«Проект» рассказал о работе компаний Пригожина на Мадагаскаре

С 2018 года компания, связанная с бизнесменом Евгением Пригожиным, начала активное продвижение в Африку — странам континента оказывается политическая, экономическая и военная помощь. На широкомасштабное продвижение интересов Москвы на «черном континенте» тратились не только деньги Пригожина, но и средства из бюджета России, пишет «Проект» в расследовании о работе фирм, связанных с Пригожиным, и российских спецслужб в Африке.

Примерно в конце 2017 года Евгений Пригожин заинтересовался Мадагаскаром, говорится в расследовании «Проекта». Как пояснил собеседник издания, предприниматель смог выгодно подать президенту Владимиру Путину идеи об усилении российского влияния в мире. Особенно он продвигал идею о том, что Москва сможет потеснить Пекин по влиятельности в странах третьего мира.

Мысль заняться Африкой, по-видимому, возникла у Пригожина после того как Россия оказалась в изоляции из-за ситуации на Украине и присоединения Крыма, пишет «Проект». При нем в Петербурге открылся неформальный аналитический центр, из которого координировалась вся работа по Африке.

Среди его руководителей — политтехнологи Ярослав Игнатовский и Игорь Осадчий. Последний занимается «вербовкой» политконсультантов для поездки в Африку. В публикации «Шалтай-Болтая» он фигурировал как руководитель «внешнего отдела фабрики троллей» Пригожина, напоминает издание.

На Мадагаскар уезжали десятки политтехнологов из России, работу которых оплачивали структуры, связанные с Пригожиным. Сначала им было дано задание сделать все, чтобы там на выборах победил действующий президент. А когда стало понятно, что этого не произойдет, потому что он крайне непопулярен, российские политтехнологи переключились на других кандидатов. Однако россияне не имели опыта работы на Мадагаскаре и не знали о положении в стране. В результате президентом стал кандидат-фаворит гонки без помощи политтехнологов из России.

Компании, связанные с Пригожиным, занимаются на Мадагаскаре добычей магния и хрома, предприниматель также ведет переговоры о добыче золота. Охраняют геологов и приехавших на остров политтехнологов якобы бойцы из ЧВК «Вагнер», говорится в расследовании. Кроме того, «Проект» пишет, что с ними на Мадагаскаре находились военные советники из ФСБ и ГРУ.

Евгений Пригожин занимается поставками продуктов для Минобороны и администрации президента, его связывают с частной военной компанией «Вагнер», бойцов которой видели в Сирии и других странах.