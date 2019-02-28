Журналист Карина Орлова о том, как Майкл Коэн изобличил Трампа в Конгрессе

Вчера перед Комитетом по надзору Палаты представителей с публичными показаниями выступил бывший юрист Дональда Трампа и бывший вице-президент The Trump Organization Майкл Коэн. В феврале 2018 года ФБР, в рамках расследования Боба Мюллера, ворвалось с обысками в офисы и дом Коэна и изъяло тысячи документов.

Десять лет проработавший на Трампа, Майкл Коэн когда-то заявлял, что готов принять на себя пулю за шефа, но вскоре после обысков он пошел на сделку с правосудием, дал бесценные показания спецпрокурору и в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюрьмы за уход от налогов, мошенничество с банками и дачу ложных показаний Конгрессу в 2017 году.

Изначально показания Коэна были назначены на начало февраля, но из-за угроз в адрес его семьи он перенес дату слушаний.

После промежуточных выборов 2018 года руководство в ключевых комитетах Палаты представителей получили демократы, в том числе и в Комитете по надзору, где выступал Коэн. Республиканцы, будучи в этом комитете в меньшинстве, еще до начала слушаний попытались их сорвать и перенести, сославшись на то, что они не получили заранее, как того требуют правила, копию вступительного заявления Коэна. Ходатайство было отклонено, и Майкл Коэн выступил с тридцатиминутной вступительной речью, а затем еще пять часов отвечал на вопросы конгрессменов.

Главное из заявлений Коэна:

Дональд Трамп заранее знал о том, что Викиликс собирается опубликовать имейлы, украденные русскими хакерами у Демпартии в 2016 году. По словам Коэна, Трампу сообщил об этом в телефонном звонке Роджер Стоун, бывший советник Трампа и тоже обвиняемый в деле Мюллера, а разговор проходил на громкой связи. Прокуратура сейчас расследует Стоуна на предмет сговора с Викиликс и/или русскими по вопросу взлома почтовых ящиков демократов и их опубликования;

Выплата $130000 Сторми Дэниелс за молчание о связи с Трампом была сделана по приказу Трампа. Коэн выплатил в сентябре 2016 года порнозвезде деньги из собственного кармана, а Трамп ему позднее их возместил, в том числе находясь в должности Президента США. Возмещение Коэну было оформлено как оплата по договору об оказании юридических услуг, но договора не было. Коэн предоставил Конгрессу копию чека от Трампа;

Дональд Трамп занижал стоимость своих активов с целью ухода от уплаты налогов и завышал их, чтобы попасть в список Forbes и получить кредиты в Deutsche Bank. Коэн предоставил Конгрессу копии финансовых документов по сделкам с Deutsche Bank;

Трамп не инструктировал Коэна напрямую сделать ложные заявления Конгрессу в 2017 году по поводу проекта строительства Башни Трампа в Москве - Коэн изначально заявлял, что переговоры с русскими прекратились в январе 2016 года, но они продолжались вплоть до избрания Трампа единым кандидатом в президенты от Республиканской партии. Тем не менее текст заявления Коэна, по его словам, редактировали юристы Трампа. "Он смотрел мне в глаза и говорил: “Майкл, нет никакого бизнеса с Россией”, - а потом выходил и лгал американскому народу, говоря то же самое. Я знал, что это был его способ сказать мне, чтобы я солгал”, - сказал Коэн;

Дональд Трамп не мог не знать заранее о готовящейся встрече с русскими в Башне Трампа в Нью-Йорке 9 июня 2016 года. Встречу организовывал сын Трампа Дон-младший, и Коэн заявил, что Трамп всегда говорил, что его сын катастрофически плох в своих суждениях и оценках, поэтому встреча такого уровня не могла состояться без ведома Трампа. Кроме того, в начале июня, когда Коэн был в кабинете Трампа, вошел Дон-младший, подошел к отцу и тихо сказал ему на ухо, что “встреча согласована”, на что Трамп ответил “хорошо”;

