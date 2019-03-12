«Убедись, что закрыл дверь на ключ»

Общеизвестно, что я сам, долгие годы являясь адвокатом Бориса Немцова, а ныне — Жанны Немцовы, прилагаю определённые усилия к инициации реальных следственных действий в отношении Рамзана Кадырова и его ближайшего окружения. Правда, конкретно Магомед Даудов, он же «Лорд», нами не рассматривался, но есть и другие, например, братья Делимхановы. А над ними всеми стоит Рамзан Кадыров. И мне прекрасно понятно, что собой представляет нынешнее руководство Чечни.
Соблюдение федеральных законов в России, особенно, когда речь идёт об угрозе жизни оппозиционеров, вообще не всегда работает. Власть себя защищает очень хорошо. Нововведения, которые я называю «законом о принудительном уважении к власти» служат тому хорошим примером. А как только идут угрозы в адрес оппозиционеров и просто людей, которыми власти, федеральные или региональные, недовольны, то искать правду становится очень сложно. Можно вспомнить пример Бориса Немцова: сколько было на него нападок, но ни одно уголовное дело возбуждено не было.
Но даже на этом фоне, при общем беззаконном положении, Чечня, её лидер Рамзан Кадыров и его приближённые стоят особняком. До сих пор, мягко говоря, не расследовано убийство Бориса Немцова, следы которого очевидно ведут в Грозный. Я на всю жизнь запомнил, как 22 марта 2015 года мы, адвокаты Прохоров и Михайлова, потребовали допросить Кадырова, и подали ходатайство в СКР. Видимо, ещё не зная об этом, Кадыров в тот же день выступил с заявлением, что федеральные спецслужбы могут действовать в Чечне только с его ведома. Министру Колокольцеву даже пришлось слегка его одёрнуть. Можно вспомнить про угрозы в адрес правозащитников, и нападения на того же Игоря Каляпина. Или про то, что происходит в Чечне с представителями ЛГБТ-сообщества.
Фото: parlamentchr.ru, kavkaz-uzel.eu