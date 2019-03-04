Офшорная империя «Тройка Диалог»

Первый в России инвестбанк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна получил немало наград и премий, однако наряду с основным бизнесом «Тройка» создала целую систему офшорных компаний, через счета которых за несколько лет прошло $4,5 млрд. Деньги тайно переводились самым влиятельным людям в России. В 2012 году «Тройка» была продана Сбербанку. Движения по счетам созданных ей офшоров продолжались до 2013 года. Материалы проекта по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP опубликовала «Медуза».

Сразу после окончания университета в 1992 году Рубен Варданян возглавил «Тройку», инвестиционный банк, который обслуживал интересы крупного бизнеса и финансовых корпораций. Банк уже тогда, в начале 90-х, создавался как ответственный бизнес. Для сотрудников «Тройки» выпускали специальные «Книги думающего человека», посвященные культуре, философии инвестбанка и его истории, в 1991 году была зарегистрирована первая компания «Тройка Диалог», в 1996 году — управляющая компания, в начале 2000-х открылись офисы в Нью-Йорке и Лондоне. А в офшорах, на Панаме или на Британских Виргинских островах, создавались десятки совсем других компаний, не упомянутых в брошюрах.

В работе над расследованием авторы использовали данные о банковских проводках компаний, которые имели счета в литовском банке Ukio. В нем обслуживались счета как минимум 30 компаний, связанных с «Тройкой».

«Тройка» создала целую экосистему, состоящую как минимум из 76 взаимосвязанных офшорных фирм. Часть из них открыла счета в литовском банке Ukio, оформленные на подставных лиц. Журналисты из OCCRP нашли этих людей — они живут очень бедно и понятия не имеют о том, какие деньги проходили по «их счетам».

Инвестбанки существуют для того, чтобы привлекать деньги для развития экономики. Но офшорные фирмы, управляемые «Тройкой», занимались прямо противоположным: они получали миллионы долларов, например, от компаний, которые выводили деньги из страны, используя криминальные схемы. А среди конечных получателей этих средств журналисты OCCRP обнаружили несколько топ-менеджеров компаний с госучастием, а также родственников и друзей высокопоставленных российских чиновников.

Откуда деньги

«Тройка» получала деньги самых разных структур. Не все они занимались сомнительными операциями, но среди них попадались и такие, которые были замечены в крупных аферах, а также в российских и зарубежных уголовных делах.

1. Дело Магнитского

Компании, которые фигурировали в «деле Магнитского» о краже из бюджета 5,4 млрд рублей под видом возмещения налога на прибыль для бывших компаний инвестфонда Hermitage Capital, перевели $130 млн на подконтрольные «Тройке» офшорные счета. Сотрудник фонда юрист Сергей Магнитский сообщил о мошенничестве в правоохранительные органы, затем был арестован и погиб в СИЗО.

2. Дело аэропорта Шереметьево

На счета офшорной экосистемы от компаний, замешанных в выводе денег из аэропорта «Шереметьево», поступило более $27 млн. Государственная компания-монополист, заправляющая самолеты в аэропорту, покупала керосин через цепочку посредников, из-за чего итоговая цена увеличивалась до 40%, а государство недополучило больше миллиарда рублей налогов. Деньги выводили через цепочку зарубежных компаний.

3. Дело перестраховщиков

В 2008–2009 годах на офшорные счета «Тройки» поступило более $17,5 млн от структур, фигурировавших сразу в нескольких уголовных делах. Их возбудило следственное управление ГУВД Москвы против страховых компаний за уклонение от уплаты налогов. Все они пользовались услугами одного человека — Сергея Тихомирова, который за комиссию занимался «транзитом» и «обналом». Речь идет более чем о 700 млн рублей недоплаченных налогов. Это только те дела, которые дошли до суда. Через счета 220 созданных Тихомировым фирм-однодневок за несколько лет из России вывели около 50 млрд рублей.

