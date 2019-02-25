Этого не может быть: Игоря Малашенко больше нет



Игорь Малашенко, один из основателей НТВ, был найден мертвым в Испании, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Три источника «Ведомостей», в том числе журналист Ксения Собчак и главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов подтвердили, что Малашенко покончил с собой.

The New Times не раз писал о старом НТВ и той роли, которую сыграл в становлении негосударственного постсоветского телевидения Игорь Малашенко.

Это — наш последний очерк о нем, который мы делали после того, как он стал начальником штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.













Вехи Малашенко: ЦК, НТВ, Собчак





Фото: brokernews.ru

«Ну и наконец-таки — я понимаю, что это было главной интригой этих дней, — я готова представить вам начальника своего штаба. Тадададам! Приветствуйте — Игорь Малашенко», — с довольной улыбкой произнесла Ксения Собчак. Малашенко не спеша вышел из-за кулис малой сцены Электротеатра «Станиславский» и замер. «Создатель НТВ, которое мы все так любили в 1990-е и которое мы все потеряли, один из руководителей предвыборной кампании Бориса Ельцина!» — с гордостью объявила телезвезда. Она попыталась пригласить его к себе за стол, однако руководитель штаба молча произвел несколько извиняющихся пассов руками — кресло на сцене было только одно, для кандидатки, — и отправился в зал.



Первое появление Малашенко на организованной Собчак сцене символизирует схему, по которой, похоже, складываются отношения между ними в штабе. Несколько человек, знакомых с ситуацией, рассказали NT, что роль Малашенко сводится к чисто представительским функциям. Все, чем обычно занимается руководитель штаба — от фандрайзинга до стратегии, — по сути, делает сама телеведущая с более близкими к ней политтехнологами.

ЦК, ТВ, НТВ

В коротком интервью РБК на прошлой неделе Малашенко рассказал, что Собчак предложила ему возглавить ее штаб утром того же дня — и что он согласился без колебаний: «Есть такая книжка на английском, которая называется «Моргнуть». Так вот, достаточно моргнуть, достаточно доли секунды, чтобы вы знали ответ. Длинные раздумья, как правило, мало что добавляют к вашему решению».

Чтение книжек и периодики на английском было в свое время для него служебной обязанностью. Окончив философский факультет МГУ с диссертацией о политической философии Данте, в 1980 году Игорь Малашенко пришел на работу в академический Институт США и Канады. В 1989-м Малашенко стал старшим референтом Международного отдела ЦК КПСС, а в 1990 году, когда Михаил Горбачев был избран президентом СССР, был назначен консультантом его аппарата.

Должность Малашенко в Останкино называлась «политический директор» — он должен был следить за политическим контентом, «чтобы не было шизофрении»

Как писал Forbes, фактически Малашенко отвечал за контакты Горбачева с западной прессой. Затем, в 1991 году, перешел в сектор по международным делам, который занимался подготовкой материалов к переговорам Горбачева с иностранными лидерами, добавляет бывший переводчик президента СССР Павел Палажченко. Малашенко, в частности, наряду с другими сотрудниками этого сектора, готовил визит Джорджа Буша-старшего в Москву, подписание договора СНВ и визит Горбачева на встречу «большой семерки» в Лондоне.

В том же году, еще до путча, Малашенко впервые попал на телевидение — во Всесоюзную телерадиокомпанию, которую вскоре переименовали в «Останкино». Ее как раз только что возглавил Егор Яковлев, прежде — главный редактор культовой перестроечной газеты «Московские новости». Должность Малашенко там называлась «политический директор» — он должен был следить за политическим контентом, «чтобы не было шизофрении». К 1993 году он дослужился до и.о. председателя компании. Но председателем назначили Вячеслава Брагина, с которым Малашенко не сработался, и через месяц он ушел из «Останкино».

Без работы он оставался недолго. Бывший коллега по «Останкино» Евгений Киселев порекомендовал Малашенко основателю группы «Мост» Владимиру Гусинскому, который в то время создавал свой телеканал. В итоге Малашенко придумал для этого телеканала все — от концепции до бренда НТВ — и стал его генеральным директором. А благодаря его лоббистским усилиям президент Борис Ельцин в декабре 1993 года подписал указ о предоставлении частному телеканалу эфирного времени на «Четвертом канале Останкино»

«Если я приду в Кремль, я вышвырну вас отовсюду!»

Сергей Пархоменко, бывший главный редактор журнала «Итоги», входившего в «Медиа-Мост», рассказывал в интервью Forbes, что единственным украшением рабочего стола Малашенко был маленький бюст Никколо Макиавелли: «Ночью он был накрыт суконным чехлом, и каждый раз, когда Малашенко с утра заходил в кабинет, он снимал чехольчик с Макиавелли, а когда вечером собирался домой — надевал». Для NT Пархоменко уточнил, что тогда ошибся — на самом деле, то был бюст Данте (его политическая философия была темой докторской диссертации Малашенко на философском факультете МГУ).

