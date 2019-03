Трамп решил лишить Индию торговых преференций

Президент США Дональд Трамп намерен положить конец торговым преференциям для Индии, которой разрешено беспошлинно поставлять в США товаров на $5,6 млрд в год. Официальные торговые представители США заявили, что отмена уступок для Индии займет не менее 60 дней после уведомления Конгресса и правительства азиатской страны, сообщает Reuters.

«Я решил сделать этот шаг, потому что Индия, поставляя свои товары на наш рынок, не предоставляет в свою очередь справедливый и разумный доступ к своим рынкам для американских товаров», — сказал Трамп в обращении к Конгрессу.

Индия является крупнейшим в мире бенефициаром Генеральной системы преференций (Generalized System of Preferences) с 1970-х годов, и прекращение ее участия в этой системе станет самой сильным ударом для южноазиатской страны с тех пор, как Трамп вступил в должность президента в 2017 году, отмечает агентство.

Сельскохозяйственные, морские и ремесленные изделия входят в число экспортных товаров Индии, которые, скорее всего, пострадают от шага США, сообщил Reuters генеральный директор Федерации экспортных организаций Индии Аджай Сахай (Ajay Sahai).

Министр торговли Ануп Вадхаван (Anup Wadhawan) заявил, что преференциальный режим торговли приносит Индии ежегодную «фактическую выгоду» всего в $190 млн, добавив, что страна не планирует ответных шагов.

Вадхаван уточнил на пресс-конференции в индийской столице, что из 3700 товаров, которые подпадают под действие Генеральной системы преференций, Индия пользуется льготами лишь на 1784 товара. Товары из стран, не входящих в систему, США облагает пошлиной от 2% и выше.

На прошлой неделе Индия отложила до 1 апреля принятие более высоких пошлин на импорт некоторых видов товаров из США в ответ на отказ администрации Трампа освободить ее от новых пошлин на сталь и алюминий.

Торговые связи с Соединенными Штатами пострадали после того, как Индия обнародовала новые правила в области электронной коммерции, ограничивающие способы ведения бизнеса гигантами розничной интернет-торговли Amazon.com Inc и Walmart Inc при поддержке Flipkart. Это произошло после того, как Нью-Дели вынудил глобальные платежные компании, такие как Mastercard Inc и Visa Inc, перенести свои данные в Индию и повысить тарифы на электронные продукты и смартфоны.

«Индия установила широкий спектр торговых барьеров, которые создают серьезные негативные последствия для торговли Соединенных Штатов», — говорится в заявлении Торгового представительства США, согласно которому Соединенные Штаты в 2017 году имели дефицит в торговле товарами и услугами с Индией в размере $27,3 млрд.

Основными экспортными индийскими товарами в Соединенные Штаты в 2017 году были детали для автомобилей, ферросплавы, ювелирные изделия из драгоценных металлов, строительный камень, изолированные кабели и провода, говорится в сообщении бизнес-группы Конфедерации индийской промышленности. В основном это «промежуточные товары», которые не производятся в США.