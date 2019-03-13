«Юнармия» может помочь с трудными подростками

В Кремле считают «вполне естественным» расширение охвата молодежи движением «Юнармия», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова секретаря Совбеза Николая Патрушева о том, что «уже решены вопросы направления в 2019 году несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, в лагеря военно-патриотической направленности».

«Юнармия» расширяется, корпус «Юнармии» постоянно растет, она активно работает в самых различных сферах жизни детей и молодежи», — цитирует Пескова ТАСС.

Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Ижевске сообщил , что подростков, склонных к правонарушениям, будут отправлять в военно-патриотические лагеря.

Он также сообщил, что МВД активизировало деятельность рабочей группы по предупреждению преступлений, вызванных манипулированием сознанием детей через соцсети. Роскомнадзор в свою очередь разместил на своем сайте алгоритм фильтрации интернет-трафика и подготовил методические рекомендации по реагированию в случае выявления в Сети контента, распространение которого в России запрещено. Кроме того, в школах установлены контент-фильтры, предотвращающие доступ к информации, несовместимой с целями и задачами образования и воспитания.