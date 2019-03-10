Основным организатором мититнга в защиту Рунета, прошедшего в воскресенье на проспекте Сахарова, через несколько дней после окончательного одобрения Госдумой «пакета Клишаса» (закон о штрафах и блокировках за оскорбления власти и фэйк-ньюс еще должен одобрить Совфед, на очереди – законопроект «о суверенном интернете») стала Либертарианская партия России. Еще до начала митинга полиция изъяла у организаторов некоторые баннеры. Но это не помешало им активно рекламировать митинг через соцсети.

На митинг позвал россиян и Telegram, которого уже год пытается заблокировать Роскомнадзор. В не имевшем подобных прецедентов в России призыве социальной сети говорилось: «Митинг проводится в ответ на принимаемый закон об изоляции российского интернета, цель которого – введение в России тотальной цензуры. Потратив миллиарды рублей, власти планируют отрезать Россию от остального мира, после чего смогут заблокировать зарубежные социальные сети и мессенджеры».

На митинг люди шли со всех сторон площади Трех вокзалов. Участники тонкими струйками собирались около рамок, где их встречали правоохранители. Возле полиции дежурила и группа движения SERB. Известная своими провокационными акциями против оппозиции, она и сегодня оппонировала митингующим. На плакате провластных активистов говорилось, что они поддерживают цензуру, а всем несогласным предлагалось вступить с ними в дискуссию. И действительно вокруг их «пикета» шли нескончаемые словесные баталии.

Другая битва разворачивалась уже на пространстве после рамок. Собравшиеся бились за право предстать перед фотографами и операторами. Позируя перед объективами, они не забывали и высказывать свои идеи о блокировках: «Технически сломать интернет у Них получится. Но только как же это мы можем допустить?»







Основной темой всех плакатов была атака властей на свободу Рунета: «Запрещаем запрещать!», «Запрещаешь – плохо кончишь!» и т.п. Один из митингующих держал пародийную деревянную икону с изображением создателя Telegram Павла Дурова. Он рассказал NT, что с этим плакатом приехал из Санкт-Петербурга. «Говорили мне, что за такое изделие и посадить могут. Но именно с ним я уже ходил на демонстрации в родном городе! Вот сейчас хочу москвичей поддержать». Другая участница митинга вышла с плакатом на иврите. На ватмане был начертан призыв стремиться к любви. Свой выбор языка для выражения позиции она объяснила происхождением, подчеркнув, что не думала о возможных обвинениях медиа в том, что на митинг пришла «пятая колонна».

И как бы продолжая эту тему на митинге заиграла известная молодежная песня со слоганом «Internet is for porn». В основном звучали молодежные популярные песни на английском языке. Некоторые из митингующих подпевали фонограмме и танцевали, дожидаясь начала выступлений на сцене. Большинство демонстрантов составляли школьники и студенты, то есть пользователи соцсетей, хотя были и люди других возрастов, возмущенные атакой на Рунет.

Светов призывал участников верить в себя и учиться активно протестовать против запретительной политики властей при любой возможности. Он обвинил создателей законов об изоляции интернета в русофобии и неуважении к России

Около самой сцены стояли люди с флагами. Преобладала символика Либертарианской партии. Также пришли коммунисты и анархисты. В основном это были молодые люди, скандирующие лозунги про свободу. NT юные коммунисты пояснили, что не хотят развития Рунета в сторону коммунистического Китая. «А в Китае разве коммунизм? Вот-вот. Их система вовсе не идеальна. Поэтому мы тоже боремся за свободу коммуникации».

Обсуждали некоторые из них и Алексея Навального. «Леха не придет. Его вроде жена не отпустила», – комментировал ситуацию один из демонстрантов. «Да нет, он тут, просто его не видно», – примиряюще заявлял другой митингующий.

Алексей Навальный и его активисты призывали всех выйти, но людей с флагами его партии среди собравшихся не наблюдалось. Зато были соратники Дмитрия Гудкова из «Партия перемен, а так же небольшие группы активистов из «Яблока», «Солидарности» и «Парнаса».

В самом центре территории митинга дружно маршировали националисты, выкрикивая лозунг «Русские достойны свободы».

Из выступавших восторженнее всего митингующие приветствовали лидера либертарианцев Михаила Светова. Он призывал участников верить в себя и учиться активно протестовать против запретительной политики властей при любой возможности. Спикер обвинил создателей законов об изоляции интернета в русофобии и неуважении к России. Когда на сцене появилась группа IC3PEAK, молодежь просто взревела от удовольствия. Музыкантам охотно вторили, подпевая «Пусть все горит».

После окончания официальной части митинга люди продолжили «гореть» в своем ритме и стиле. Причем делали они этой вразнобой — одна группа орала «Вернем Россию себе», другая «Вернем себе Россию». После того как ушел со сцены последний выступающий, вновь заиграла музыка и продолжились танцы. Некоторые играли на гитарах на выходе из рамок.

По данным «Белого счетчика» всего собралось более 15 тысяч человек, полиция насчитала в два раза меньше. «Несмотря на противодействие, митинг стал одним из самых массовых в России за последние 7 лет. Спасибо всем участникам – для команды Telegram это знак того, что нам стоит продолжать цифровое сопротивление», – отметил Павел Дуров в своем телеграмм-канале.

Аналогичные митинги прошли в Хабаровске и Воронеже.