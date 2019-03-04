Что лоббирует Facebook

Благодаря попавшим к ним внутренним документам Facebook, журналисты выяснили, что соцсеть пытается влиять на политиков по всему миру: бывший канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн (George Osborne) — лишь один из таких примеров. В обмен Facebook обещает «стимулы», если тот или иной политик выступит против ужесточения закона о конфиденциальности персональных данных, пишет The Guardian.

Документы, которые попали в руки журналистов изданий Observer и Computer Weekly, рассказывают о секретной операции, цель которой — распространение влияния Facebook по всему миру, в том числе в Великобритании, США, Канаде, Индии, Вьетнаме, Аргентине, Бразилии, Малайзии и всех 28 государствах ЕС. Facebook пытается влиять на политиков по всей Европе с тем, чтобы они не поддерживали чрезмерно строгие законы Общего регламента по защите данных (GDPR).

Документы показывают, что член совета директоров Facebook Шерил Кара Сандберг (Sheryl Sandberg) считает европейское законодательство о защите данных «критической» угрозой для компании. В записке, сделанной после экономического форума в Давосе в 2013 году, Сандберг описывает «битву», которую компания вела в Европе в отношении «данных и конфиденциальности», и ее усилия по отклонению «чрезмерно жестких новых законов».

Наиболее показательно, что в документах содержатся подробности «прекрасных отношений» компании с ирландским премьер-министром Эндой Кенни (Enda Kenny). Ирландия играла ключевую роль в регулировании отношений технологических компаний в Европе. В свою очередь Facebook инвестировала в Ирландию как минимум $ 1 млн и созадет в Дкблине новый кампус на 1000 рабочих мест. В записке отмечается «благодарность» Кенни за разрешение Facebook разместить свою штаб-квартиру в Дублине и указывается, что новое законодательство о защите персональных данных, которое продвигали законодатели, представляет собой «угрозу для (сохранения или создания новых) рабочих мест,а так же для инноваций и экономического роста в Европе». Далее в записке говорится, что Ирландия готова стать председателем ЕС и, следовательно, имеет «возможность влиять на решения", касающиеся директивы ЕС по защите персональных данных. Кенни предложил использовать «значительное влияние» председательства в ЕС в качестве средства воздействия на другие страны-члены ЕС в пользу Facebook, «хотя технически Ирландия должна оставаться нейтральной».

Наряду с Кенни, упоминаются десятки других политиков, сенаторов США и европейских комиссаров, на которых пытался влиять Facebook. В их числе бывший президент Индии Пранаб Мукерджи (Pranab Mukherjee), Мишель Барнье (Michel Barnier), ныне ведущий переговоры по ЕС в рамках Brexit, и бывший канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн.

Осборн при встрече с Сандберг попросил Facebook инвестировать в правительственное предприятие Tech City, утверждается в записке, и Сандберг сказала, что «рассмотрит» предложение. В обмен она попросила его стать «еще более активным в дебатах о Европейской директиве о данных и реально помочь». Встреча состоялась на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в 2013 году, когда топ-менеджеры Facebook стремились заставить политиков повлиять на планы по введению более жестких законов о конфиденциальности и защите данных в Европе.

На днях Facebook оказался в центре расследования по вопросам защиты персональных данных в США. Это произошло после того, как в прошлом месяце издание The Wall Street Journal обнаружило, что компания собирала конфиденциальные медицинские данные из приложений на смартфонах пользователей, включая сведения об их давлении, весе и овуляции.

Тем временем британские депутаты, ссылаясь на полученные из документов компании Six4Three доказательства, сделали вывод, что «Facebook хотел захватить управление настройками конфиденциальности пользователей, чтобы передавать данные некоторым разработчикам приложений, взимать с них за это высокую плату и лишить других разработчиков, таких как Six4Three, этих данных, тем самым приведя их к потере бизнеса. Кажется очевидным, что Facebook, как минимум, нарушал соглашение с Федеральной торговой комиссией», — говорится в документе.

Депутаты рекомендовали властям Великобритании провести расследование в отношении Facebook, чтобы выяснить, использует ли компания «свое доминирующее положение на рынке социальных сетей, чтобы решать, чей бизнес должен добиться успеха, а чей потерпеть неудачу».

Справка:

Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания (Facebook Inc.), владеющая ею. Была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и его друзьями. Facebook входит в пятерку наиболее посещаемых веб-сайтов мира. На июнь 2017 года аудитория Facebook составила 2 млрд пользователей. Компания Facebook Inc. является владельцем других популярных сервисов, таких как Instagram, WhatsApp. Капитализация Facebook в июле 2017 года впервые превысила $500 млрд. Она стала пятой публичной компанией в мире, преодолевшей эту отметку. Оборот Facebook в 2018 году составил $51,48 млрд, чистая прибыль ─ $22,237 млрд. В ряде стран государство принудило местных интернет-провайдеров закрыть пользователям доступ к социальной сети. Это Северная Корея, Мьянма, Китай, Иран, Куба и Туркменистан.

GDPR — в мае 2018 года Европа перешла на обновленные правила обработки персональных данных, установленные Общим регламентом по защите данных (Регламент ЕС 2016/679 от 27 апреля 2016 г. или GDPR — General Data Protection Regulation). У GDPR экстерриториальный принцип действия, он применяется ко всем компаниям, обрабатывающим персональные данные резидентов и граждан ЕС, независимо от их местонахождения. GDPR — важнейший законодательный документ, который существенно повышает уровень защиты персональных данных в ЕС и за его пределами.

Персональные данные в GDPR — это любая информация, относящаяся к идентифицированному или неидентифицируемому физическому лицу. К ней относится, в том числе имя, данные о местоположении, онлайн-идентификатор, один или несколько факторов, характерных для физической, физиологической, генетической, умственной, экономической, культурной или социальной идентичности этого физического лица. Определение широкое, даже IP адреса также могут быть персональными данными.

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