Эксперты аналитического центра Atlantic Council на основе анкетирования 400 российских эмигрантов, уехавших не ранее 2000 года и живущих сейчас в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Лондоне и Берлине, а также отталкиваясь от результатов работ в фокус-группах, подготовили доклад «Путинский исход: новая утечка мозгов», посвященный эмиграции из России при Владимире Путине.

«Человеческий капитал покидает Россию. С того времени как Владимир Путин стал президентом, от 1,6 до 2 млн россиян переехали в западные демократические страны и в другие места, где они чувствуют себя свободнее и где их талантам находится лучшее применение», — говорится в докладе. Исследователи отмечают, что этот процесс ускорился с возвращением Путина на пост президента в 2012 году, за которым последовали ослабление экономики и усиление репрессий. При этом эмиграция стала приобретать черты политически обусловленной утечки мозгов.

В 2012 году россияне начали с новой силой уезжать в Германию, США, Канаду, Испанию. Популярность приобрели и другие страны: Эстония, Латвия, Новая Зеландия, Мексика, Чили и др. Новая волна эмиграции отличается повышенной образованностью и предприимчивостью по сравнению с предыдущими и с населением России в целом, отмечают исследователи. Говоря о причинах отъезда из России, участники "путинского исхода" называют растущую коррупцию и ухудшение политического климата в стране.

Аналитики особо отмечают два момента: в 2017 году в США был достигнут самый высокий уровень обращений россиян за политическим убежищем за 24 года, а в 2016 году в страны дальнего зарубежья уехало в четыре раза больше, чем в 2011 году.





Кто они

Новые эмигранты отличаются высокой образованностью, причем многие из них получили образование в сфере общественных наук (41%). Далее идут гуманитарные дисциплины (23%), затем естественные и прикладные науки (20% и 19% соответственно), 9% обучались в сфере искусства. Большинство респондентов приехало на Запад из ведущих образовательных центров России: 47% из Москвы и 18% из Санкт-Петербурга.





Большинство опрошенных (58%) в момент отъезда из России «зарабатывали достаточно, чтобы жить комфортно в России», а 72% были полностью трудоустроены. 45% участников опроса охарактеризовали свои политические взгляды как либеральные или очень либеральные.





«Проведенные фокус-группы прекрасно документируют представления информантов о "путинском исходе" как эмиграционной волне более политической по своему характеру, чем предыдущие. Опрос дал высокие показатели критического отношения к путинскому режиму», — отмечают авторы исследования.

Несмотря на то, что почти половина опрошенных эмигрировала до 2012 года, 68% знают о деятельности Алексея Навального, известного примерно с 2010 года благодаря его антикоррупционной деятельности и недавно создавшего единственную всероссийскую оппозиционную сеть, говорится в докладе. Такую несистемную оппозицию одобряют 72% опрошенных, и лишь 12% ничего о ней не слышали.

Из опрошенных 69% выступают против путинской «вертикали власти» и 91% против контроля Кремля над СМИ; 86% считают, что путинское руководство «заботится в основном о своих собственных интересах». 65% считают, что с момента возвращения Путина в 2012 году жизнь в России стала хуже; 81% полагает, что в качестве президента следует избрать другого человека, способного предложить альтернативные решения российских проблем; 69% положительно отнеслись к участию в президентских выборах Навального.

Участники фокус-групп неоднократно обозначали Путина в качестве «вора» и «международного преступника», выражая беспокойство о том, что в определенных социальных и политических кругах на Западе его воспринимают слишком положительно.

Водораздел 2012

Исследователи отмечают отличие покинувших Россию до 2012 года и после. Хотя наиболее упоминаемыми причинами эмиграции для обеих групп являются «общий политический климат» и «отсутствие политических прав и свобод», частота их упоминания практически удваивается среди второй волны. «Такое следует рассматривать как явный признак политизации новой эмиграции после возвращения Путина на пост президента в 2012 году», — констатируют авторы доклада.

Они отмечают, что получение образования в качестве причины отъезда упало с первого места для тех, кто уехал до 2012 года, до восьмого для тех, кто уехал после «возвращения» Путина. «Это четко указывает на то, что растущая обеспокоенность общими политическими и экономическими проблемами затмевает личные карьерные соображения», — говорят аналитики, отмечая, что в группе уехавших после 2012 года значительно больше тех, кто оставил в России «экономически комфортную жизнь».





Вернутся?

Новые российские эмигранты в целом весьма положительно настроены на поддержание связей с Россией. Они обеспокоены ее будущим. При этом из-за негативного представления о политике Путина 88% опрошенных в настоящее время не планируют возвращаться в Россию. Лишь 5% готовы вернуться, если экономическая ситуация в ней улучшится, а политическая останется прежней. Гораздо больше (13%) могли бы вернуться в Россию, если, напротив, улучшится политическая ситуация, даже если экономическая останется плохой.