ФСБ решила засудить «Новую газету»

Сергей Кожеуров.

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Сергей Кожеуров.

Федеральная Служба Безопасности подала в Басманный суд Москвы иск о защите деловой репутации в адрес «Новой Газеты» и, конкретно, её корреспондента Ивана Жилина. Претензии спецслужбы касаются двух публикаций , связанных со взрывом жилого дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. В них изложена история гражданина Кыргызстана Хуснидина Зайнабидинова, задержанного вскоре после взрыва. Правозащитники и жена задержанного утверждают, что его подвергли пыткам, чтобы заставить признаться в совершении теракта. Позже в некоторых СМИ прошла информация о том, что Зайнабидинов не имеет никаких претензий к силовикам. Именно на этом основании сотрудники Федеральной службы безопасности требуют теперь признать «не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию ФСБ» информацию о пытках в Магнитогорске. Ситуацию специально дляпрокомментировал главный редактор «Новой Газеты»

Претензии со стороны ФСБ во многом декларативные. Делать вывод, что публикации, в которых жена задержанного человека рассказывает под запись об избиении мужа, формируют негативное отношение граждан к уважаемой организации, мне кажется странным. На мой взгляд, есть немало других факторов, которые позволяют судить об отношении общества к деятельности Федеральной Службы Безопасности.

Власть — это не единая сила, там есть разные структуры. С какими-то у «Новой Газеты» возникают трения, с какими-то нет. Но мы не пытаемся провоцировать конфликты, мы просто выполняем нашу работу, пишем о том, что знаем и что интересно людям. И обращение в суд — это нормально. Когда чиновники и представители силовых структур вызывают журналистов в суд, это гораздо лучше, чем когда они применяют другие методы борьбы.

Например, у нас только что закончилось разбирательство по поводу публикации по иску бывшего главы РЖД Якунина. И на сегодняшний день в суде было решено опровергнуть одну-единственную фразу, из нескольких упомянутых в заявлении. Истцы настаивали на том, что Якунин уволился со своей высокой должности по собственному желанию и, формально, так оно и есть. Полагаю, что в постановлении правительство написано именно это.





Фото: news2world.net