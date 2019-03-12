Магомед Даудов.

The New Times

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил кровную месть проживающему в Польше блогеру Тумсо Абдурахманову. Причиной для этого стали слова Абдурахманова, назвавшего Ахмата Кадырова, первого президента республики, предателем. В своем блоге Даудов написал: «Официально заявляю, Тумсо, я и мои братья — ты знаешь, кто мои братья — официально за те слова, которые ты сказал об Ахмате-хаджи, объявляю тебе кровную месть. <…> Мы не собираемся тебя убивать, мы тебя удивительным образом повеселим. Отныне, когда будешь ложиться спать, убедись, что закрыл дверь на ключ» (перевод — Русская служба Би-би-си.спросили адвоката Вадима Прохорова о том, как можно квалифицировать подобные заявления, и есть ли способ защититься от подобных угроз.

Общеизвестно, что я сам, долгие годы являясь адвокатом Бориса Немцова, а ныне — Жанны Немцовы, прилагаю определённые усилия к инициации реальных следственных действий в отношении Рамзана Кадырова и его ближайшего окружения. Правда, конкретно Магомед Даудов, он же «Лорд», нами не рассматривался, но есть и другие, например, братья Делимхановы. А над ними всеми стоит Рамзан Кадыров. И мне прекрасно понятно, что собой представляет нынешнее руководство Чечни.

Соблюдение федеральных законов в России, особенно, когда речь идёт об угрозе жизни оппозиционеров, вообще не всегда работает. Власть себя защищает очень хорошо. Нововведения, которые я называю «законом о принудительном уважении к власти» служат тому хорошим примером. А как только идут угрозы в адрес оппозиционеров и просто людей, которыми власти, федеральные или региональные, недовольны, то искать правду становится очень сложно. Можно вспомнить пример Бориса Немцова: сколько было на него нападок, но ни одно уголовное дело возбуждено не было.

Но даже на этом фоне, при общем беззаконном положении, Чечня, её лидер Рамзан Кадыров и его приближённые стоят особняком. До сих пор, мягко говоря, не расследовано убийство Бориса Немцова, следы которого очевидно ведут в Грозный. Я на всю жизнь запомнил, как 22 марта 2015 года мы, адвокаты Прохоров и Михайлова, потребовали допросить Кадырова, и подали ходатайство в СКР. Видимо, ещё не зная об этом, Кадыров в тот же день выступил с заявлением, что федеральные спецслужбы могут действовать в Чечне только с его ведома. Министру Колокольцеву даже пришлось слегка его одёрнуть. Можно вспомнить про угрозы в адрес правозащитников, и нападения на того же Игоря Каляпина. Или про то, что происходит в Чечне с представителями ЛГБТ-сообщества.

Тумсо Абдурахманов.

Поэтому ничего особенно нового в этой истории не случилось. Как поступать в этой ситуации Абдурахманову, сказать трудно. Если он всё-таки захочет обратиться в суд, то ему стоит проконсультироваться с адвокатами. С моей личной точки зрения, некая угроза прозвучала, а квалифицируется ли она как угроза жизни или как-то иначе — нужно разбираться. Но то, что Чечня при явном попустительстве президента Российской Федерации Владимира Путина превратилась в территорию беззакония, своеобразный «Кадыровстан», сомнения не вызывает.

Фото: parlamentchr.ru, kavkaz-uzel.eu