Шанс стать российским Макиавелли выпал Малашенко в 1996 году. Зимой на Всемирном экономическом форуме в Давосе олигарх Борис Березовский договорился со своим конкурентом Гусинским о перемирии на время предвыборной кампании Ельцина. Малашенко наряду с Анатолием Чубайсом и дочерью президента Татьяной Дьяченко стал со-руководителем Аналитической группы — по сути, альтернативного предвыборного штаба, конкурировавшего с официальным, где заправляли силовики: глава президентской охраны Александр Коржаков, директор ФСБ Михаил Барсуков и вице-премьер Олег Сосковец.

«Малашенко отвечал за важнейший участок работы Аналитической группы — за все, что было связано со СМИ, — вспоминал Евгений Киселев в колонке для Forbes. — Для начала он попросил подготовить два набора фотографий. В одном — снимки, сделанные в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Ельцин на пике популярности — моложавый, подтянутый, окруженный симпатичными сторонниками из числа политиков нового поколения, представителями интеллигенции, репортерами, раздающий автографы, широко улыбающийся. Во втором наборе — фото, сделанные несколько дней назад во время провальной предвыборной поездки Ельцина в Краснодар: располневший президент с остановившимся взглядом, в роскошной меховой шапке, окруженный толстыми мужиками советского вида с бессмысленными физиономиями, медленно идет по совершенно пустой улице, оцепленной многочисленной охраной». Когда Малашенко, по словам Киселева, разложил эти фото перед Ельциным, тот недолго смотрел на них, а потом сказал: «Что ж, мне все ясно», — «и после этого его словно подменили».

Дальнейшее — уже история: благодаря активным поездкам по стране, встречам с избирателями и лихим танцам Ельцина на агитационных концертах рейтинг кандидата за несколько месяцев вырос с 3% до 50%. Штаб силовиков потерпел фиаско. В июле 1996 года Ельцин выиграл выборы во втором туре.

Сразу же после победы президент предложил Малашенко возглавить его администрацию. «Честно говоря, у папы не было сомнения, что Игорь согласится, тем более, что работа была понятная и ясная для Малашенко, — вспоминала Татьяна Дьяченко в своем блоге на LiveJournal. — …Игорь, твердо и не раздумывая, отказался. Сразу же». Когда же к Малашенко с той же идеей пришли Гусинский и Березовский, тот рявкнул на них: «Да что вы меня уговариваете, вы что, не понимаете, если я приду в Кремль, я первое, что сделаю, вышвырну вас отовсюду, и вашей ноги не будет ни в Кремле, ни в Белом доме!» Главой администрации стал Чубайс.

Позднее Малашенко также отверг предложение Валентина Юмашева сменить Виктора Черномырдина на посту премьер-министра. Эта должность в итоге досталась «младореформатору» Сергею Кириенко, который сейчас в качестве заместителя руководителя администрации президента курирует внутреннюю политику — в том числе и президентские выборы.

Политическая ошибка

В начале 1997 года Малашенко получил от Гусинского хорошее вознаграждение — 10% акций «Медиа-Моста» — и начал готовить телеканал НТВ к размещению акций на NASDAQ. Инвестиционный банк Credit Suisse First Boston, работавший над IPO, оценивал общую стоимость активов компании минимум в $1 млрд.

Однако крупно разбогатеть у Гусинского с Малашенко не получилось — осенью 1997 года начался азиатский финансовый кризис, а в августе 1998 года в России произошел дефолт по госбумагам и девальвация рубля одновременно (и отвечать за все это пришлось Кириенко). Из-за резкого обвала рекламного рынка стало убыточным и НТВ. К концу 1999 года компания увязла в долгах перед структурами «Газпрома» на тот же самый миллиард долларом с лишним — при годовой выручке в $200 млн. В этот момент Малашенко совершил свою главную политическую ошибку.

Летом 1999 года его познакомили с Владимиром Путиным — в администрации президента хотели, чтобы НТВ поддержало преемника Ельцина. Малашенко отказался, посчитав кандидата непроходным из-за опыта работы в КГБ. В итоге НТВ поддерживало бывшего премьер-министра Евгения Примакова и мэра Москвы Юрия Лужкова, давно благоволившего Гусинскому (достаточно сказать, что с начала 1990-х офис «Медиа-Моста» с Макиавелли в чехольчике располагался в здании правительства Москвы на Новом Арбате).

Но победил Путин. В июне 2000 года на Гусинского были заведены уголовные дела, он провел несколько дней в СИЗО и покинул страну в обмен на продажу своих медиаактивов «Газпрому» по символической цене — по сути, «Медиа-Мост» отошел газовой монополии за долги. Уехал из России и Малашенко, хотя его новые власти не преследовали.

До 2009 года он жил в Нью-Йорке, Испании, часто бывал в Киеве. В качестве президента компании Overseas Media Productions бывший гендиректор НТВ управлял телеканалом RTVi, который первоначально назывался «НТВ-Интернешнл» и остался у Гусинского после сделки с «Газпромом», а потом консультировал менеджмент украинского канала ТВi. При этом он оставался миноритарным акционером «Эха Москвы» и сайта Newsru.com через американскую компанию Гусинского. В 2011 году тот продал RTVi бывшему гендиректору телеканала «Звезда» Руслану Соколову. Малашенко в это время, по его словам, отношения к RTVi уже не имел.