Говорить о том, что компании «Тройки» получали украденные из бюджета деньги или напрямую взаимодействовали с криминальными группировками, нельзя, отмечается в расследовании. Во всех перечисленных выше делах речь шла о фирмах, через которые отмываются преступные деньги. Эти «прачечные» работали по принципу трубы, где смешивались разные потоки. А преступники, контролирующие эти «трубы», нередко предоставляли свои услуги обычным бизнесменам, которые хотят незаметно вывести свои деньги из страны или уйти от налогов.

Существует целая система по отмыванию денег, в OCCRP эту систему назвали ландроматом, в переводе с английского — «прачечная». Человек перечисляет «грязные» деньги на счет компании-однодневки по фиктивному контракту. Дальше эти деньги сотни раз перемещают между банковскими счетами сотен фирм-призраков под разными предлогами. В конце концов деньги окажутся на счетах тех же самых людей, которые их отправляли, но уже в офшорных юрисдикциях. После этого отделить «грязные» деньги от «чистых» крайне трудно. Услугами одних и тех же «денежных труб» могут пользоваться и преступники, и простые бизнесмены, которые хотят уйти от налогов. Именно по такой схеме и действовала офшорная вселенная «Тройки». Поскольку большинство получателей денег из «Тройки» тоже скрывались в офшорах, всех их установить невозможно. Но некоторых важных людей все же обнаружить удалось.

Получатели офшорных миллионов

1.Сергей Ролдугин

В 2007–2010 годах компании, связанные с другом Владимира Путина виолончелистом Сергеем Ролдугиным, который вплоть до 2015 года владел офшорными компаниями с оборотом в несколько миллиардов долларов, получили от «Тройки» $69 млн. Фирмы музыканта могли получать деньги буквально из воздуха: компания Ролдугина заключала договор на покупку акций «Роснефти», продавец его не выполнял, за срыв договора фирма получала компенсацию в сотни тысяч долларов.

По этой схеме меньше чем за месяц компания из офшорной системы «Тройки» (Dino Capital) заплатила компании Ролдугина (International Media Overseas) $5,8 млн неустойки. Журналисты OCCRP нашли еще несколько подобных контрактов, заключенных между офшорной структурой Ролдугина и фирмой «Тройки», по которым офшор музыканта получил еще почти $6 млн. Структуры Ролдугина также заключали с фирмами офшорной «Тройки» стандартные договоры купли-продажи акций «Роснефти». По этим документам получается, что Ролдугин владел пакетом акций общей стоимостью $92 млн.

2. Родственница самарского губернатора

В 2008–2009 годах 80-летняя гражданка России Анна Курепина получила почти €15 млн в кредит под 5% годовых от компании из офшорной системы «Тройки». Около €11 млн пенсионерка потратила на покупку земли недалеко от Барселоны на побережье Коста-Брава. По условиям займа Курепина должна была вернуть деньги до апреля 2019 года. В 2013 году банковские счета компаний, выдавших кредит, закрылись, деньги от Курепиной возвращены не были.

По данным OCCRP, Анна Курепина была прописана в Москве в одной квартире с Владимиром Артяковым, который с 2007 по 2012 год работал губернатором Самарской области. Через несколько лет купленная пенсионеркой вилла в Испании перешла в собственность сына бывшего губернатора Дмитрия Артякова и его супруги.

«Кредиты — очень удобная вещь, — комментирует финансист Андрей Мовчан. — Это еще один удобный способ подарить деньги. Если пенсионер получает кредит в €15 млн без залога на длительный срок, конечно, это выглядит очень подозрительно. Хотя нельзя забывать про свободу договора: захотел подарить кому-то 400 млн рублей — пожалуйста».

3. Менеджеры РАО ЕЭС и ближний круг Рубена Варданяна

Основные платежи связаны с самим Рубеном Варданяном, его семьей и ближним кругом — крупными бизнесменами и политиками. Яхты, обучение детей в британских школах, свадьбы на Капри — все эти расходы оплачивались с офшорных счетов.

