывания был успешно повторен через год — в феврале-марте 2014 года.

Заполучив Крым, российское военное командование решало, как минимум, две задачи. И обе — специально выдуманные. Речь, прежде всего, о путинской фобии относительно того, что коварные американцы могут заменить ракеты перехватчики в пусковых установках на базе ПРО в Румынии на ядерные «Томагавки». И — о, ужас, направить их на третью российскую столицу — Сочи. Пытаться устранить подобные подозрения с помощью рационального анализа, объяснять, что на одном американском эсминце больше крылатых ракет, чем можно установить на всей базе в Румынии — бессмысленно. Фобия на то и фобия, что носит иррациональный характер. Но ее не без выгоды для себя используют российские военные. И вот уже в 2016 году на итоговой коллегии Минобороны Шойгу доложил Путину, что поручение президента о нейтрализации потенциальной (на самом деле выдуманной) угрозы от американских крылатых ракет выполнено. Через несколько дней в Крыму был развернут первый полк (потом к нему прибавился еще один) новейших зенитно-ракетных комплексов С-400, дальностью до 400 километров. А еще раньше там были развернуты комплексы С-300.

Однако вряд ли можно сказать, что аннексия Крыма укрепила безопасность России. Путин заявлял, что целью было не позволить НАТО «хозяйничать» у российских границ. Результат оказался противоположным

Вторая важная стратегическая задача, которая решалась аннексией Крыма — усиление Черноморского флота, который по планам Кремля должен играть главную роль в противостоянии американцам в Средиземном море. Пока Крым принадлежал Украине, Киев блокировал пополнение флота новыми кораблями. После аннексии туда отправили подводные лодки и фрегаты. Однако это усиление никак не сказалась на общем балансе сил. С одной стороны, 6-й флот США с его 2-3 авианосными группировками. С другой — ЧФ с несколькими дизельными подлодками, древним, находящимся в ремонте крейсером «Москва», тремя фрегатами, одним большим противолодочным кораблем и двумя сторожевиками. Но для того, чтобы наполнять сердца больших начальников гордостью за «Средиземноморскую эскадру», демонстрировать флаг, годятся и эти несколько кораблей, которые, повторим, можно без особых усилий запереть в Черном море.

Этим стратегические задачи крымской группировки войск исчерпываются. Все остальные силы и средства предназначены для обороны территории, отторгнутой от Украины. А силы это немалые.

В Крыму сформирован 22-й армейский корпус, включающий несколько общевойсковых и артиллерийских бригад. К этому следует добавить бригаду морской пехоты и десантно-штурмовой батальон. В Крыму помимо уже упоминавшейся дивизии ПВО с комплексами С-400 и «Панцирь» развернута авиационная дивизия. На побережье размещены комплексы береговой обороны «Бал» и «Бастион».

Однако вряд ли можно сказать, что аннексия Крыма укрепила безопасность России. Путин заявлял, что целью было не позволить НАТО «хозяйничать» у российских границ. Результат оказался противоположным. Взятие полуострова стало причиной беспрецедентных военных приготовлений НАТО, фактически дало старт новой холодной войне. На западной границе России в странах Балтии и Польше развернуты четыре многонациональные батальонные тактические группы. В Европу вернулась американская механизированная бригада. В планах НАТО — создать силы быстрого реагирования в составе 30 батальонов, 30 авиаэскадрилий и 30 кораблей, которые должны приступить к выполнению боевой задачи через 30 дней. В прошлом году в Норвегии, неподалеку от российской границы, прошли беспрецедентные маневры, в которых участвовало больше 50 тыс. военнослужащих. Если раньше корабли НАТО крайне редко заходили в Черное море (так как не было военной необходимости), то теперь корабли Альянса демонстрируют там флаг практически на постоянной основе.

Таким образом, превентивная аннексия Крыма не укрепила, а существенным образом ослабила безопасность России.