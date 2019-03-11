Эшелонные аргументы

Александр Гольц.

Помните смешной эпизод из фильма «Забытая мелодия для флейты», когда чиновник отправляет женский хор, поющий «И дни, и ночи помни обо мне», в бесконечное никак не кончающееся путешествие по бескрайнему СССР. В этом была перестроечная издевка над пропагандистскими акциями «совка».

И вот сейчас в XXI, простите за выражение, веке военное ведомство устроило нечто подобное. 23 февраля из Москвы по России отправился литерный агитпоезд особого назначения, состоящий из 20 вагонов и открытых платформ. Называется он «Сирийский перелом». Подведомственному населению решили показать конкретные результаты длящейся уже четыре года и обошедшейся в десятки, если не сотни миллиардов рублей, военной операции в Сирии. На открытых платформах спецпоезда установлены некие военные «трофеи» – советский танк Т-55, бронированные американские машины, пресловутый «джихад-мобиль», который, по версии кураторов экспозиции управлялся смертником и был доверху напичкан взрывчаткой. А еще демонстрируется машина для ускоренного рытья подземных тоннелей китайского производства. В крытых вагонах – тематические экспозиции, где представлены образцы стрелкового оружия, захваченного у террористов, по большей степени, как вы понимаете, западного производства (на то, что проклятые террористы почти поголовно вооружены «калашниковыми», организаторы экспозиции внимания не обращают), а также мин и взрывных устройств. Демонстрируются также мечи с каплями засохшей крови на лезвии. Подлинная жемчужина коллекции – оборудование для подпольного производства отравляющих веществ. Там показывают простейший реактор для синтеза ядов. Ведь по российской версии, именно террористы, а вовсе не асадовские генералы организуют химические атаки против мирного населения. Нельзя исключать, что пытливые подростки почерпнут на выставке немало знаний о производстве химоружия в домашних условиях.

Однако работа спецэшелона не ограничится лишь демонстрацией трофеев. По словам начальника отдела организации военно-музейной и библиотечной работы в войсках Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации полковника Дмитрия Серобабы, «на перронах станций будут организованы выступления культурно-художественных бригад, сформированных из числа работников центральных учреждений культуры Минобороны России, а также военных оркестров, ансамблей песни и пляски военных округов, концертных групп наших армейских и флотских Домов офицеров и клубов». Как видим, шуточный эпизод старого фильма воплощается до деталей. В Главном военно-политическом управлении Вооружённых сил сообщили, что «детальные сценарные планы военно-патриотических мероприятий для каждой железнодорожной станции, на которой сделает остановку спецпоезд, уже составлены». Более того на сайте Минобороны появился интерактивный раздел, который будет отмечать каждую их 61 остановок агитпоезда. Путь у него долгий – от Москвы до Владивостока, от Мурманска до Севастополя. Он займет 75 суток, поезд проедет свыше 28,5 тысячи километров. По причине отсутствия железнодорожного сообщения с Крымом спецэшелон доставили в Керчь морем, откуда он покатил в «город русских моряков» в сопровождении боевых вертолетов «Аллигатор». Сейчас он движется по Поволжью, а оттуда направится в Сибирь и Дальний Восток. В Москву он вернется под 9 мая.

Подлинная жемчужина коллекции – оборудование для подпольного производства отравляющих веществ. Там показывают простейший реактор для синтеза ядов. Ведь по российской версии, именно террористы, а вовсе не асадовские генералы организуют химические атаки против мирного населения

Поезд летит в агитпроп

В минобороны уже отчитались, что только на первом этапе пути выставку посетили более 100 тысяч человек. Что неудивительно – в каждом из посещенных городов в достатке воинских частей и военных училищ. Кроме посещения выставки граждане могли отведать каши с мясом из полевых кухонь, запастись сувенирной продукцией в лавке «Военторга», включенной в эшелон. А также вдохновившиеся героической профессией могут познакомиться с условиями контракта на военную службу в передвижном вербовочном пункте.

