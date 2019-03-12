Богатые в России богатеют, а остальные?

Олег Вьюгин.

NT

Согласно докладу The Wealth Report консалтинговой компании Knight Frank, в 2018 году Россия показала самые высокие в мире темпы роста числа людей с состоянием не менее $30 млн. Параллельно с этим, по сообщению Forbes, совокупное состояние восьми богатейших людей России за 2018 году возросло больше чем на $20 млрд.спросил профессора Высшей школы экономики, в прошлом зампреда Центрального банка РФ Олега Вьюгина, как это согласуется с тем, что реально располагаемые доходы населения страны падают уже пятый год подряд, а экономика практически не растет?

Не стоит связывать наличие состоятельных людей и увеличение их числа с экономическим подъёмом. Один из факторов, который может на это (рост числа миллионров — NT.) влиять – перевод капиталов в Россию, вызванный законами о деофшоризации и тем, что крупных российских предпринимателей из мировой экономики понемногу выдавливают, через санкции и тому подобные меры. То есть, это может быть чисто статистическим эффектом.

Когда совокупное богатство не растёт, а состояние богатых увеличивается, значит, остальные, то есть средний класс и люди с низкими доходами, становятся ещё беднее

Вторая возможная причина состоит в том, что такие капиталы связаны с владением производственными активами и недвижимостью. Видимо, капитализация определённых компаний растёт, несмотря на то, что экономика в целом стагнирует, и это отражается на соответствующих показателях. Крупные предприятия в России продолжают существовать и даже развиваться. Это, правда, не приводит к экономическому росту, что, в свою очередь, свидетельствует о серьёзном и растущем расслоении общества по доходам. Когда совокупное богатство не растёт, а состояние богатых увеличивается, значит, остальные, то есть средний класс и люди с низкими доходами, становятся ещё беднее.

В условиях отсутствия экономического роста происходит перераспределение доходов в пользу владельцев активов. Процветает крупный бизнес. Это либо старые компании, связанные ещё с приобретением активов во времена приватизации, которые так и будут существовать вечно, либо бизнесы, имеющие административную и политическую поддержку. А мелкие и средние предприятия, которые во многих странах являются двигателями экономического роста, сокращаются. Этот процесс может продолжаться без проблем ещё достаточно долго, и сам по себе по себе он ничем не чреват. Но понятно, что такая ситуация не способствует экономическому росту.

