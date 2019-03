Вашингтонская депрессия

Евгения Альбац.

Политический Вашингтон замер в ожидании доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует историю вмешательства российских спецслужб в президентские выборы в США в 2016 году.

За закрытыми дверями

Доклад Мюллер должен передать генеральному прокурору Вильяму Барру. А уже тот решит, что будет доступно для публики, а что останется под грифом. О Барре известно, что он сторонник максимальной открытости во всем, что касается общественно важной информации — ровно это он говорил и на утверждении в Конгрессе, к тому же с Мюллером они старые друзья. Однако, до сих пор не ясно, что собственно передаст ему Мюллер: полновесный текст (только по Полу Манафорту, руководителю предвыборного штаба Трампа в июле–августе 2016 года, обвинение насчитывает 800 страниц плюс приложения) или же короткое изложение выводов и перечень следующих шагов? «В Вашингтоне все, что называется, «течет», но из комиссии Мюллера — практически ничего, — сказал мне один из самых информированных людей столицы США, Питер Бейкер (Peter Baker), старший корреспондент газеты The New York Times в Белом доме.

За два года расследования (Министерство юстиции США объявило о создании специальной комиссии в мае 2017 года) команда Мюллера выдвинула обвинения по 199 эпизодам, предъявила 37 обвинений в отношении тридцати четырех человек и трех компаний, из них 26 — россияне, из которых 12 — сотрудники военной разведки (скорее всего — ГРУ). Шесть человек ( американцы) признали себя виновными, то есть пошли на сделку со следствием, четыре получили тюремные сроки, еще один , Роджер Стоун, функционер Республиканской партии и давний знакомец Трампа, находится под судом: после того как он в Инстаграмме опубликовал портрет судьи с кружком мишени возле ее головы, судья запретила ему давать какие-либо публичные комментарии прессе — за такие «шутки» Стоуна могут и закрыть, но не закрыли — он в суде долго извинялся, дескать, в голове помутилось. Между тем помутилось, похоже, не только у него: бывший адвокат Трампа, Майкл Коэн, который на прошлой неделе дал показания в Конгрессе (только на канале ABC прямую трансляцию смотрели больше 13 млн человек) по поводу проекта строительства башни Трампа в Москве, уже появлялся на людях с попорченным лицом и забинтованной рукой: Коэн сказал, что опасается за безопасность своей семьи.

На вопрос, докажет ли спецпрокуррор Мюллер руку Москвы в победе Трампа на президентских выборах 2016 года и приведет ли это к импичменту, большинство из собеседников автора — журналисты, политики, эксперты, профессора — ответили отрицательно. Они, правда, расходятся в оценке уже известных фактов: кто-то считает, что встреча российского адвоката Натальи Весельницкой с сыном Трампа во время выборов, когда она предложила компромат на Хилари Клинтон, и есть свидетельство collusion, то есть сговора между кандидатом в президенты и спецслужбой иностранной державы, а кто-то, как, например, известный колумнист Philadelphia Inquirer Труди Рубин ,напротив, полагает, что Мюллер докажет известное, а именно что Трамп — жадный до денег и начисто лишенный всяких представлений о морали человек. И где здесь новости?

Впрочем, Питер Бейкер в интервью автору напомнил, что еще до инагурации Трампа было зафиксировано более 100 контактов между людьми из его близкого окружения и российскими официальными лицами, и речь на некоторых из этих встреч шла о снятии санкций против российских банков и бизнесов, и изменении политики в отношении Украины.

Манафорта сажают за уход от налогов и банковское мошенничество — похожие составы были в начале тридцатых предъявлены чикагскому гангстеру Аль Капоне за невозможностью доказать в суде более серьезные преступления

Дело Пола Манафорта

Одним из ключевых субъектов расследования Мюллера считается Пол Манафорт, глава избирательного штаба Трампа (в июле–августе 2016 года), который всю свою жизнь обслуживал — за большие и очень большие деньги — коррупционеров и диктаторов. Последним его клиентом был украинский президент, сбежавший из страны на российском вертолете, Виктор Янукович, а теперь Манафорту грозит остаток дней провести в тюрьме: 4 года он уже получил за финансовые махинации , на этой неделе к этому сроку может добавиться «десяточка» по другим обвинениям, представленным комиссией спецпрокурора Мюллера.

