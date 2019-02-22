Путин назначил Кириенко ответственным за господдержку популярной музыки

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по культуре и искусству поручил своей администрации обсудить с экспертами варианты господдержки современной популярной музыки.

«Администрации Президента Российской Федерации организовать обсуждение с участием представителей экспертного сообщества и экспертных организаций форм государственной поддержки современной популярной музыки, в том числе направлений, востребованных молодежной аудиторией, а также современных видов визуальных искусств», — говорится в поручении.

Ответственным назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, который должен представить «план первоочередных действий в этой сфере» к 1 сентября.

В 2018 году в России прошла волна срывов концертов популярных у молодежи исполнителей: рэперов Хаски, Элджея, групп IC3PEAK, «Френдзона» и других. Путин, комментируя ситуацию, назвал бесперспективным метод «хватать и не пущать»: «Относиться к этому нужно очень осторожно, но с чем я согласен полностью — если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас». До этого глава Службы внешней разведки, председатель организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ Сергей Нарышкин предложил поддерживать рэперов правительственными грантами, а представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой призвал налаживать диалог с рэперами.