В разгар президентской кампании Трамп поручал Коэну запугивать и угрожать декану Фордемского университета, который окончил Трамп, что если университет опубликует оценки кандидата в президенты США, то его засудят;

Угрозы и запугивание были регулярными тактиками в Trump Organization. На вопрос конгрессвумен, был ли Коэн свидетелем того, чтобы Трамп угрожал физической расправой другим, Коэн ответил - “нет, он использовал для этого других людей”;

Боб Мюллер, возможно, расследует эпизод в отношении Трампа, о котором ранее ничего не было известно. По крайней мере, это следует из слов Коэна о том, что предметом расследования спецпрокурора являются разговоры между Трампом и Коэном уже после того, как у последнего были проведены обыски.

Майкл Коэн рассказал не только о бизнесе и делах Дональда Трампа, но и дал исчерпывающую характеристику его личности. Начал свое выступление Коэн со слов “он расист, он мошенник, он обманщик”. Проезжая мимо неблагополучных районов Чикаго, Трамп однажды сказал Коэну, что “только черные могут так жить”. В другой раз он заявил, что “чернокожие за него не проголосовали бы, потому что слишком тупые для этого”.

Президентская кампания всегда была для Трампа “маркетинговой возможностью и ничем более”. “Трамп - это человек, который избирался, чтобы сделать великим свой бренд, но не нашу страну. У него не было ни желания, ни намерения быть лидером этой страны - только продавать себя и строить свое богатство и власть”.

После избрания президентом Трамп сделался “худшей версией себя”, сказал Коэн. “Он способен вести себя по-доброму, но он не добр. Он способен совершать великодушные поступки, но он не великодушен. Он способен быть лояльным, но он в основе своей он вероломен”.

И самое главное, отвечая на вопрос, почему он решил выступить с изобличительными показаниями в Конгрессе, Коэн сказал, что тому было “несколько факторов - Хельсинки, Шарлотсвиль, ежедневное уничтожение нашей цивилизованности друг перед другом” и то, что Трамп “становится автократом”. В своем заключительном слове Майкл Коэн заявил больше - что “даже если Трамп проиграет в 2020 году”, “мирного транзита власти не будет”.

Открывая слушания, демократы настаивали на том, что Конгресс существует для того, чтобы сдерживать президента, и что именно для этого они вызвали Коэна на дачу показаний. Из шести бывших сотрудников Трампа, кому Боб Мюллер уже предъявил обвинения, пятеро пошли на сделку с правосудием, и никого из них республиканцы, пока они контролировали Палату представителей, не вызвали на слушания, блокируя любые попытки демократов это сделать.

Вчера на слушаниях республиканцы не задали Майклу Коэну ни одного вопроса о Трампе или его работе на него. Вместо этого каждый конгрессмен от Республиканской партии в комитете пытался дискредитировать лично Майкла Коэна как ненадежного свидетеля. Они или обрушивались на него с тирадами, или задавали вопросы о том, как Коэн уходил от своих налогов, но не о Трампе. Коэн - лжец и обманщик, он решальщик, он лгал Конгрессу, а “теперь мы слушаем его вступительную речь на полчаса”, он уходил от налогов, заявляли они, он десятилетиями работал на Трампа и только сейчас решил выступить против него, и наверняка ради коммерческой выгоды, на что Коэн справедливо возражал, что он отправляется в тюрьму на три года за свои деяния. Одна конгрессвумен от Республиканской партии даже потребовала от Коэна поклясться под присягой, что он никогда не получит коммерческой выгоды от вчерашнего выступления, в частности, никогда в жизни не напишет книгу. Коэн отказался от такой клятвы.

Но в итоге республиканцы в своем стремлении выгородить Трампа просто подвели к очевидному: лжец, обманщик и решальщик Майкл Коэн десять лет проработал на Дональда Трампа - бизнесмена, кандидата в президенты и президента, в качестве его личного юриста и вице-президента компании ровно потому, что Трампу, очевидно, нужен был именно такой человек, как Майкл Коэн, чтобы решать свои вопросы - с помощью лжи, мошенничества и обмана.

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