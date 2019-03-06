Не менее 12 млрд руб. получили политические партии и их кандидаты на выборах с 2005 по 2018 годы через некоммерческие фонды и организации. Чьи это деньги на самом деле — не известно, говорят в движении «Голос», которое создало сервис «Кошельки партий».

По закону политические партии и кандидаты на выборные должности должны раскрывать информацию о своих спонсорах. Однако в реальности информация о реальных донорах часто скрывается, а среди них оказываются иностранные лица и государственные корпорации, которым запрещено финансово поддерживать российских политиков. Многие расходы и поступления, вопреки требованиям законодательства, вообще оказываются в «тени», говорится в исследовании «Голоса».

Одним из самых распространенных способов скрыть реальных спонсоров стали пожертвования от имени некоммерческих фондов и организаций. Так, только на выборах в Госдуму России в 2016 году через такого рода структуры прошло около 800 млн руб.

Среди таких пожертвований могут оказаться деньги, имеющие криминальное происхождение. Например, в Ульяновской области Следственное управление СКР в ноябре 2016 года завершило расследование уголовного дела в отношении одного из высокопоставленных сотрудников регионального отделения «Единой России» — Алсу Балакишиевой. По версии следствия, предприниматели перечисляли в Ульяновский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития деньги за обещание победы в тендерах. За время ее управления фондом организация пожертвовала «Единой России» около 2 млн руб. на муниципальных выборах. Всего же через этот фонд за все годы было пожертвовано в пользу партии более 140 млн руб. В феврале 2017 года Алсу Балакишиеву осудили за получение взятки.

Авторы исследования отмечают, что чаще всего непрозрачную схему для сбора пожертвований использует «Единая Россия», которая в начале 2000-х годов выстроила сеть региональных общественных фондов поддержки партии. Они аккумулируют почти половину всех пожертвований юридических лиц, сделанных «Единой России». В 2015 году эти фонды были переименованы в региональные фонды сотрудничества и развития.





С 2005 года «Единая Россия» получила через 79 фондов 8,1 млрд руб. Больше всего поступило таких пожертвований через Московский городской (270 млн), Московский областной (263 млн), Нижегородский (209 млн), Алтайский (207 млн) и Свердловский (193 млн) фонды. «Фонд поддержки будущих поколений» пожертвовал 222 млн руб.

Еще не менее 1,4 млрд руб. было пожертвовано через фонды непосредственно на избирательные кампании партии, ее кандидатов и ряда самовыдвиженцев, таких как Владимир Путин и Сергей Собянин.

Зачастую такие фонды не отчитываются о своих собственных донорах не только перед избирателями, но и перед Министерством юстиции, хотя по закону обязаны это делать официально, отмечают в «Голосе».

Крупные пожертвования через такую «прокладку» получали в 2005 — 2018 годах также «Яблоко» и «Справедливая Россия», причем как на непосредственную деятельность, так и на ведение избирательных кампаний, утверждают в «Голосе».

Так, партия «Яблоко» получила значительные пожертвования от 17 общественных организаций и фондов. В общей сложности партия получила от таких структур 1,2 млрд руб. пожертвований на свою деятельность и еще 239 млн руб. — на ведение кампаний.





«Справедливая Россия» по аналогичной схеме получила с 2007 по 2017 годы от фондов и некоммерческих организаций пожертвований на 984,82 млн руб. Еще 277,7 млн поступило в избирательные фонды партии и ее кандидатов.





У других партий столь значительных пожертвований от НКО и фондов исследователи не обнаружили. Крупные перечисления для КПРФ от НКО поступили лишь от омской областной культурно-просветительской общественной организации «Интеграция» (23,7 млн) и Владимирского областного общественного движения «Справедливость и народовластие» (4,9 млн). У остальных партий такие пожертвования еще меньше.