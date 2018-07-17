Русский Интернет построят генералы?

12 марта в СМИ появилась информация о том, что военное ведомство начало работу над собственным «суверенным интернетом», не подключённым к мировой сети. Это произошло на фоне подготовки ко второму чтению «закона об автономном Рунете», недовольство которым спровоцировало крупнейший гражданский протест за последние несколько лет. На вопрос NT, станет ли проект военных основой для «государственного Интернета» в России, ответил руководитель организации «РосКомСвобода» Артем Козлюк

Известие о том, что Минобороны начало разработку собственной локальной сети не слишком коррелирует с законопроектом о суверенном Интернете, который готовится ко второму чтению в Госдуме. Похоже, это простое совпадение. В обоих случаях упоминается «суверенный интернет», но дело в том, что такое понятие, как «интернет» или «сеть» можно интерпретировать по-разному. Сегодня мы узнали, что военные строят свой интернет, или «интранет», то есть, локальную сеть, которая не будет подключена к точкам обмена трафика всемирной сети. Сейчас разработка находится на первоначальных стадиях, и совершенно непонятно, как она будет реализована. В открытом доступе нет ни регламента, ни каких-то проектов, так что пока не ясно, во что выльется данная затея.

Но это, похоже, никак не связано с тем законодательным актом, который сейчас готовится. В нём речь идёт о действующей инфраструктуре. О том, какие полномочия по маршрутизации трафика внутри уже существующей сети будет иметь Роскомнадзор, какое оборудование будет поставляться операторам связи для лучшей фильтрация Интернета, как будут контролироваться точки обмена трафика и трансграничные точки его перехода. Плюс, пока мы не знаем, какие изменения законопроект претерпит ко второму чтению. Уже сейчас приходят сообщения, что определенные поправки будут внесены, но их текст неизвестен. Может, там будут радикальные новшества, а может, только уточнение формулировок. Когда мы увидим новый текст на портале Госдумы, то тогда уже сможем предполагать, какие риски появятся или, может быть, исчезнут.

Депутатам есть, над чем работать, и хотелось бы получить от них что-нибудь более весомое и содержательное, чем смешные выдумки про то, что мы, дескать, предотвращаем отключение российского сегмента сети ужасными американцами

Сегодня, например, не понятно, что делать с финансовым и экономическим обоснованием, которого в принципе нет в тексте данного законопроекта. За чей счёт будет создана такая масштабная надстройка над российской сетевой инфраструктурой? Пока это вызывает вопросы не только в среде IT-экспертов или у общественных организаций, но даже у правительства и в Счётной Палате. Она, кстати, в своём отзыве данный законопроект не поддержала. Так что депутатам есть, над чем работать, и хотелось бы получить от них что-нибудь более весомое и содержательное, чем смешные выдумки про то, что мы, дескать, предотвращаем отключение российского сегмента сети ужасными американцами. Это, конечно же, неправда. Централизация инфраструктуры, наоборот, повышает риски атак извне, а децентрализация делает сеть более устойчивой.

Развитие технологий, конечно, может пойти по-разному. Интернет изначально был военной разработкой министерства обороны США, но потом он перерос в общемировую сеть, которой пользуются и военные, и учёные, и простые люди. К чему приведёт та или иная технология нельзя прогнозировать. Но говорить о том, что нынешний проект военных — это прототип будущего «суверенного интернета» России рановато. Мы слышим только домыслы СМИ со ссылками на источники в министерстве обороны. Не ясно, приведёт ли создание этой сети к взрыву новых технологий, или к закрепощению, к прогрессу, или к регрессу. Это гадание на кофейной гуще.

Прогнозы относительно того, как будет работать обсуждаемый сейчас закон, тоже можно строить с разных позиций. Можно предположить, что, не смотря на жёсткие формулировки, это просто чей-то коммерческий проект. Какие-нибудь структуры станут продавать оборудование и услуги на десятки миллиардов рублей в год, заниматься такой коммерцией на «цифровой крови», но пользователей это не особо коснется. Будет банальный распил, откат и освоение средств. В России же часто случается, что её спасает коррупция.

В общем, риски новый законопроект несёт самые разные. И экономические, и технические

Но дело может пойти и по-другому. Начнут строить закрепощённый Рунет при поддержке грамотных технических специалистов. Постараются максимально усложнить доступ россиян к получению и распространению той или иной информации. Это будет зависеть от политической воли, но еще и от того, какое оборудование станет поставляться, как оно будет взаимодействовать, какие будут созданы регламенты и подзаконные акты после принятия закона. Например, вдруг они предоставят операторам связи новое оборудование по фильтрации трафика, использующее технологии DPI. Это позволит анализировать, использует ли тот или иной человек сервис VPN. А потом на основе закона, запрещающего россиянам обходить запреты, таких людей будут наказывать. Пользуешься VPN? Вот тебе штраф, или даже уголовное наказание. В мире уже есть примеры стран, где наказывают пользователей за попытки обхода государственной цензуры. И почему бы им не появиться в России?

В общем, риски новый законопроект несёт самые разные. И экономические, и технические. Тут и вероятность повышения атак на более централизованные структуры, и риски увеличения объёма государственной цензуры. Возможно, кстати, что последует замедление скорости работы Сети, потому что новое оборудование будет пропускать через себя весь трафик и глубже его анализировать. А если реализация законопроекта переляжет на плечи операторов связи, то наверняка повысится стоимость услуг. Так что, посмотрим на закон в последней редакции, и тогда уже обсудим перспективы правоприменения.

Фото: s13.ru