Манафорта сажают за уход от налогов и банковское мошенничество — похожие составы были в начале тридцатых предъявлены чикагскому гангстеру Аль Капоне за невозможностью доказать в суде более серьезные преступления. Собеседники говорят, что спецпрокурор Мюллер рассчитывал, что Манафорт, опасаясь закончить свою жизнь в тюрьме, заговорит. Однако Мюллер не учел того обстоятельства, что президент США имеет право помиловать любого человека (кстати, и самого себя), и, возможно, Манафорт о таком призе за молчание знает.

Вообще этот альянс — Трамп–Манафорт — вызывает удивление: совершенно не понятно, ни зачем Трамп сначала назначил политтехнолога, последние годы работавшего в Восточной Европе, начальником своего штаба в середине июля, а уже через месяц его уволил (как писали американские СМИ — это произошло после публикации в The New York Times первополосной статьи о том, что Манафорт получил двадцать с лишим миллионов в Украине), ни зачем Манафорт взялся за эту работу, которая предполагала, что его счета и офшоры вытрясут и проверят под микроскопом до последнего цента.

Электоральная кибервойна

Для любителей многоходовых историй, американские СМИ предложили два новых факта. Один — доверенным сотрудником Манафорта еще со времен работы в Киевев был Константин Килимник, которого подозревают в том, что основная его профессия — разведка, а заказчик — российское государство (о его роли чуть позже). Второй был предложен профессором Кэфлин Хол Джемисен (Kathleen Hall Jamieson) из Университета Пенсильвании , которая в конце прошлого года выпустила вполне академическую книгу (Oxford University Press , 54 страницы ссылок на источники): «Кибер-война: как российские хакеры и тролли помогли избрать президента. Что мы не знаем, не можем знать и твердо знаем» (“Cyberwar: How Russian Hackers and Trolls Helped Elect a President—What We Don’t, Can’t, and Do Know).

Журнал The New Yorker еще в своем октябрьском, 2018 года, выпуске довольно подробно изложил аргументы профессора-социолога, которая с середины семидесятых годов подвергает статистическому анализу все без исключения президентские выборы в США.

Если коротко: украв электронную почту главы штабы Демократической партии, Джона Подесты (John Podesta) и обнародовав ее с помощью Wikileaks в интернете, российские спецслужбы получили в свое распоряжение планы людей Клинтон по влиянию на сомневающийся элеторат — причем, прежде всего именно в тех трех штатах, Мичиган, Висконсин и Пенсильвания, где суммарная разница между бюллетенями, поданными за Трампа и за Клинтон составила всего 80 тыс. голосов, но именно они и дали Трампу те голоса выборщиков, которые были необходимы для победы на выборах. Вот ровно на сомневающихся, среди которых было много афро-американцев, была часто и направлена работа троллей в социальных сетях: «126 миллионов пользователей американского Facebook получили «совет» через спонсируемые Кремлем рекламные посты», — пишет The New Yorker, — не ходить на выборы. В результате в трех этих штатах неожиданно большое число голосов было отдано кандидату от практически несуществующей Партии зеленых, а Клинтон не досчиталась голосов афро-американцев — и это при том, что с 1988 года штат Мичиган голосовал исключительно за демократов. С другой стороны, пишет Джемисен, распространяемая в тех же соцсетях троллями антиклинтоновская риторика вынудила голосовать за Трампа тех, кто в ином случае предпочли бы вовсе не голосовать, чем отдать свой бюллетень трижды женатому претенденту — ортодоксов — евангелистов и вышедших в отставку военных.

Очевидно, что хакеры и тролли из России о таких тонкостях американской электоральной политики не знали — их наставлял кто-то из местных политехнологов, взявший на себя роль посредника между плательщиками в Кремле и в штабе Трампа. Не исключено, что именно в этом и состояла функция Пола Манафорта, который , как недавно стало известно, через Килимника находился на связи с Олегом Дерипаской, который через суд требовал с Манафорта $25 млн и которому глава штаба Трампа передавал данные закрытых электоральных опросов.

