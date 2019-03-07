Вас всех поставили на счетчик

7 марта Государственная дума приняла поправки в Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Цель — противодействие так называемым фейковым новостям. Что это такое? Депутаты дали определение : "недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений и создающая угрозу для безопасности". Поняли? Мы тоже нет, но пошли дальше.

Кто будет решать, что фейк, а что - не фейк? Ответ: " Информация может иметь разную степень достоверности, поэтому определять эту степень будут Генеральный прокурор РФ и его заместители в рамках своей компетенции. В то же время их решение можно будет оспорить в суде». И далее: "Критерии опасности, вызванные фейковыми новостями, будут определяться руководством надзорного ведомства «исходя из новостной повестки и характера событий, вокруг которых могут возникать волны фейковых новостей с возможными тяжкими последствиями», — это все вы можете увидеть на соответствующем сайте Госдумы.

Расценки следующие:

"За первое распространение информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массовых беспорядков, угрозу нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения штраф может составить":



для граждан от 30 тыс. до 100 тыс. рублей;

для должностных лиц – от 60 тыс. до 200 тыс. рублей;

для юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Повторное мыслепреступление обойдется, понятно, уже дороже:



для граждан — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 300 тыс. до 600 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Наконец, в случае, если распространение фейковой информации повлекло за собой «смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, кредитных организаций, объектов энергетики или промышленности», штрафы могут составить уже:

для граждан — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей;

для должностных лиц – от 600 тыс. до 900 тыс. рублей;

для юридических лиц – от 1 млн до 1,5 млн рублей.