В МВД подозревают молдавского политика в выводе 37 млрд рублей из России

Владимир Плахотнюк подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. Об этом сообщили в МВД РФ. «Ведомости» указывают, что Плахотнюк — лидер проевропейской демократической партии Молдавии, имеющий российское гражданство.
«Установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций», — говорится в сообщении полиции. Помимо Плахотнюка, организатором противоправной деятельности МВД считает еще одного россиянина, бизнесмена Вячеслава Платона.
В 2017 году Плахотнюк был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о покушении на убийство. Платон был осужден в Молдавии на 18 лет за хищение и отмывание денег.