Все вышеизложенное в общем не нуждается в комментариях. Настолько разит от всего этого густым духом советской пропаганды эпохи глубокого застоя. Впрочем, удивляться не стоит. Полгода назад для ведения идеологической работы в войсках было учреждено Главное военно-политическое управление Вооруженных сил РФ. Возглавивший его генерал-полковник Андрей Картаполов буквально в первые дни пребывания в должности заявил, что намерен использовать «все лучшее» из идеологической работы советских политорганов. При этом ни тогда, ни теперь было непонятно, а что за «политику» предполагается внедрять в широкие солдатские массы. Ведь Конституция страны пока что прямо и недвусмысленно отвергает наличие государственной идеологии. Ничуть не смущаясь этим обстоятельством, Картаполов заявил, что под его руководством может быть разработана идеология не только для армии, но и для всей страны. В основе ее, само собой «патриотизм» в его главпуровской интерпретации. «Наша идеология должна основываться, во-первых, на истории Родины и своего народа, во-вторых, на исторических и культурных традициях», — утверждает Картаполов.

За царя, Отечество и «ясли Господни»

При этом следует заметить, что не все пошло, как планировалось. Так, например, до сих пор не появилось Положение об армейских политорганах и самом ГВПУ. Что указывает на серьезную бюрократическую борьбу относительно того, какие структуры будут включены в управление. Похоже, что как раз сейчас новому ГлаВПУру настала время заявить о себе громкой акцией. И что может быть лучше этом случае, чем организация военного триумфа. Однако, как видим, содержание в полном соответствии с диалектикой потребовало адекватной формы и ничего, кроме более креативного, чем агитпроезд военным политработникам на ум не пришло.

Согласно официальной версии Россия не принимала участия в наземных операциях. Откуда же, спрашивается, трофеи? Если вражеская техника, включая китайскую машину для рытья тоннелей, была уничтожена с воздуха, то следует признать, что она выглядит на редкость сохранной

Надо сказать, за три с лишним года российское начальство приводило разные объяснения того, почему Россия ввязалась в гражданскую войну в одной из ближневосточных стран. Объяснения были и геополитические: встаем, мол, с колен, возвращаем статус великой державы, ликвидируем монополию пиндосов на вмешательство по всему миру. Были объяснения антитеррористические: воюем, мол, подальше от российских границ с этим общемировым злом, при этом стараемся побольше убивать злодеев, приехавших в Сирию из России и СНГ. Почти после каждой бомбежки врага пресс-служба российского Минобороны на голубом глазу сообщала точное количество террористов, приехавших из России и уничтоженных нашими ВКС в Сирии. Наконец, выдвигались и, мягко говоря, вполне экзотические объяснения российского участия этой войне. Тот же начальник нового ГлавПура генерал Картаполов сразу же после назначения на должность заявил, что в Сирии происходит ни что иное, как продолжение войны «за ясли Господни». И в каждом из этих объяснений были очевидные дыры. Ну, почему спрашивается не начать поднятие с колен с улучшения жизни граждан в собственной стране? Почему не допустить, что в результате столь успешной антитеррористической операции оставшиеся в живых боевики обязательно вернутся в нашу страну, преисполненные жаждой мести?

Экспозиция ответа на эти вопросы не дает. При этом она ставит новые. Согласно официальной версии Россия не принимала участия в наземных операциях. Откуда же, спрашивается, трофеи? Если вражеская техника, включая китайскую машину для рытья тоннелей, была уничтожена с воздуха, то следует признать, что она выглядит на редкость сохранной. Если с россиянами поделились благодарные сирийцы, то так об этом и следует сказать. Или выставка намеренно намекает, что российское участие в сирийской войне было куда шире, чем это признается официально.

Особый разговор о танке Т-55. Организаторы экспозиции решительно отрицают, что это, так сказать, трофей «второй свежести» - сначала террористы захватили его у сирийской армии, а потом у них танк отбили. Согласно официальной версии - танк из Грузии. Кураторы экспозиции старательно намекают, что Тбилиси снабжал террористов. Но это надо доказывать, чего не делается.

Еще хуже, что вся эта затея, судя по всему, должна по плану кураторов вызвать в памяти устроенную в 1943 в Парке культуры выставку немецкого трофейного оружия. Организаторы «Сирийского перелома» изо всех сил пытаются продемонстрировать некую связь между своими мероприятиями и Великой Отечественной войной, демонстрируя отсутствие малейшего такта. Одно дело, когда демонстрировались свидетельства побед над сильным врагом, еще не изгнанным из России. И совсем другое, когда показывают «трофеи», полученные в чужой стране незнамо как.