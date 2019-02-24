Около 11 тысяч человек, по оценкам «Белого счетчика» (полиция насчитала 6 тыс. участников), прошли в воскресенье по традиционному для таких акций маршруту от Пушкинской площади по Бульварному кольцу до проспекта Сахарова. У метро активисты раздавали желающим плакаты с фотографиями Бориса Немцова и лозунгами «Герои не умирают» и флаги России.

Акция впервые за многие годы объединила все партии и группы демократической оппозиции. Впереди с флагами и огромной растяжкой памяти Немцова шли представители Солидарности (движение самого Немцова), далее шли колонны с символикой «Открытой России», «Яблока» и «Парнаса», сопредседателем которого в последние годы жизни был Немцов.

В центре движения шли антифашисты и анархисты. Прямо за ними двигалась небольшая группа молодых националистов. Она сильно выделялась из общей массы. В отличие от других участников, скандировавших чаще всего «нас зовут Борис Немцов», эти демонстранты кричали «русские вперед!», «русский порядок на русской земле». Идущие рядом удивленно комментировали их «кричалки»: «Немцов вообще-то был евреем». Но кричавшие не реагировали.

За националистами следовала колонна Навального, которая в основном шла под российскими флагами. Впереди шагали Алексей и Олег Навальные, рядом двигались политики их незарегистрированной «Партии прогресса». Они выкрикивали более радикальные лозунги, многие — обличавшие лично Владимира Путина (например, «Раз два три, Путин, уходи»). Еще одной темой их выступлений была власть на Кавказе: они требовали «Кадырова в отставку». Активисты этой колонны развернули плакат с портретом Че Гевары. «Революции мы не хотим!» — громко протестовала, глядя на плакат, пожилая участница. «Путина на нары», — отвечала ей группа Навального.





Была и колонна, идущая под лозунгами бессрочного протеста. В ней шли преимущественно студенты, которые громко кричали «нас зовут Борис Немцов» и другие лозунги, посвященные убитому оппозиционеру.

«Реальный заказчик до сих пор не найден, — констатировал Явлинский. — Все это безусловное свидетельство авторитарно-криминальной власти в стране. Марш Немцова показывает, что так считают сотни тысяч в России»



Митинга после завершения шествия не было, хотя часть организаторов, как выяснил NT , за это выступала. Провести митинг предлагали, в частности, Дмитрий Гудков, лидер «Партии перемен» (так и не получившей регистрацию под этим названием), и председатель «Парнаса» Михаил Касьянов. Но резко против выступили Алексей Начальный и Илья Яшин, которые не хотели стоять на одной сцене с Ксенией Собчак и Дмитрием Гудковым, рассказали несколько собеседников NT среди организаторов. А поскольку решения принимались консенсусом, от этой идеи в итоге отказались.

Но в итоге все организаторы остались акцией довольны. «Посмотрите, какое море людей сегодня вышло на Марш Немцова, — написал в своем микроблоге Яшин. — Демонстрация заполнила практически весь бульвар. Воодушевляет, что нас сегодня было больше, чем год назад. И настроение на марше совсем другое: громче, жестче, смелее».





По оценкам Гудкова, которыми он поделился в телеграм-канале, участников было больше чем, заявила полиция: «Множество людей, на глаз — тысяч 20-30. Объединены все: левые, правые, потому что тюрьма и центр «Э» не разбирают. И ведь на самом деле не имеет значения, какие взгляды — остается только одно: за или против Путина, за или против репрессий».

«Пятый год повторяем: убийство Немцова — политическое убийство, ответственность за него несет Путин, — написал в своем микроблоге основатель «Яблока» Григорий Явлинский, также участвовавший в московском марше. — Реальный заказчик до сих пор не найден. Все это — безусловное свидетельство авторитарно-криминальной власти в стране. Марш Немцова показывает, что так считают сотни тысяч в России».

Акции памяти Немцова прошли в воскресенье по всей стране — в 15 городах, а также в 10 других странах.

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