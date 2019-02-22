В МВД подозревают молдавского политика в выводе 37 млрд рублей из России

Владимир Плахотнюк подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. Об этом сообщили в МВД РФ. «Ведомости» указывают, что Плахотнюк — лидер проевропейской демократической партии Молдавии, имеющий российское гражданство.

«Установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций», — говорится в сообщении полиции. Помимо Плахотнюка, организатором противоправной деятельности МВД считает еще одного россиянина, бизнесмена Вячеслава Платона.

По данным следствия, в 2013–2014 годах участники схемы «по надуманным основаниям и подложным документам» под предлогом продажи валюты перечисляли со счетов подконтрольных им юрлиц в банке «Западный» и Русском земельном банке средства в иностранной валюте на счета нерезидентов — BC Moldindconbank S.A. и других иностранных организаций. МВД возбудило уголовное дело по двум статьям — ст. 210 («Организация преступного сообщества») и 193.1 УК («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). По делу задержан и впоследствии арестован житель Московского региона Александр Коркин.

В 2017 году Плахотнюк был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о покушении на убийство. Платон был осужден в Молдавии на 18 лет за хищение и отмывание денег.