Close

Цукерберг: Facebook откажется от хранения данных в странах, где нарушаются права человека

07.03.2019

Компания Facebook решила отказаться от от хранения конфиденциальных пользовательских данных на территории стран, нарушающих права человека. Об этом заявил основатель Facebook Марк Цукерберг.

«Мы не будем хранить конфиденциальные данные в странах, где слабо соблюдаются права человека, такие как неприкосновенность частной жизни и свобода выражения мнений, чтобы защитить данные от несанкционированного доступа», — написал он.

Цукерберг отметил, что компания готова к тому, что это может привести к блокировке Facebook в некоторых странах.

Кроме того, он объявил о введении сквозного шифрования на всех платформах соцсети: «Я верю, что общение все больше будет смещаться в сторону частных, зашифрованных сервисов, где люди могут быть уверены: то, что они говорят друг другу, остается в безопасности. Это будущее, которое, я надеюсь, мы поможем осуществить». 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.