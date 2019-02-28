Мосгорсуд оставил Майкла Калви под арестом

Мосгорсуд признал законным арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Он останется под стражей до 13 апреля, передает ТАСС.Калви, партнеров Baring Vostok Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, директора по инвестициям инвестфонда Ивана Зюзина, бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора Первого коллекторского бюро Максима Владимирова обвиняют в хищении у «Восточного» 2,5 млрд руб. Они вины своей не признают. Потерпевшим по делу признан акционера банка «Восточный» Шерзод Юсупов.
Доводы следствия не позволяют сделать вывод о причастности Калви к преступлениям; обвинение следствия строится в основном на показаниях Юсупова, который был признан потерпевшим по делу уже после ареста большинства обвиняемых, указал на заседании адвокат Калви Дмитрий Клеточкин, передает РБК. Защита также указывала на экономический характер дела — тогда как, согласно УПК, обвиняемые в преступлениях в сфере предпринимательской деятельности не могут быть арестованы.
Калви заявил, что Юсупов оговорил его, «потому что фонд инициировал процесс против него в лондонском арбитражном суде».
Представители Юсупова и банка «Восточный» заявляли в суде, что Калви инкриминируется «не принятие решений о тех или иных сделках, а хищение имущества», а потому его преступление не носит экономического характера.