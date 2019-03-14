ФСБ решила засудить «Новую газету»

Претензии со стороны ФСБ во многом декларативные. Делать вывод, что публикации, в которых жена задержанного человека рассказывает под запись об избиении мужа, формируют негативное отношение граждан к уважаемой организации, мне кажется странным. На мой взгляд, есть немало других факторов, которые позволяют судить об отношении общества к деятельности Федеральной Службы Безопасности.
Власть — это не единая сила, там есть разные структуры. С какими-то у «Новой Газеты» возникают трения, с какими-то нет. Но мы не пытаемся провоцировать конфликты, мы просто выполняем нашу работу, пишем о том, что знаем и что интересно людям. И обращение в суд — это нормально. Когда чиновники и представители силовых структур вызывают журналистов в суд, это гораздо лучше, чем когда они применяют другие методы борьбы.
Например, у нас только что закончилось разбирательство по поводу публикации по иску бывшего главы РЖД Якунина. И на сегодняшний день в суде было решено опровергнуть одну-единственную фразу, из нескольких упомянутых в заявлении. Истцы настаивали на том, что Якунин уволился со своей высокой должности по собственному желанию и, формально, так оно и есть. Полагаю, что в постановлении правительство написано именно это.
Фото: news2world.net