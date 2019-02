Facebook решил разблокировать страницы, связанные с RT

Руководство Facebook решило разрешить возобновить работу нескольким страницам, связанным с RT, обязав их соблюдать условия, необязательные для других страниц. Как сообщает CNN, перед RT выставили ряд условий, главное из которых — администраторы должны опубликовать информацию об их управлении и финансировании.

На прошлой неделе стало известно, что соцсеть заблокировала один из проектов телеканала In the Now. Главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram связала блокировку страницы с выходом материала CNN о том, что «In the Now» финансируется из России.