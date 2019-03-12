33 года тюрьмы и 148 ударов плетью

В Иране известную правозащитницу Насрин Сотудех приговорили к 33 годам лишения свободы и 148 ударам плетью. В 2016 году, по еще другому делу, она получила пять лет лишения свободы, причем на суде ее не было.

«Абсолютно шокирует то, что Насрин Сотудех проведет в тюрьме почти четыре десятилетия, кроме того, она получит 148 ударов плетью за мирную правозащитную деятельность, в том числе за защиту женщин, протестующих против унижающего достоинство иранского законодательства о насильственном хиджабе. Насрин Сотудех должна быть освобождена немедленно, и этот ужасный приговор должен быть отменен без промедления», — сказал Филип Лютер, директор Amnesty International на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

По его словам, Насрин Сотудех посвятила свою жизнь защите прав женщин и выступала против смертной казни: «Возмутительно, что власти Ирана наказывают ее за правозащитную деятельность. Ее осуждение и приговор говорят об Иране как о нарушителе прав женщин».

Это самый суровый приговор, вынесенный правозащитнику Amnesty International в Иране. Он свидетельствует о том, что власти, воодушевленные повсеместной безнаказанностью за нарушения прав человека, усиливают репрессии, говорят в организации.

Насрин Сотудех была арестована у себя дома 13 июня 2018 года. На этой неделе ее проинформировали о заключении в тюрьму Эвин в Тегеране. Правозащитницу признали виновной по семи пунктам обвинения и приговорили к лишению свободы и жестокой экзекуции. Обвинения включают в себя «подстрекательство к коррупции и проституции», «откровенное совершение греховного деяния путем публичного появления без хиджаба» и «нарушение общественного порядка».

При вынесении приговора суд применил статью 134 Уголовного кодекса Ирана, когда обвиняемого судят по более чем трем пунктам обвинения. Эта статья позволяет судьям по своему усмотрению назначать более суровое наказание, чем максимально возможное. В деле Насрин Сотудех судья Мохаммад Могисех применил максимальное установленное законом наказание по каждому из семи пунктов обвинения, а затем добавил еще четыре года к общему сроку тюремного заключения, увеличив его с установленного законом максимума в 29 до 33 лет.

«Заключение в тюрьму правозащитницы за ее мирную деятельность является отвратительным, но тот факт, что судья использовал свое положение, чтобы она оставалась взаперти еще больше, чем требуется по иранскому законодательству, усугубляет вопиющую несправедливость ее приговора», — сказал Филипп Лютер.

«Правительства, имеющие влияние на Иран, должны использовать свою власть, чтобы добиться освобождения Насрин Сотудех. Международное сообщество, особенно Европейский Союз, который ведет постоянный диалог с Ираном, должно занять твердую позицию против этого позорного осуждения и срочно вмешаться, чтобы обеспечить ее немедленное освобождение», — считает он.

Информационное агентство Исламской Республики сообщило, что судья Мухаммед Могисех объявил журналистам, что Насрин Сотудех была приговорена к семи годам тюремного заключения: пять лет за «сбор и сговор с целью совершения преступлений против национальной безопасности» и два года за «оскорбление Верховного лидера». Дополнительные подробности не приводятся. Amnesty International не может объяснить, почему эта информация противоречит информации, полученной Насрин Сотудех в отделении для исполнения приговоров в тюрьме Эвин.