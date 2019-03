Бизнес голосует ногами против Брекзита

Иностранный бизнес начал покидать Великобританию на фоне отсутствия ясности с условиями выхода страны из состава Евросоюза 29 марта, с возможным переносом времени выхода и перспективой выхода без заключения договора с ЕС как такового.

Ernst & Young выпустила доклад, в котором говорится, что после голосования за выход из состава Евросоюза в июне 2016 года мировые финансовые компании вывели из Соединенного Королевства активы по меньшей мере на сумму в $1 триллион в другие страны ЕС

Финансовые институты

Как и предсказывали эксперты, первыми потянулись в другие страны крупные инвестиционные банки и компании, а также производители автомобилей. Все спешат уйти, чтобы не попасть под повышение тарифов в случае выхода из Единого рынка и перехода на торговлю по правилам WTO, Всемирной торговой организации.

Два месяца назад британская аудиторская компания компания Эрнст энд Янг (Ernst & Young, EY) выпустила доклад, в котором говорилось, что после голосования за выход из состава Евросоюза в июне 2016 года мировые финансовые компании вывели из Соединенного Королевства активы по меньшей мере на сумму в $1 триллион в другие страны ЕС, создавая там штаб-квартиры взамен лондонских. Это примерно 10% от всех средств банковского сектора Великобритании: комментируя эти цифры, глава финансовой службы EY Омар Али сказал, что речь идет пока только о тех цифрах, которые были объявлены публично.

Дублин, Люксембург, Франкфурт и Париж стали основными направлениями, куда переселяются финансисты, о переводе штаб-квартир из Лондона, который много десятилетий был мировой финансовой столицей, объявили крупнейшие компании – Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Citi. Aviva – вторая по величине британская страховая компания – заявила о намерении из-за Брекзита вывести активы на £9 млрд в Ирландию. В финансовых службах Британии работает около 2,2 миллиона человек, они производят около 12,5% ВВП страны и приносит в госбюджет около £72 миллиардов ($100 миллиардов) налоговых сборов.

Кровавая баня на автозаводах

Вслед за финансистами снялись с места и производители автотранспорта – отрасли, переживающей трудные времена в связи с массовым отказом потребителей от дизельного транспорта и переходом на электромобили. Сначала Ниссан заявил о решении отказаться от производства в Англии компактного кроссовера X-Trail на самом крупном британском заводе в Сандерлэнде, за ней последовала Хонда, которая объявила о переводе своего головного завода из английского Свиндона – единственного производителя автомобилей этой марки в Европе, — в Японию. Это произошло после того, как Япония подписала с Евросоюзом соглашение о нулевых тарифах на импорт новых автомобилей. Еще ранее Форд также заявил о намерении существенно снизить объемы производства на своих европейских предприятиях, в том числе на двух, расположенных в Британии. Наконец, на прошлой неделе еще два автомобильных гиганта —BMW и Тойота — заявили одновременно, что выход из Евросоюза без Договора об условиях поставит их британские производства в очень трудное положение. Представитель BMW Питер Шварцебауэр (Peter Schwarzenbauer) сказал, что производство автомобиля Mini, расположенное неподалеку от Оксфорда, окажется «в большой опасности», и позже было объявлено о планах компании перевести его в Австрию. Глава европейского отделения Тойоты Йохан ван Зил (Johan van Zyl ) заявил, что компания считает теперь рискованными инвестиции в производство «Короллы» на заводе в английском городе Дерби. Ягуар-Лэндровер перевел свой британский завод на трехдневную рабочую неделю.

Конечно, происходящую в автомобильной отрасли «кровавую баню» (именно такое выражение использовал в беседе с журналистами глава концерна Астон Мартин Энди Палмер (Andy Palmer) провоцирует кризис в самой отрасли, который лишь усугубляется и отложенным покупательским спросом в связи с неясностью того, что будет в Британии, и с сильным замедлением экономики в основных странах ЕС – Германии и Франции. Получается замкнутый круг. Сам Астон Мартин, который является британской маркой, кстати, принял решение оставить производство в Соединенном Королевстве.

Крупнейшие сети супермаркетов предупредили правительство, что не смогут гарантировать беспрерывное снабжение страны продуктами. Согласно последнему опросу, каждый десятый посетитель супермаркета уже начал запасать у себя дома консервированные продукты

Бизнес требует определенности

Однако и производители из других отраслей начали покидать страну. Осенью прошлого года производитель японской электроники Панасоник (Panasonic) заявил о передислокации в Нидерланды. Компания Дайсон (Dyson), производитель известной марки пылесосов и неофит на рынке электромобилей, заявила о переводе своей штаб-квартиры в Сингапур, хотя ее основатель Джеймс Дайсон (James Dyson) в 2016 году активно агитировал граждан за выход из состава Евросоюза.

Представители пищевой промышленности заявли о прекращении сотрудничества с британскими властями в случае «катастрофически рискованного» выхода из Евросоюза без Договора об условиях выхода. Главы более, чем 30 ассоциаций, включающих крупнейшие в стране Food and Drink Federation, National Farmers’ Union, the Federation of Bakers, the Potato Processors Association и National Association of Cider Manufacturers подписали коллективное письмо, где говорится, что они отказываются обсуждать с правительством какие-либо планы и перспективы кроме тех, которые относятся к вопросам Брекзита, и требуют покончить с неопределенностью условий выхода из ЕС. Это останавливает все переговоры внутри страны по поводу уменьшения использования пластика в пищевой промышленности, возврата депозитов и прочие, которые были уже близки к завершению. Крупнейшие сети супермаркетов, главы которых также подписали этот документ, предупредили правительство о том, что не смогут гарантировать беспрерывное снабжение страны продуктами. Впрочем, многие покупатели уже поняли эту угрозу: по вышедшему на прошедшей неделе опросу, каждый десятый посетитель супермаркетов уже начал запасать у себя дома консервированные продукты.

12 марта Терезу Мэй ожидает очередное разгромное поражение в парламенте, когда он будет голосовать за предложенный ею обновленный Договор об условиях выхода. Если так и произойдет, то дальше остаются два реалистических пути – выход без заключения Договора, который бизнес считает катастрофическим для экономики, или продление «переходного периода», что также не даст бизнесу никакой определенности.

Неделю назад три ключевых министра Терезы Мэй опубликовали совместное заявление с призывом отложить выход из ЕС до заключения приемлимого для сторон Договора о его условиях, иначе Соединенное Королевство ждет экономический коллапс и возможный распад страны. В воскресенье 10 марта газета «Санди Таймс» сообщила со ссылкой на свои источники, что время Терезы Мэй на посту премьер-министра истекает, и ее до июня сменит какой-нибудь «тяжеловес» из партии консерваторов, энергично выступавший за Брекзит во время кампании по проведению референдума.