Навальный: санкции Запада носят «хаотичный» характер и не работают

Экономические ограничения Навальный назвал «хаотичными» и «невразумительными», кроме того, он считает, что санкции могут достичь цели, если будут направлены против олигархов из ближайшего окружения Путина, пишет Financial Times (перевод Inopressa).

«Так как Навальный является самым известным внутренним оппонентом Путина, его критика в адрес западных санкций и того, что, по его словам, является неадекватной ответной реакцией, обладает существенным весом, — пишет издание. — Он также выступил с осуждением недавнего решения США снять санкции с компаний, связанных с олигархом Олегом Дерипаской, назвав это «огромным провалом».

Как пишет Financial Times, «в Конгрессе США критики позиции администрации Трампа по России продолжают подталкивать Белый дом к новой версии законопроекта, которая обещает «адские санкции». Однако, по словам Навального, самые масштабные положения этого законопроекта — согласно которым американским инвесторам может быть запрещено покупать суверенный долг России, а ведущие государственные банки могут попасть в черный список — навредят лишь простым россиянам, но не нанесут урона Кремлю».

Хотя западные санкции были направлены против нескольких олигархов, «они по-прежнему ездят за границу совершенно свободно», говорит Навальный. «В Великобритании ничего не происходит, потому что жадные юристы живут на российские деньги десятилетиями, — заявил Навальный. — Парламентарии не могут ничего сделать, потому что Британия управляется таким образом, что она любит грязные деньги».

«По оценке Национального агентства по борьбе с преступностью, в год в Лондон стекается почти 90 млрд фунтов грязных денег. В рамках наступления на грязные деньги агентство пообещало преследовать «высокоценные российские активы». Однако пока прогресс ограничен арестом активов супруги находящегося в тюрьме азербайджанского банкира и сына сидящего в тюрьме бывшего молдавского премьер-министра», — отмечает FT.