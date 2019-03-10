Основным организатором мититнга в защиту Рунета, прошедшего в воскресенье на проспекте Сахарова, через несколько дней после окончательного одобрения Госдумой «пакета Клишаса» (закон о штрафах и блокировках за оскорбления власти и фэйк-ньюс еще должен одобрить Совфед, на очереди – законопроект «о суверенном интернете») стала Либертарианская партия России. Еще до начала митинга полиция изъяла у организаторов некоторые баннеры. Но это не помешало им активно рекламировать митинг через соцсети.
На митинг люди шли со всех сторон площади Трех вокзалов. Участники тонкими струйками собирались около рамок, где их встречали правоохранители. Возле полиции дежурила и группа движения SERB. Известная своими провокационными акциями против оппозиции, она и сегодня оппонировала митингующим. На плакате провластных активистов говорилось, что они поддерживают цензуру, а всем несогласным предлагалось вступить с ними в дискуссию. И действительно вокруг их «пикета» шли нескончаемые словесные баталии.
Другая битва разворачивалась уже на пространстве после рамок. Собравшиеся бились за право предстать перед фотографами и операторами. Позируя перед объективами, они не забывали и высказывать свои идеи о блокировках: «Технически сломать интернет у Них получится. Но только как же это мы можем допустить?»
Основной темой всех плакатов была атака властей на свободу Рунета: «Запрещаем запрещать!», «Запрещаешь – плохо кончишь!» и т.п. Один из митингующих держал пародийную деревянную икону с изображением создателя Telegram Павла Дурова. Он рассказал NT, что с этим плакатом приехал из Санкт-Петербурга. «Говорили мне, что за такое изделие и посадить могут. Но именно с ним я уже ходил на демонстрации в родном городе! Вот сейчас хочу москвичей поддержать». Другая участница митинга вышла с плакатом на иврите. На ватмане был начертан призыв стремиться к любви. Свой выбор языка для выражения позиции она объяснила происхождением, подчеркнув, что не думала о возможных обвинениях медиа в том, что на митинг пришла «пятая колонна».
И как бы продолжая эту тему на митинге заиграла известная молодежная песня со слоганом «Internet is for porn». В основном звучали молодежные популярные песни на английском языке. Некоторые из митингующих подпевали фонограмме и танцевали, дожидаясь начала выступлений на сцене. Большинство демонстрантов составляли школьники и студенты, то есть пользователи соцсетей, хотя были и люди других возрастов, возмущенные атакой на Рунет.
Светов призывал участников верить в себя и учиться активно протестовать против запретительной политики властей при любой возможности. Он обвинил создателей законов об изоляции интернета в русофобии и неуважении к России
Около самой сцены стояли люди с флагами. Преобладала символика Либертарианской партии. Также пришли коммунисты и анархисты. В основном это были молодые люди, скандирующие лозунги про свободу. NT юные коммунисты пояснили, что не хотят развития Рунета в сторону коммунистического Китая. «А в Китае разве коммунизм? Вот-вот. Их система вовсе не идеальна. Поэтому мы тоже боремся за свободу коммуникации».
Обсуждали некоторые из них и Алексея Навального. «Леха не придет. Его вроде жена не отпустила», – комментировал ситуацию один из демонстрантов. «Да нет, он тут, просто его не видно», – примиряюще заявлял другой митингующий.
Алексей Навальный и его активисты призывали всех выйти, но людей с флагами его партии среди собравшихся не наблюдалось. Зато были соратники Дмитрия Гудкова из «Партия перемен, а так же небольшие группы активистов из «Яблока», «Солидарности» и «Парнаса».
В самом центре территории митинга дружно маршировали националисты, выкрикивая лозунг «Русские достойны свободы».
Из выступавших восторженнее всего митингующие приветствовали лидера либертарианцев Михаила Светова. Он призывал участников верить в себя и учиться активно протестовать против запретительной политики властей при любой возможности. Спикер обвинил создателей законов об изоляции интернета в русофобии и неуважении к России. Когда на сцене появилась группа IC3PEAK, молодежь просто взревела от удовольствия. Музыкантам охотно вторили, подпевая «Пусть все горит».
После окончания официальной части митинга люди продолжили «гореть» в своем ритме и стиле. Причем делали они этой вразнобой — одна группа орала «Вернем Россию себе», другая «Вернем себе Россию». После того как ушел со сцены последний выступающий, вновь заиграла музыка и продолжились танцы. Некоторые играли на гитарах на выходе из рамок.
По данным «Белого счетчика» всего собралось более 15 тысяч человек, полиция насчитала в два раза меньше. «Несмотря на противодействие, митинг стал одним из самых массовых в России за последние 7 лет. Спасибо всем участникам – для команды Telegram это знак того, что нам стоит продолжать цифровое сопротивление», – отметил Павел Дуров в своем телеграмм-канале.
Аналогичные митинги прошли в Хабаровске и Воронеже.