Иногда сделки, в которых участвовали офшорные фирмы «Тройки», затрагивали интересы всего российского общества. Например, в разгар реформы РАО ЕЭС в 2004–2008 годах через офшорное облако «Тройки» оплачивалась покупка так называемых энергетических неликвидов — то есть сравнительно небольших активов, которые остались от гигантской энергетической империи CССР, например ремонтные компании или непрофильный телекоммуникационный бизнес. Активы, впрочем, были небольшими только по меркам РАО ЕЭС, из них вырастали многомиллиардные частные холдинги, которые спустя несколько лет оказались в руках топ-менеджеров РАО ЕЭС.

«Тройка Диалог» была финансовым советником РАО ЕЭС. Бывший чиновник, с которым говорили журналисты OCCRP, подтверждает, что энергетические топ-менеджеры того времени при приватизации получили не какие-то доли процента, а целые куски энергетического бизнеса — и в итоге стали миллиардерами. Впрочем, тогда для этого не существовало законодательных ограничений, уверяет источник.

История на миллион долларов: как работают офшорные платежи

Шаг 1. Деньги уходят из России

24 октября 2008 года российская компания «СПК» перечислила почти $2 млн в адрес уругвайской компании South American Reinsurance, которая открыла счет в литовском банке. В назначении платежа указано, что это «премия по соглашению». Директор «СПК» Геннадий Тихомиров рассказывал, что занял эту должность по просьбе Сергея Тихомирова — того самого специалиста по «транзиту и обналу». По словам директора, организация была фиктивная: из сотрудников был только генеральный директор, а заработная плата не выплачивалась.

Шаг 2. Деньги попадают в экосистему Рубена Варданяна

В тот же день, 24 октября 2008 года, со счета South American Reinsurance $500 тысяч ушли на счет компании Kentway. На счету Kentway эти 500 тысяч пролежали без движения три дня, а 27 октября к ним добавились еще $209 тысяч от South American Reinsurance. В тот же день эти деньги ушли на счет компании Quantus Division в качестве выплаты по кредитному договору. Банковским счетом этой компании также управляли люди из «Тройки Диалог». В переписке с банком представители Quantus утверждали, что компания с миллиардными оборотами занимается торговлей потребительскими товарами и принадлежит Лилит Саргсян. В действительности Лилит Саргсян владеет небольшой парикмахерской на Большой Академической улице, у нее даже нет кассового аппарата.

Шаг 3. Деньги тратятся

В течение следующих 20 дней деньги со счетов Quantus небольшими суммами расходились по разным счетам офшорных компаний «Тройки». Это история только одного миллиона долларов; всего OCCRP насчитал 41 прямой платеж от South American Reinsurance в адрес компаний, связанных с «Тройкой Диалог», на общую сумму в $17,5 млн. В действительности таких платежей могло быть еще больше.

«Я не ангел, но оправдываться нам не в чем»

Рубен Варданян не отрицал, что «Тройка Диалог» использовала для ведения бизнеса иностранные компании, у которых были счета в разных банках, в том числе в литовском Ukio. По его словам, «Тройка» сотрудничала примерно с 20 такими банками. Варданян также уверяет, что «Тройка Диалог» знала своих клиентов. Среди них не было людей, к которым на тот момент были вопросы у правоохранительных органов. Финансист отметил также, что общий оборот группы «Тройка Диалог» в те годы превышал два триллиона рублей, и он не мог знать обо всех сделках в масштабах компании.

Комментировать дела клиентов «Тройки Диалог» Рубен Варданян отказался, но заявил, что его компания никогда не вела дел с виолончелистом Сергеем Ролдугиным. По предположению Варданяна, «Тройка» могла исполнить поручение другого клиента по переводу денег на счета компаний музыканта. Варданян не смог вспомнить про кредит для 80-летней родственницы губернатора Самарской области.

«Поймите, я не ангел, — заявил Варданян. — В России у тебя есть три пути: быть революционером, уехать из страны или быть конформистом. Так вот я — конформист. Но у меня есть свои внутренние ограничители: я не участвовал в залоговых аукционах, не работал с криминалом, не состою в тех или иных политических партиях. Именно поэтому даже в 1990-е годы я ходил без охраны. И я пытаюсь сохранить себя и свои принципы. Не стоит приписывать мне ложные мотивы «угрызения совести», тем более в отношении моих друзей и партнеров. Нам не в чем оправдываться».