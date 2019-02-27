Госконтракты: неэффективность и кумовство

Согласно статье 22 закона «О контрактной системе», президент и правительство имеют право назначать единственного поставщика закупок. Как считает «Трансперенси», обычно такие контракты заключаются со структурами, близкими к органам власти: они закупают товары по более низким, чем прописано в контракте ценам, и за счет разницы получают прибыль.

По информации «Трансперенси», 101 контракт был заключен по распоряжению президента, 353 правительства, еще по 45 контрактам сведений нет. Итого: в 2017 году заключено 499 контрактов, подписано 93 акта, из которых в открытом доступе нет 34-х. Все 499 контрактов, по сведениям «Трансперенси», неконкурентные и заключены на суммы выше 30 млн рублей.

В 479 неконкурентных контрактах заказчиками выступают федеральные органы исполнительной власти (из них 162 контракта заключены органами и организациями, подчиненными президенту, 317 — правительству). 17 контрактов заключены на региональном уровне. По одному контракту заключили Генеральная прокуратура, Верховный суд и Центризбирком. 112 подрядчиков в 2017 году получили контрактов на 400 млрд рублей (из 418 млрд), из них 81 полностью или частично принадлежит федеральным органам исполнительной власти.

31 подрядчик принадлежит физическим лицам и частным организациям, среди которых, по мнению «Тренсперенси», нет случайных, это: АО «Крокус Интернешнл» (Арас Агаларов), ООО «Стройгазмонтаж» (Аркадий Ротенберг), ООО «Спорттовары Боско» (Михаил Куснирович), ООО «Дружба народов» (Борис Кантемиров), АО «ОЗК» (Зиявудин Магомедов), адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» (Николай Егоров), АО «ВАД» (Виктор Перевалов) и другие.

При заключении контрактов зачастую деньги использовались неэффективно, также эксперты обнаружили признаки фаворитизма, что обычно в России называют кумовством - то есть назначение организаций единственными исполнителями госконтрактов на основании принципа личной приязни, наличия родственных и деловых связей.

Например, крайнюю неэффективность расходования бюджетных средств центр «Трансперенси» нашел при закупке медизделий и лекарств. Минздрав, ФСИН и пять медицинских учреждений, подведомственных Управлению делами президента, заключили в 2017 году 266 контрактов на общую сумму около 18,5 млрд рублей. Все на основании двух президентских и двух правительственных постановлений. Подрядчиками выступили АО «Нацимбио», ФГУП «РМП «Медтехника» и ФГУП «Межбольничная аптека».

В 2017 году по распоряжению правительства с «Нацимбио», которого «Трансперенси» называет монополистом, ФСИН заключила 36 контрактов на общую сумму более 681 млн рублей. Фармацевтический холдинг приобрел все лекарства и медицинские изделия по этим контрактам у других поставщиков. Семь из них являются производителями, трое посредниками, в двух из которых работает по одному сотруднику. За счет разницы цен в 2017 году АО «Нацимбио» получило на закупках для ФСИН почти 85 млн рублей.

С 2016 года, по распоряжению Владимира Путина, все подведомственные Управделами президента бюджетные учреждения должны закупать лекарственные препараты и медтехнику только у двух унитарных предприятий: «РМП «Медтехника» и «Межбольничная аптека». Оба ФГУП также подведомственны Управделами президента. Центр «Трансперенси» отобрал все закупки, заключенные пятью подведомственными Управделами президента медицинскими организациями: ФГБУ «Поликлиника №1», «Клиническая больница», «Детский медицинский центр», «ЦКБ с поликлиникой» и «Клиническая больница №1». Получилось 186 контрактов на общую сумму более двух млрд рублей.

По информации «Трансперенси» получается, что по распоряжению президента одни подведомственные Управделами организации закупают у других подведомственных Управделами организаций медицинские изделия и лекарства, а последние приобретают товары и услуги у частных поставщиков по более низким ценам, используя неконкурентные процедуры.

Что касается строек для Управделами президента, в 2017 году на основании распоряжений президента Управделами заключило 19 контрактов с суммами более 30 млн рублей с единственным поставщиком на общую сумму более 9 млрд рублей. Контракты заключали на строительные работы на различных объектах Управделами: в детских лагерях и школах, лечебно-оздоровительных комплексах и на автобазах.

Главный подрядчик — «Ремонтно-строительное управление «Управления делами Президента Российской Федерации» (ФГУП «РСУ»). Центр «Трансперенси» выяснил, что 9 из 15 контрактов ФГУП не стало исполнять самостоятельно, а передало на субподряд. В большинстве случаев ФГУП «РСУ» проводило открытые конкурентные процедуры, в которых, как правило, участвовало двое и больше потенциальных подрядчиков. Ими выступили обычные коммерческие компании ООО «Каскад-энерго», ООО «Ремтехник», ООО «Гарантия» и другие. То есть на этом рынке есть конкуренция, и многие компании были готовы побороться за контракты, поэтому есть основания полагать, что заключать контракты без конкурса не было необходимости.

В «Трансперенси» проанализировали закупки и подсчитали, что разница между суммами госконтрактов и договоров субподряда составила около 787 млн рублей, которые заработало ФГУП «РСУ». То есть, как выяснил «Трансперенси», схема с единственным поставщиком, который затем перепоручает исполнение контрактов субподрядчикам, нужна лишь затем, чтобы поставщик забрал себе почти 800 млн рублей разницы.

Например, контракт ФГУПа «Строительное объединение», которое является дочерним предприятием ФГУП «РСУ», на строительство зданий Верховного Суда в Санкт-Петербурге за 35 млрд рублей. В апреле 2017 года «Строительное объединение» расформировали и присоединили к материнскому предприятию. Таким образом, по этому контракту ФГУП «РСУ» выступил и подрядчиком, и заказчиком.

Еще один пример с точки зрения «Трансперенси» неконкурентных контрактов, это договоренности Федеральной таможенной службы (ФТС) с «Крокус Интернешнл» Араса Агаларова. ФТС заключила с «Крокусом» контракты на реконструкцию пропускных пунктов на границе Киргизии и России и на поставку оборудования в ветеринарные лаборатории. «Трансперенси» отмечает, что рынки, о которых идет речь в этих контрактах, конкурентные, однако подряды отдают одной компании. Почему была выбрана именно эта компания, для «Трансперенси» осталось неизвестным. Однако, как отмечает центр, в 2017 году таможенную сферу курировал бывший вице-премьер Игорь Шувалов, которого называют другом Араса Агаларова. И приводить все новые и новые примеры можно очень долго.

По результатам своего расследования Центр подготовил доклад, который будет направлен в Госдуму, Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Министерства финансов, Счетную палату России, а также другие структуры, связанные с госзакупками. Также «Трансперенси» обратится в Госдуму с просьбой лишить президента и правительство права назначать единственного поставщика госзакупок и «неограниченно вмешиваться в закупочную деятельность».