Собственно расследование спецпрокурора Мюллера — это практически единственное, где заметно присутствие России в американской политике. Никак иначе мы Вашингтон не интересуем — даже стрелялки Путина и пулялки Кисилева Америку не занимают: лузеры, про… валившие шанс стать партнерами цивилизованного мира и выбравшие политику угроз и шантажа — неприятно, но можно защититься, — сухой итог этих моих бесед.

Две трети, из опрошенных мною, уверены, что кандидат, способный победить действующего президента США обязательно найдется. Потому как издержки второго срока Трампа — слишком велики. И для США, и для мира

Проблема 2020

Вашингтон сегодня — страшно несчастливый город. Причем вне зависимости от партийной принадлежности. Республиканцы заливаются краской наблюдая за кавалерийскими наскоками своего президента во внешней политике, из последних — провал переговоров с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, который , как оказалось, весь прошедший с предыдущего саммита год водил Трампа за нос, продолжая работы по ядерному оружию и средствам доставки.

Трамп не верит в институты, не понимает важности карьерных дипломатов в формировании внешней политики, относится к статусным экспертам и многозвездным генералам как к менеджерам на своей стройке — сегодня позвал, завтра уволил.

Что касается демократов, то единственно о чем они могут говорить (помимо доклада Мюллера), так это о президентских выборах 2020 года. О своей готовности бороться за Белый дом заявили уже с десяток кандидатов — от 77-летнего самопровозглашенного «социалиста» сенатора Берни Сандерса (Barney Sanders) , который четыре года назад проиграл праймериз Клинтон, но чьи самые лояльные сторонники просто не пришли на выборы и тем помогли победить Трампу, до миллиардера, создателя и СЕО мировой сети кофеин Starbucks Говарда Шульца (Howard Schultz). Кандидаты — демократы есть на любой вкус и цвет: «Демократы опять собираются выстрелить себе в ногу, растащив голоса по разным кандидат, — мрачно заметила Труди Рубин в разговоре с автором. «Среди тех, кто уже выдвинулся, много вице-президентов и ни одного президента», — заключила известный нью-йоркский продюсер телеканала ABC, которая просила ее в этом контексте не называть. Джо Байден (Joe Biden), вице-президент у Барака Обамы, и сенатор от штата Калифорния Камала Харрис (Kamala Harris) — именно такую пару (президент и вице-президент) называли как единственную, способную победить Трампа многие мои собеседники. 76-летний Джо Байден пока о своих президентских амбициях не заявил. Зато 54-летняя Камала Харрис, дочь ученого — онколога из южной Индии и профессора экономиста Стэндфордского университета из Ямайки, в прошлом прокурор Калифорнии — не только объявила о том, что будет участвовать в выборах-2020, но и рассматривается вполне серьезно как младший партнер Байдена.

Разброс мнений о шансах Трампа на будущих выборах тоже весьма широк: от варианта, при котором Трамп вовсе отказывается бороться за следующий президентский срок — в конце концов, ему будет уже 74, а работа президента США — одна из самых трудоемких в мире, чего бывший бизнесмен, как говорят в Вашингтоне, вовсе не ожидал, до — Трамп идет и почти неизбежно выигрывает. Я провела свой мини-опрос: первый вариант практически все отмели, последний поддержало меньшинство, две трети уверены, что кандидат, способный победить действующего президента США обязательно найдется. Потому как издержки второго срока Трампа — слишком велики. И для США, и для мира.

Четвертая власть

Недавно в своем твиттере — главном способе коммуникации американского президента с народом и миром — Дональд Трамп назвал американские СМИ — «врагами народа». По-русски это звучит ужасно, отсылая к террору сталинских времен, но и по-английски не здорово, обидно.

Я спросила Питера Бейкера, каково ему работать в Белом доме при таком отношении президента и к его газете, The New York Times, и к журналистам вообще. Питер скорее грустно улыбнулся — кому же нравятся такие эпитеты в адрес профессии, посетовал, что традиционные брифинги для прессы почти ушли из расписания Белого дома — их теперь проводит сам президент, что не позволяет выяснить многие важные детали тех или иных решений администрации, и заметил: «Быть противником власти — любой, вне зависимости от партийной принадлежности — именно такая роль отведена СМИ в политической системе США. Это не всегда комфортно, часто даже — весьма не комфортно, но без этого демократии в Америки не может быть».