«Просто стало скучно»

«Назначение Малашенко (руководителем штаба Ксении Собчак) действительно для всех было новостью. Но для меня эта ситуация была комфортнее всех, — рассуждал 31 октября в интервью «Ведомостям» политтехнолог Алексей Ситников. — Мы с ним дружим еще с программы «Куклы». За день до пресс-конференции, в 10 вечера, мы сидели вместе на балу журнала Tatler и болтали. У меня даже не было повода на него обидеться, он не знал о своем назначении. То есть меня удивило его назначение, но не расстроило».

Интервью это Ситников дал сразу после того, как покинул штаб Собчак вместе со своей командой. К тому моменту не прошло и недели, как он был публично представлен на пресс-конференции телезвезды в качестве менеджера по сбору подписей, опросам и другой «очень важной работы в офлайне».

По одной из версий, которые высказывались в тот день в политических кругах, Малашенко и добился увольнения Ситникова, который изначально претендовал на должность руководителя штаба (и вполне устраивал в этом качестве администрацию президента). Но сам политтехнолог это отрицал: «То, что Игорь взял на себя ответственность, меня могло только порадовать. Для меня это было облегчением. В не очень хорошо организованной конструкции оказаться руководителем не большое удовольствие, тем более с непонятным финансированием». По словам Ситникова, друзья-бизнесмены Собчак, на готовность которых финансировать кампанию она ссылалась на своей пресс-конференции, так ей ничего и не дали: «Она после пресс-конференции получила несколько эсэмэсок, но не получила денег. Я не вру, когда говорю, что на последнюю поездку мы скидывались из карманов на билет фотокорреспонденту».

«То, что выборы президента в 2018 году превращаются в фарс, администрацию президента вполне устраивает»

В прошлом году Малашенко в интервью «Новой газете» между делом заметил: «Трамп, кстати говоря, победил во многом потому, что у него есть gut feeling — он нутром чуял общественное мнение. Не опросы, а настоящее общественное мнение. Кстати говоря, это и роднит политику и телевидение». Сам он, впрочем, к настоящему времени оказался выброшен из обеих стихий — и довольно давно.

А со старой командой Ельцина его после выборов 1999–2000 годов и вовсе ничего не связывает — для людей из окружения Татьяны Дьяченко он так и остался предателем. «Истории про мои счета, замки, лондонские поместья и т.д. не сходили с экрана НТВ, — вспоминала дочь первого президента России в своем блоге. — В «Куклах» появилась противная тетка, на мой взгляд, мало похожая на меня, и строила козни у своего папы-президента за спиной. Наверное, молодые журналисты, которые готовили эти программы, могли верить в то, о чем рассказывали, — ну, мог же у нее быть замок в красивом немецком городке Гармешпартенкирхене, или почему бы не украсть что-то из денег Международного валютного фонда, раз она на президента влияет, ну, и вообще, раз там оказалась, дура, если не воспользовалась. Но Игорь-то Малашенко знал все прекрасно, знал, что это наглая ложь. Это было такое сильное человеческое потрясение для меня, эдакая прививка от наивности на всю жизнь. С тех пор я с Игорем не встречалась».

Правда, Киселев утверждает, что Малашенко в итоге помирился с Дьяченко и Юмашевой, консультировал их по созданию «Ельцин-центра» и даже проводил там экскурсию

Прежние связи Малашенко в бизнесе едва ли могут как-то пригодиться в штабе Собчак. «Бывшие партнеры по «Мосту» разошлись и по жизни, и по бизнесу», — говорит Евгений Киселев. По его мнению, «Владимир Александрович Гусинский давно уже пустил корни в США и в Израиле, все больше занимается бизнесом, совсем не связанным со СМИ, и не строит особых планов, связанных с Россией, — во всяком случае, мне так показалось, когда мы недавно встретились и пообщались в большой компании общих друзей и знакомых».

«Могу предположить, что Малашенко просто стало скучно, — говорит политолог Леонид Гозман. — Это на самом деле очень серьезная психологическая проблема для бывших руководителей, которые раньше что-то решали в российской политике. Ровно по той же причине мой хороший знакомый (политтехнолог) Антон Баков в свое время учредил Монархическую партию России, а на днях объявил о намерении баллотироваться в президенты — наряду с Анфисой Чеховой, Андреем Богдановым и Ксенией Собчак. То, что выборы президента в 2018 году превращаются в фарс, администрацию президента вполне устраивает».

Самого Малашенко это, по всей видимости, не пугает. «Когда я слышу сегодня опасения, что это будет фарс, карнавал и бог знает что, я говорю: «Ну и отлично!» Понимаете? — заявил он на днях в эфире телеканала «Дождь». — Как человек, который когда-то запустил программу «Куклы» на НТВ, я считаю, что над политиками надо смеяться. И те, кто проходят этот тест, действительно стоят дороже, чем те, которые начинают говорить, что это есть недопустимое сотрясение основ».



06.11.2017 | Ольга Проскурнина, The New Times